Donald Trump vrea Groenlanda pentru că nu i s-a dat Premiul Nobel pentru Pace. Aceasta este interpretarea după o nouă declarație halucinantă a președintelui american într-o scrisoare adresată premierului Norvegiei. Mesajul a fost publicat cu câteva ore în urmă de presa internațională și confirmat de Norvegia, care a fost nevoită să îi explice din nou procedura de selecție și cine decide câștigătorii. În Groenlanda, populația în continuare se declară împotriva anexării teritoriului autonom la SUA.

Donald Trump a transmis în scrisoarea adresată premierului norvegian că „având în vedere că țara ta a decis să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace, nu mă mai simt obligat să gândesc exclusiv în termeni de pace”.

Drept răspuns, premierul Norvegiei, care menționează că poziția lui e aliniată și cu cea a președintelui finlandez Alexander Stubb, dă asigurări administrației Statelor Unite că NATO ia măsuri, în mod responsabil, pentru a consolida securitatea și stabilitatea în Arctica. Și au repetat în scrisoarea adresată lui Donald Trump faptul că Nobelul este acordat de un Comitet independent și nu de guvernul norvegian.

Anterior, Donald Trump a motivat că prezenţa tot mai puternică a Chinei şi Rusiei face ca Groenlanda să fie vitală pentru interesele de securitate ale SUA.

Iar, luni, pentru prima dată de la izbucnirea acestui scandal a venit și reacția Beijingului.

„Îndemnăm SUA să înceteze să folosească aşa-numita «ameninţare chineză» ca pretext pentru a obţine avantaje egoiste”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, Guo Jiakun, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Beijing.

Dar, în încercarea sa de a opri extinderea influenței Chinei și Rusiei, Donald Trump intră în război cu proprii aliați. Sâmbătă, președintele SUA a anunțat că va impune un tarif de 10% pentru importurile din Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda, începând cu 1 februarie, până când SUA vor avea voie să cumpere insula arctică.

Europenii pregătesc și ei riposta. Emmanuel Macron, spre exemplu, cere înghețarea accesului firmelor americane la piețele europene iar ambasadorii UE ar fi vorbit deja despre activarea unui pachet de sancțiuni de 93 de miliarde de euro.

Danemarca nu va participa la Davos

Danemarca a anunțat că își anulează participarea de la Forumul Economic de la Davos.

O reacție a venit și de la ministrul german al Finanțelor, Lars Klingbeil:

„Trăim în mod constant noi provocări, asistăm mereu la o nouă confruntare pe care o caută președintele Trump. Iar aici noi, europenii, trebuie să spunem clar că limita a fost atinsă. Toate acestea arată în ce etapă de schimbări profunde ne aflăm acum”.

Premierul britanic Keir Starmer spune că „orice decizie privind statutul viitor al Groenlandei aparține exclusiv poporului Groenlandei și regatului Danemarcei”.

„Alianțele dăinuie pentru că sunt construite pe respect și parteneriat, nu pe presiune. Folosirea tarifelor împotriva aliaților este complet greșită. Un război comercial nu este în interesul nimănui. Vom apăra dreptul internațional”, mai afirmă acesta.

O locuitoare din insula arctică a Groenlandei spune: „Nu punem mare preț pe bani, buze tip Kardashian, sâni falși sau chestii de genul ăsta. Nici măcar nu poți deține teren în Groenlanda. Groenlandezii nu cred în ideea că pământul este pentru o singură persoană - este pentru toată lumea. Este o mare eroare de calcul din partea lui (a lui Trump – n.red.) să creadă că groenlandezii ar putea fi cumpărați cu bani. Nu vom renunța să facem parte din Europa, nu vom renunța la suveranitatea noastră”.

