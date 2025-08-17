Live TV

„Nu poți să-l pălmuiești pe Putin când ajunge, dar a fost un spectacol foarte neplăcut”, spun ucrainenii despre summitul din Alaska

Data actualizării: Data publicării:
trump si putin isi strang mana razand
Donald Trump și Vladimir Putin fac fotografii pe pista aeroportului din baza militară americană din Alaska. Foto: Profimeia

Ucrainenii s-au culcat vineri seara cu posibilitatea înfricoșătoare ca Donald Trump să fie sedus de Vladimir Putin să ofere concesii semnificative în război. Sâmbătă dimineață s-au trezit și au aflat că summitul Trump-Putin din Alaska s-a încheiat fără niciun acord strategic sau politic. A fost un exemplu rar în care eșecul unui summit a fost primit cu ușurare, scrie BBC News.

În absența unor evoluții reale, atenția în Ucraina s-a îndreptat către aspectele de prezentare ale summitului – „optica”, în limbajul politic.

Putin, omul responsabil pentru războiul devastator de agresiune împotriva Ucrainei, a fost primit cu cea mai călduroasă primire posibilă în Alaska. Soldații americani s-au îngenunchiat pentru a-i întinde literalmente covorul roșu. Trump l-a aplaudat când s-a apropiat și i-a oferit o strângere de mână prietenoasă. Cei doi lideri au călătorit împreună, singuri, în limuzina prezidențială a lui Trump, iar Putin a fost văzut râzând în timp ce mașina pleca.

Pentru președintele rus, care a fost ostracizat pe scena internațională de la invazia sa în Ucraina, salutul a marcat începutul unei reveniri remarcabile pe scena diplomatică mondială și a dat tonul pentru întreaga zi.

În Ucraina, nu a fost o priveliște plăcută.

„Covoarele roșii și acest nivel de ceremonial sunt normale la evenimentele internaționale, dar în acest caz – pentru un agresor responsabil de moartea a milioane de oameni – nu ar fi trebuit să se întâmple”, a declarat Maria Drachova, 40 de ani, avocată în capitala Kiev.

Drachova, care s-a trezit și a urmărit imaginile în timp ce lua micul dejun, a spus că părea că „întregul eveniment a fost pus în scenă pentru a-l mulțumi pe Putin”.

„Lumea rațională se comportă irațional acordându-i această primire”, a spus ea.

Avionul lui Putin a fost escortat până la baza aeriană din Alaska de patru avioane de vânătoare americane, iar în timp ce se plimba pe covorul roșu, vorbind jovial cu Trump, un bombardier american B-2 a zburat deasupra lui, flancat de alte patru avioane.

Ucrainenii care au stat treji până târziu pentru a urmări spectacolul au văzut „legitimarea unui criminal de război la cel mai înalt nivel”, a declarat Oleksandr Kovalenko, scriitor și analist politic ucrainean.

„Nu era deloc nevoie de acest fast”, a spus Kovalenko. „Aceasta este o întâlnire care ar fi trebuit să se desfășoare într-un mod mult mai restrâns – minimalist, fără acest nivel de respect.”

Citește și:

ANALIZĂ Summitul din Alaska: fără acord, dar și fără consecințe pentru Vladimir Putin. Ce a câștigat liderul rus

După salutări, Trump și Putin s-au așezat în fața unui grup de reporteri la baza aeriană Elmendorf, sub un banner pe care scria „În căutarea păcii”. O întrebare a fost strigată către Putin: „Veți înceta să mai ucideți civili?”

Liderul rus a părut să zâmbească și a făcut un gest către ureche, sugerând că nu a auzit.

Pe fondul zâmbetelor, râsetelor și al bunăvoinței generale afișate, gestul a avut un impact foarte negativ în Ucraina, unde sute de mii de oameni au fost uciși și răniți în războiul de agresiune al Rusiei.

„Când am văzut ce s-a întâmplat, m-am simțit zdrobit”, a spus Serhii Orlik, 50 de ani, din provincia Donețk, din estul țării, care a fost în mare parte cucerită de forțele ruse și a fost scena unora dintre cele mai intense lupte ale războiului.

„Mi-am pierdut casa de două ori, în Sloviansk și în Donețk. Mi-am pierdut rudele”, a spus Orlik. „Înțeleg că, pentru a ajunge la un acord, trebuie să existe un protocol, nu poți pur și simplu să-l pălmuiești pe Putin când ajunge. Dar a fost un spectacol foarte neplăcut – mai ales zâmbetele lui ironice”.

Deferența față de Putin a continuat și după negocieri. Într-o declarație comună pentru presă, Trump i-a cedat cuvântul liderului rus. Acesta a vorbit timp de aproximativ opt minute, evitând cu grijă orice referire la modul în care a început războiul – printr-un act surprinzător și neprovocat din partea Rusiei.

Putin părea energic, mulțumit de modul în care decursese summitul. Trump, în schimb, părea neobișnuit de descurajat și a vorbit abia două minute. Nu se putea lăuda cu nimic care să se apropie de un acord – moneda cu care tinde să opereze.

În schimb, i-a cedat inițiativa lui Putin, a spus Kier Giles, cercetător principal în cadrul programului Rusia și Eurasia de la Chatham House.

