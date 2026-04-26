„Nu ne-am gândit încă” la reluarea războiului împotriva Teheranului, afirmă Donald Trump

Întrebat de un jurnalist de la Axios dacă anularea călătoriei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner în Pakistan pentru discuții cu Iranul înseamnă că va relua războiul, Donald Trump a răspuns: „Nu. Nu înseamnă asta. Încă nu ne-am gândit la asta”. În plus, după incidentul de la dineul corespodenților de presă de la Casa Albă, Trump a declarat că acesta nu îl face să renunțe la câștigarea războiului din Iran.

„Nu știu dacă asta a avut vreo legătură cu asta, chiar nu cred, pe baza a ceea ce știm”, a adăugat el, cu referire la incident. Cu câteva minute înainte, el răspunsese „Nu se știe niciodată” când a fost întrebat dacă crede că focurile de armă erau legate de războiul din Iran, pe care l-a declanșat pe 28 februarie împreună cu Israelul.

El a adăugat că anchetatorii investighează motivele presupusului autor al focurilor de armă, care a fost arestat şi pe care l-a calificat drept „lup singuratic”.

„Un zbor prea lung. Nu văd ce interes avem”

Preşedintele american a anunțat sâmbătă că a anulat o misiune a emisarilor Steve Witkoff şi Jared Kushner la negocieri cu Iranul în Pakistan, potrivit Fox News.

"Le-am spus colaboratorilor mei, în urmă cu puţin timp, în timp ce se pregăteau să plece că nu, nu veţi face un zbor de 18 ore pentru ca să vă duceţi acolo", i-a declarat preşedintele american unei jurnaliste de la Fox News care anunţă că a discutat la telefon cu şeful statului american.

”Nu văd ce interes avem ca ei să facă un zbor de 18 ore în situaţia actuală (a negocierilor). Este (un zbor) prea lung. Ne putem la fel de bine descurca la telefon”, i-a declarat telefonic preşedintele american unui jurnalist de la Axios.

El a anunţat că iranienii pot să-l sune ”când vor ei”, după ce a anulat această deplasare a emisarilor săi la Islamabad, la negocieri cu Iranul.

Trump a declarat că Iranul „a oferit mult, dar nu suficient”, după ce a anunţat că nu mai trimite delegaţia în Pakistan.

„O ofertă mai bună, dar nu suficient”

El a susţinut că a primit o ofertă mai bună din partea Iranului la doar câteva minute după anulare.

El a spus că ultima propunere iraniană era mult mai bună decât cea precedentă, dar totuși insuficientă. „Iranienii ne-au dat un document care ar fi trebuit să fie mai bun și, în mod interesant, în momentul în care am anulat vizita, în mai puțin de 10 minute, am primit un nou document care era mult mai bun... Au oferit multe, dar nu suficient”, a declarat Trump reporterilor.

Întrebat de Kit Maher de la CNN despre mai multe detalii despre ofertă, Trump a spus că „au oferit mult, dar nu suficient”.

Ministrul iranian de Externe va reveni în Pakistan după o vizită în Oman

După ce au purtat discuții cu prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif și cu alți înalți oficiali, ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi și delegația sa au părăsit capitala Pakistanului, fiind escortați de avioane militare, au declarat surse guvernamentale. Detaliile privind discuțiile au fost sumare.

Araghchi a declarat că rămâne de văzut dacă Statele Unite sunt „cu adevărat serioase” în ceea ce privește diplomația. Într-o postare pe X, el a afirmat că a „prezentat poziția Iranului cu privire la un cadru viabil pentru încetarea definitivă a războiului”.

Araghchi se va întoarce în Pakistan după vizita sa actuală în Oman, a relatat sâmbătă agenția oficială Irna.

Abbas Araghchi „trebuie să se întoarcă în Pakistan după ce își va încheia călătoria în Oman și înainte de a se deplasa în Rusia”, a precizat Irna, citând ministerul iranian.

O parte a delegației sale s-a întors la Teheran „pentru consultări și pentru a obține instrucțiunile necesare cu privire la chestiunile legate de încheierea războiului, și urmează să se alăture lui Araghchi la Islamabad duminică seara”, potrivit aceleiași surse.

Washingtonul și Teheranul se află într-un impas, întrucât Iranul a închis în mare parte Strâmtoarea Ormuz, care transportă în mod normal o cincime din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate (GNL), în timp ce SUA blochează exporturile de petrol ale Iranului.

Iranul își expune „pozițiile de principiu”

Conflictul, în cadrul căruia este acum în vigoare un armistițiu, a început cu atacuri aeriene americane și israeliene asupra Iranului pe 28 februarie. Iranul a lansat atacuri împotriva Israelului, a bazelor americane și a statelor din Golf, iar războiul a dus la creșterea prețurilor la energie la niveluri maxime din ultimii ani, alimentând inflația și întunecând perspectivele de creștere economică la nivel global.

În Pakistan, Araghchi „a explicat pozițiile de principiu ale țării noastre cu privire la ultimele evoluții legate de încetarea focului și de încetarea completă a războiului impus împotriva Iranului”, se arată într-o declarație publicată pe contul oficial de Telegram al ministrului.

Editor : M.C