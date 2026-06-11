„Nu mai putem conta pe SUA.” Ucraina dezvoltă o alternativă ieftină la rachetele Patriot. Un prim test a fost „destul de reușit”

Ucraina a testat o nouă rachetă sol-aer concepută ca o alternativă mai ieftină, și care poate fi produsă în serie, la sistemul american Patriot, relatează Financial Times. Producătorul ucrainean de arme Fire Point a efectuat săptămâna trecută primul test de zbor al rachetei de interceptare FP-7.x, despre care cofondatorul Denys Shtilierman susține că a fost „destul de reușit”.

Fire Point afirmă că racheta FP-7.x este menită să contracareze amenințările rusești cu rachete balistice și drone la o fracțiune din costul sistemelor occidentale existente, precum Patriot de la Lockheed Martin și SAMP-T franco-italian, și ar putea fi produs în cele din urmă în cantități mult mai mari.

Producția în serie a rachetei ar putea începe în luna august, a declarat Shtilierman, în așteptarea livrării unui senzor cu infraroșu pentru ghidare, pe care Fire Point spera să îl achiziționeze de la compania germană Diehl Defence. Rachetele vor fi gata până în 2027, a precizat el pentru FT.

Restul sistemului de apărare aeriană - cunoscut sub numele de Freyja - inclusiv radarele utilizate pentru detectarea și urmărirea aeronavelor, precum și sistemul de comandă și control vor fi furnizate de parteneri europeni.

Fire Point a refuzat să confirme sau să infirme cu cine colaborează, dar oficialii europeni și ucraineni afirmă că producătorul ucrainean a purtat discuții cu companiile germane Hensoldt și Thales pentru radare, cu compania italiană Leonardo pentru radare de urmărire și achiziție a țintelor și cu compania norvegiană Kongsberg pentru tehnologia de comandă și control.

„Finalizarea acestui proiect depinde de viteza partenerilor noștri occidentali și de momentul în care vor începe să acționeze”, a spus el.

Conglomeratul american de apărare Lockheed Martin produce sute de interceptoare pe an pentru sistemul Patriot, dar cea mai mare parte a producției a fost destinată înlocuirii stocurilor epuizate în războiul cu Iranul.

„Nu cred că mai putem conta pe sistemele Patriot”

Experții ucraineni spun că atacurile aeriene rusești nocturne, precum și înlocuirea lentă a rachetelor PAC-2 și PAC-3, au afectat încrederea în sistemul Patriot.

„Putem conta pe sistemele Patriot? Nu cred că mai putem”, a declarat Dmitro Kuleba, fost ministru de Externe al Ucrainei.

„Capacitatea industrială globală a Americii, având în vedere recentele evenimente din Iran, demonstrează că America își va păstra cele mai bune resurse pentru sine”, adaugă acesta.

Și președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a plâns de livrările reduse de rachete Patriot „din cauza războiului din Orientul Mijlociu”, afirmând: „Am înlocuit tot ce am putut cu producția noastră internă, dar încă nu putem înlocui PAC-3”.

„Colaborăm deja cu mai multe țări la dezvoltarea capacităților antibalistice europene”, a declarat Zelenski, făcând aparent referire la Freyja.

Shtilierman a spus că interceptorul său costă 700.000 de dolari, comparativ cu 3,8 milioane de dolari pe rachetă pentru Patriot PAC-3, conform estimărilor bugetare pentru 2026 publicate de Armata SUA. Fire Point ar putea fabrica trei pe zi începând din august, care ar putea fi stocate până când se poate atașa sistemul de ghidare, a adăugat el.

Ritmul accelerat al producției din Ucraina, comparativ cu țările occidentale, a fost posibil în mare parte datorită economiei de război, care accelerează producția militară.

„În prezent, avem probabil cea mai puțin birocratică abordare în ceea ce privește producția de orice produs din domeniul aerospațial”, a declarat Shtilierman.

Conform consultantului în domeniul apărării Marc Lange, cea mai dificilă parte a dezvoltării rachetelor antibalistice este faptul că acestea sunt greu de testat.

„Doar o utilizare operațională intensă și o muncă inginerescă susținută pot ajuta la depășirea acestei dificultăți”, a afirmat el.

Experții afirmă că rachetele, care nu sunt deosebit de greu de detectat, pot profita de acoperirea radar redusă din Rusia, datorită dimensiunilor țării. „Fire Point a demonstrat că poate scoate un iepure din pălărie de mai multe ori”, a declarat Lange.

Shtilierman a spus că altitudinea FP-7.x era de 25 km, similară cu cea a Patriot, și că a fost proiectat, la fel ca PAC-3, să fie suficient de rapid pentru a intercepta rachetele balistice.

Tom Karako, expert în apărare antirachetă la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, a afirmat că sistemul FP-7.x ar putea completa arsenalul de apărare aeriană al Ucrainei, care include vechi sisteme sovietice, rachete Hawk americane și interceptori IRIS-T germani moderni.

El a adăugat însă că este puțin probabil ca sistemul Freyja să poată înlocui în totalitate sisteme mai avansate, precum Patriot.

„Când te confrunți cu un spectru complet de amenințări, ai nevoie de o mulțime de instrumente diferite”, a spus Karako.

„Patriot este o capacitate extrem de sofisticată, așa că poate «coplementar» ar fi o formulare mai potrivită decât «înlocuitor».”

Editor : C.L.B.