„A fost o victorie uriașă pentru Putin, chiar înainte de a coborî din avion, să fie reabilitat în acest fel”, a spus Giles. „Trump i-a facilitat sosirea pentru a fi întâmpinat ca șef de stat, când ar fi trebuit să îi fie dificil să călătorească, deoarece este un criminal de război căutat la nivel internațional”.

Abordarea lui Trump nu ar fi de natură să inspire liderii europeni să îi urmeze exemplul, a spus Giles. „Dacă va avea vreun efect, acesta va fi acela de a sublinia cât de important este să nu se accepte cererile lui Putin privind Ucraina și să nu se expună la același tip de spectacol care îi atrage lui Trump disprețul”.

Într-o declarație făcută sâmbătă, președintele Zelenski a subliniat importanța prezenței liderilor europeni în fiecare etapă a negocierilor. Aceștia sunt adesea considerați un bastion împotriva posibilității ca Trump să fie influențat în mod nejustificat de Putin.

Dar înainte de asta, Zelenski se va întoarce luni la Washington, locul unde a avut loc dezastruoasa sa întâlnire cu Trump din februarie, în Biroul Oval. El speră că de data aceasta va obține un rezultat mai bun și că se va găsi o cale către pace care să nu implice cedarea în fața cererilor agresive ale Rusiei.

SUA dispun de „o gamă largă de instrumente” pentru a ajuta Ucraina în această misiune, a declarat Oleksandr Kovalenko, analist politic. Dar fastul și ceremonia pentru președintele Putin nu ar trebui să se numere printre acestea, a adăugat el.

„Poate că totul a fost menit să-l înșele și să-l flateze pe Putin și să-l împingă să urmeze strategia Casei Albe”, a spus Kovalenko. „Dar mă îndoiesc. Mai probabil este capriciul lui Trump, fără nicio strategie.”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
putin trump summit alaska 55
1
Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”...
fulger furtuna
2
Cod galben de furtuni puternice. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM
Altar mit einem Buch in das Genesungswünsche für die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha Narendira Debyavati eingetr
3
Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de...
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
4
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la ceremoniile de Ziua...
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
5
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
Digi Sport
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Protest against Israel's wall
Provocările uriașe ale înființării unui stat palestinian. Două...
alexandru Rogobete face declaratii
Pacienții vor putea raporta dacă sunt trimiși abuziv de la spitalul...
Jim Sanborn / sculptura Kryptos de la sediul CIA
Un mister nedeslușit de 35 de ani. Soluția codului secret ascuns în...
Nicusor Dan Volodimir Zelenski 3
Președintele Nicușor Dan participă azi la o videoconferință cu...
Ultimele știri
Armata israeliană se pregătește să expulzeze locuitorii orașului Gaza: cel puțin 40 de morți în ultimele atacuri
Lupte intense pe front, după discuțiile dintre SUA și Rusia despre „schimburi de teritorii”. Ucraina anunță avans în regiunea Sumî
Premierul Robert Fico, ținta criticilor opoziției de la Bratislava pentru că nu a ajutat un grup de slovaci atacați în Serbia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. Foto: Profimedia Images
Miniștrii de externe cu care a vorbit Serghei Lavrov după summitul Trump - Putin din Alaska
Volodimir Zelenski
Refuzul Moscovei privind un armistiţiu „complică situaţia”, spune Volodimir Zelenski
US President Donald Trump welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky to the White House, WASHINGTON, United States - 28 Feb 2025
Europa pregătește „plasa de siguranță” pentru Zelenski la Casa Albă. Doi lideri apropiați de Trump l-ar putea însoți la Washington
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
„Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”. Trump îl îndeamnă pe Zelenski să ajungă la o înțelegere cu Putin (Reuters)
Arnold Schwarzenegger
Un clip mai vechi, în care Arnold Schwarzenegger îl atacă pe Trump, se viralizează după după întâlnirea cu Putin din Alaska
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e femeia pe care Julia Roberts a numit-o "cea mai frumoasă din lume". Cum arată azi, la 51 de ani: "Totul...
Cancan
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
Fanatik.ro
Orașul unde oamenii au ajuns să trăiască în teroare. Zeci de bande înarmate se luptă pentru a deține...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Țara unde tinerii plătesc pentru a fi pretinși angajați. Fenomenul a dus la creșterea numărului de șomeri
Adevărul
Care a fost cu adevărat primul automobil românesc sută la sută. Nu este vorba despre Dacia
Playtech
Elena Udrea, la un pas de moarte, în vacanță! Familia a scăpat ca prin minune, cine i-a salvat
Digi FM
O bunică de 87 de ani, virală pe internet după ce și-a făcut primul tatuaj: "Sărbătorim focul ei interior...
Digi Sport
Gigi Becali s-a convins, după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin: ”Niciodată”
Pro FM
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă la palat, o rochie de mireasă superbă, petrecere în aer liber
Film Now
Sharon Stone, toată un zâmbet pe covorul roșu, înconjurată de cei trei fii. Se vede că au o relație excelentă
Adevarul
Summitul Putin-Trump. Fostul agent KGB a dat o lecție în Alaska despre cum se hrănește un narcisist
Newsweek
Pensionarii pierd între 90 și 420 lei la pensie peste 4 luni. Guvernul vrea să evite falimentul
Digi FM
Denzel Washington, sfat surprinzător pentru versiunea sa din tinerețe: "Roagă-te mai mult!"
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Un nou star britanic surprinde casele de pariuri în cursa pentru rolul lui James Bond. Actorul care rămâne în...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...