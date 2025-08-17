„Nu poți să-l pălmuiești pe Putin când ajunge, dar a fost un spectacol foarte neplăcut”, spun ucrainenii despre summitul din Alaska

Ucrainenii s-au culcat vineri seara cu posibilitatea înfricoșătoare ca Donald Trump să fie sedus de Vladimir Putin să ofere concesii semnificative în război. Sâmbătă dimineață s-au trezit și au aflat că summitul Trump-Putin din Alaska s-a încheiat fără niciun acord strategic sau politic. A fost un exemplu rar în care eșecul unui summit a fost primit cu ușurare, scrie BBC News.

În absența unor evoluții reale, atenția în Ucraina s-a îndreptat către aspectele de prezentare ale summitului – „optica”, în limbajul politic.

Putin, omul responsabil pentru războiul devastator de agresiune împotriva Ucrainei, a fost primit cu cea mai călduroasă primire posibilă în Alaska. Soldații americani s-au îngenunchiat pentru a-i întinde literalmente covorul roșu. Trump l-a aplaudat când s-a apropiat și i-a oferit o strângere de mână prietenoasă. Cei doi lideri au călătorit împreună, singuri, în limuzina prezidențială a lui Trump, iar Putin a fost văzut râzând în timp ce mașina pleca.

Pentru președintele rus, care a fost ostracizat pe scena internațională de la invazia sa în Ucraina, salutul a marcat începutul unei reveniri remarcabile pe scena diplomatică mondială și a dat tonul pentru întreaga zi.

În Ucraina, nu a fost o priveliște plăcută.

„Covoarele roșii și acest nivel de ceremonial sunt normale la evenimentele internaționale, dar în acest caz – pentru un agresor responsabil de moartea a milioane de oameni – nu ar fi trebuit să se întâmple”, a declarat Maria Drachova, 40 de ani, avocată în capitala Kiev.

Drachova, care s-a trezit și a urmărit imaginile în timp ce lua micul dejun, a spus că părea că „întregul eveniment a fost pus în scenă pentru a-l mulțumi pe Putin”.

„Lumea rațională se comportă irațional acordându-i această primire”, a spus ea.

Avionul lui Putin a fost escortat până la baza aeriană din Alaska de patru avioane de vânătoare americane, iar în timp ce se plimba pe covorul roșu, vorbind jovial cu Trump, un bombardier american B-2 a zburat deasupra lui, flancat de alte patru avioane.

Ucrainenii care au stat treji până târziu pentru a urmări spectacolul au văzut „legitimarea unui criminal de război la cel mai înalt nivel”, a declarat Oleksandr Kovalenko, scriitor și analist politic ucrainean.

„Nu era deloc nevoie de acest fast”, a spus Kovalenko. „Aceasta este o întâlnire care ar fi trebuit să se desfășoare într-un mod mult mai restrâns – minimalist, fără acest nivel de respect.”

Citește și:

ANALIZĂ Summitul din Alaska: fără acord, dar și fără consecințe pentru Vladimir Putin. Ce a câștigat liderul rus

După salutări, Trump și Putin s-au așezat în fața unui grup de reporteri la baza aeriană Elmendorf, sub un banner pe care scria „În căutarea păcii”. O întrebare a fost strigată către Putin: „Veți înceta să mai ucideți civili?”

Liderul rus a părut să zâmbească și a făcut un gest către ureche, sugerând că nu a auzit.

Pe fondul zâmbetelor, râsetelor și al bunăvoinței generale afișate, gestul a avut un impact foarte negativ în Ucraina, unde sute de mii de oameni au fost uciși și răniți în războiul de agresiune al Rusiei.

„Când am văzut ce s-a întâmplat, m-am simțit zdrobit”, a spus Serhii Orlik, 50 de ani, din provincia Donețk, din estul țării, care a fost în mare parte cucerită de forțele ruse și a fost scena unora dintre cele mai intense lupte ale războiului.

„Mi-am pierdut casa de două ori, în Sloviansk și în Donețk. Mi-am pierdut rudele”, a spus Orlik. „Înțeleg că, pentru a ajunge la un acord, trebuie să existe un protocol, nu poți pur și simplu să-l pălmuiești pe Putin când ajunge. Dar a fost un spectacol foarte neplăcut – mai ales zâmbetele lui ironice”.

Deferența față de Putin a continuat și după negocieri. Într-o declarație comună pentru presă, Trump i-a cedat cuvântul liderului rus. Acesta a vorbit timp de aproximativ opt minute, evitând cu grijă orice referire la modul în care a început războiul – printr-un act surprinzător și neprovocat din partea Rusiei.

Putin părea energic, mulțumit de modul în care decursese summitul. Trump, în schimb, părea neobișnuit de descurajat și a vorbit abia două minute. Nu se putea lăuda cu nimic care să se apropie de un acord – moneda cu care tinde să opereze.

În schimb, i-a cedat inițiativa lui Putin, a spus Kier Giles, cercetător principal în cadrul programului Rusia și Eurasia de la Chatham House.

„A fost o victorie uriașă pentru Putin, chiar înainte de a coborî din avion, să fie reabilitat în acest fel”, a spus Giles. „Trump i-a facilitat sosirea pentru a fi întâmpinat ca șef de stat, când ar fi trebuit să îi fie dificil să călătorească, deoarece este un criminal de război căutat la nivel internațional”.

Abordarea lui Trump nu ar fi de natură să inspire liderii europeni să îi urmeze exemplul, a spus Giles. „Dacă va avea vreun efect, acesta va fi acela de a sublinia cât de important este să nu se accepte cererile lui Putin privind Ucraina și să nu se expună la același tip de spectacol care îi atrage lui Trump disprețul”.

Într-o declarație făcută sâmbătă, președintele Zelenski a subliniat importanța prezenței liderilor europeni în fiecare etapă a negocierilor. Aceștia sunt adesea considerați un bastion împotriva posibilității ca Trump să fie influențat în mod nejustificat de Putin.

Dar înainte de asta, Zelenski se va întoarce luni la Washington, locul unde a avut loc dezastruoasa sa întâlnire cu Trump din februarie, în Biroul Oval. El speră că de data aceasta va obține un rezultat mai bun și că se va găsi o cale către pace care să nu implice cedarea în fața cererilor agresive ale Rusiei.

SUA dispun de „o gamă largă de instrumente” pentru a ajuta Ucraina în această misiune, a declarat Oleksandr Kovalenko, analist politic. Dar fastul și ceremonia pentru președintele Putin nu ar trebui să se numere printre acestea, a adăugat el.

„Poate că totul a fost menit să-l înșele și să-l flateze pe Putin și să-l împingă să urmeze strategia Casei Albe”, a spus Kovalenko. „Dar mă îndoiesc. Mai probabil este capriciul lui Trump, fără nicio strategie.”

Editor : B.E.