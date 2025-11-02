Taras Levkovici, un soldat ucrainean care și-a pierdut ambele picioare în războiul ruso-ucrainean, i-a cerut mâna iubitei sale în Liov, exact la un an după ce s-au cunoscut.

Taras, un sergent de poliție cu experiență care a servit în unitatea specială KORD a Poliției Naționale, a luptat în regiunea Donețk timp de peste un an. Și-a cunoscut iubita, Viktoriia, prin TikTok, în timpul unei pauze între misiunile de luptă.

„A văzut o fată drăguță și i-a scris un mesaj în care îi spunea «Bună». Ea i-a răspuns. Mai târziu, când Taras era în concediu, s-au întâlnit în persoană și au început să vorbească”, spun cei de la Centrul de reabilitare Unbroken.

În august anul acesta, în timp ce salva un camarad rănit în timpul unei operațiuni de asalt, Taras și-a pierdut ambele picioare după ce a călcat pe o mină. Când a auzit că a fost rănit, Viktoriia s-a dus la spital și de atunci a rămas alături de el.

Taras crede că a supraviețuit doar datorită logodnicei sale.

„L-am rugat pe Dumnezeu să mă lase să trăiesc. Pentru că, dacă aș fi murit, nu știu cum ar fi făcut față”, a spus el.

Pe 29 octombrie, la un an de la prima lor întâlnire, Taras a cerut-o în căsătorie pe Viktoriia la Centrul de Reabilitare Unbroken.

„Când am fost rănit, tu ai devenit cel mai mare sprijin al meu. Mulțumesc destinului că te-a adus în viața mea”, a spus Taras.

„Deși nu pot îngenunchea, totuși te voi întreba: vrei să te măriți cu mine?”, a sunat cererea în căsătorie

Viktoriia a spus da. Ea a recunoscut că nu se aștepta la cererea în căsătorie și a fost copleșită de fericire.

