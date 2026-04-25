„Nu poate funcționa ca și cum ar fi un hotel uriaș”. Primarul Atenei promite să salveze capitala elenă de turismul excesiv

În inima Atenei antice, pe străduțele înguste și în jurul siturilor arheologice, grupurile de turiști par să fie peste tot, șerpuind în urma ghizilor. În trecut, autoritățile ar fi salutat astfel de scene. Însă pentru Haris Doukas, primarul socialist hotărât să redea cetățenilor centrul aglomerat al capitalei, începutul sezonului turistic expune o mare parte din centrul istoric al orașului la riscul de „supraaglomerare”. În opinia sa, cartiere întregi riscă să-și piardă autenticitatea din cauza dezvoltării turistice necontrolate, relatează The Guardian.

„Atena nu poate funcționa ca și cum ar fi un hotel uriaș”, a declarat el într-un interviu. „Sunt necesare restricții și reguli. Orașele trebuie să aibă, de asemenea, un cuvânt de spus în ceea ce privește modul în care se dezvoltă”.

Anul trecut, peste 8 milioane de persoane au vizitat Atena, un record pentru o metropolă care, până nu demult, era considerată doar o escală în drumul spre insulele grecești. Numai în ceea ce privește închirierile pe termen scurt, numărul de nopți petrecute în popularul cartier Plaka, situat la poalele Acropole, s-a dublat cu mult față de 2018, conform unui studiu comandat recent de municipalitate.

În primăria neoclasică a orașului, oficialii afirmă că timpul este esențial pentru ca Atena să nu devină victima propriului succes. Semnele de avertizare sunt pretutindeni: de la chirii în creștere vertiginoasă, care i-au alungat pe localnici, până la o infrastructură suprasolicitată, care cedează sub presiune.

„Toată Atena este în șantiere pentru a putea face față situației”, a declarat Doukas, care a fost profesor de energie climatică înainte de a intra în administrația locală. „Construim infrastructură electrică, rețele de alimentare cu apă, noi sisteme de canalizare și rețele 5G. Când ai aproximativ 700.000 de locuitori și 8 milioane de vizitatori, presiunea este enormă”. În fiecare lună se angajau „mai mulți oameni, mai mult echipament, mai multe utilaje” pentru a face față provocărilor.

Doukas a preluat funcția în 2024, după ce a obținut o victorie surprinzătoare cu sprijinul principalului partid de opoziție, PASOK, pe baza promisiunii de a „ecologiza” ceea ce este considerat pe scară largă cea mai caldă capitală a continentului. Se estimează că, sub mandatul său, au fost plantați 3.855 de copaci pe teritoriul municipalității, care se întinde pe o suprafață de 39 km².

Însă, pe măsură ce atractivitatea Atenei a crescut, primarul s-a trezit în conflict direct cu forțele pe care le acuză fără ocolișuri de „dezvoltarea necontrolată” din zonele turistice de prim rang. Doukas a pus ochii pe firmele de construcții hotărâte să ridice clădiri cu mai multe etaje la poalele Acropole din secolul al V-lea î.Hr., precum și pe investitorii imobiliari și antreprenori. De asemenea, el vizează proliferarea barurilor și restaurantelor de pe acoperișuri, adesea fără licență.

Lupta s-a intensificat săptămâna aceasta, după ce Doukas a declarat pentru The Guardian că va folosi un proiect de lege privind amenajarea teritoriului în scopuri turistice, aflat în prezent în dezbatere, pentru a solicita interzicerea totală a noilor activități comerciale în centrul istoric al orașului.

„Vom opri toate investițiile turistice în Plaka, pe care mi-am propus să o salvez. Nu mai este loc. Nici pentru închirierea pe termen scurt, nici pentru apartamente cu servicii hoteliere, nici pentru hoteluri sau orice altă activitate turistică. Zona este suprasaturată”, a spus el. „Vrem să spunem «ajunge» printr-un proiect de lege care să fie consacrat în legislație”. Investitorii, a spus el, ar trebui să se îndrepte către alte zone „mai puțin aglomerate” ale capitalei.

Primarul a lansat, de asemenea, ideea înghețării autorizațiilor de construire pentru hoteluri noi. Această măsură ar veni în continuarea unei interdicții similare, introdusă de guvernul de centru-dreapta, care limitează închirierea pe termen scurt în cartierele situate în apropierea Acropole.

Spre surprinderea sa, săptămâna aceasta a primit sprijin dintr-o sursă neașteptată. Marți, în cadrul unui eveniment de promovare a capitalei, președintele puternicei asociații a hotelierilor, Evgenios Vassilikos, a adus în discuție și posibilitatea impunerii unui plafon pentru construcția de hoteluri, citând exemplul Barcelonei, care nu a mai eliberat autorizații pentru hoteluri noi din 2017. „Nu trebuie să reinventăm roata”, a spus hotelierul, adăugând că a sosit momentul ca sectorul turistic al capitalei să se gândească serios la locul în care dorește să se afle peste 10 sau 15 ani.

Primarul a declarat: „În momentul în care întregul centru al Atenei se transformă într-o zonă hotelieră, nu pot fi singurul care spune asta. Acum că și președintele asociației hotelierilor și-a exprimat părerea, discuția a început oficial. Atena nu poate deveni o altă Barcelona”.

Doukas a fost în mod evident încurajat de Jaume Collboni, omologul său de stânga din Barcelona, care a anunțat recent interzicerea totală a închirierilor pe termen scurt începând din noiembrie 2028, când vor fi retrase autorizațiile pentru peste 10.000 de apartamente, în încercarea de a face orașul mai locuibil pentru oamenii săi. Atât Atena, cât și Barcelona se numără printre cele 15 orașe ai căror primari au aderat la un plan european de acțiune în domeniul locuințelor, care a îndemnat UE să ia inițiative îndrăznețe pentru a aborda criza.

La fel ca Collboni, Doukas a descris accesul la locuințe la prețuri accesibile – imposibil pentru mulți din cauza presiunii exercitate de închirierea pe termen scurt – drept cea mai mare problemă a municipalității.

„Am înființat un birou pentru locuințe sociale cu scopul de a identifica clădirile și apartamentele pe care le putem renova cu fonduri europene”, a spus el. „Vrem să încurajăm cuplurile tinere să rămână în centru. În timp ce alte orașe se îndreaptă spre beton și zgârie-nori, noi mergem într-o direcție cu totul diferită, iar asta include demolarea clădirilor pentru a crea spațiu public pentru parcuri și locuri de joacă. Atena este pentru oamenii ei. Nu este doar pentru cei care vor pur și simplu să o exploateze”.

