„Nu putem lupta simetric cu Rusia”. Cum a transformat Ucraina dronele în coşmarul armatei lui Putin (Kyiv Post)

Ucraina nu mai foloseşte dronele doar ca sprijin pe câmpul de luptă, ci le-a transformat într-un element central al războiului împotriva Rusiei, într-o cursă tehnologică accelerată care influenţează atât modul de desfăşurare a luptelor, cât şi adâncimea loviturilor, arată un interviu acordat de un comandant al unităţii speciale Typhoon pentru Kyiv Post.

Unităţi specializate precum Typhoon, parte a Gărzii Naţionale a Ucrainei şi înfiinţată în 2024, operează pe direcţii-cheie precum Harkov şi Pokrovsk şi sunt dedicate exclusiv războiului cu drone şi sistemelor electronice. Formate în mare parte din voluntari şi veterani ai forţelor speciale, aceste unităţi combină expertiza tehnică cu experienţa de pe front şi se adaptează constant la dinamica conflictului.

Unul dintre comandanţi, cunoscut sub indicativul „Yuri”, locotenent-colonel originar din Crimeea, a explicat modul în care funcţionează acest tip de război. Înainte de invazia pe scară largă din 2022, acesta era directorul unei companii de construcţii, însă s-a înrolat voluntar şi a luptat iniţial ca infanterist în zone precum Irpin, regiunea Harkov şi regiunea Doneţk. În prezent, coordonează sprijinul de război electronic în cadrul unităţii.

„Este un joc constant în spectrul radio”

Potrivit acestuia, rolul principal al unităţii este protejarea trupelor ucrainene de dronele inamice şi colectarea de informaţii despre poziţiile acestora.

„Sarcina noastră principală este să ne protejăm unităţile de UAV-urile inamice, în timp ce colectăm informaţii despre poziţiile acestuia. Scanăm teritoriul ocupat de inamic, cartografiem semnalele radio, interceptăm şi decodăm comunicaţiile şi transmitem aceste informaţii unităţilor noastre.”

Pe baza acestor date, sunt identificate ţinte şi coordonate atacurile, iar unitatea sprijină şi apărarea antiaeriană.

„Este un joc constant în spectrul radio. Căutăm mereu frecvenţe care nu sunt bruiate, în timp ce inamicul încearcă să le detecteze şi să le blocheze. De îndată ce reuşeşte, schimbăm din nou. Este o luptă continuă, dinamică.”

GPS-ul este adesea nesigur sau indisponibil, astfel că operaţiunile se bazează pe frecvenţe radio şi pe repetoare, inclusiv aeriene, care extind raza de acţiune în teritoriul controlat de Rusia.

Echipele folosesc hărţi detaliate ale zonelor de bruiaj pentru a evita „nori de bruiaj”, adică zone cu interferenţe puternice.

Pierderi inevitabile, dar eficienţă menţinută

Comandantul spune că pierderea dronelor este inevitabilă, însă obiectivul este menţinerea ratei de succes în condiţiile în care Rusia îşi intensifică sistemele de bruiaj.

„Scopul acum nu este neapărat să reducem drastic pierderile, ci să menţinem rata de succes la acelaşi nivel, în timp ce Rusia creşte numărul sistemelor de bruiaj pe front.”

„Da, pierdem în continuare drone. Dar ei pierd mult mai multe, în mare parte datorită bruiajului nostru”, a adăugat el.

De la necesitate la avantaj tehnologic

Potrivit lui „Yuri”, utilizarea dronelor a fost iniţial o soluţie de necesitate, în condiţiile în care Ucraina nu putea egala Rusia din punct de vedere al resurselor şi al numărului de militari.

„Am înţeles că nu putem lupta simetric cu Rusia. Aveam mai puţină infanterie, mai puţine resurse şi mai puţini oameni. Trebuia să găsim o soluţie pentru a salva vieţi.”

„A trebuit să devenim mai inteligenţi, mai avansaţi tehnologic, mai moderni şi mai flexibili”, a adăugat el.

În prezent, Ucraina foloseşte o gamă variată de drone, de la sisteme mici, flexibile, pentru linia frontului, până la drone mai mari, capabile să transporte încărcături pe distanţe lungi. Aproximativ 90% dintre acestea sunt produse local.

Avantajul Ucrainei: diversitatea şi adaptabilitatea

Comandantul susţine că Ucraina are un avantaj clar în domeniul tehnologic.

„Tehnologia – în special dronele – este unde avem avantajul. Dacă ei au 10 tipuri de drone, noi avem 100.”

În schimb, Rusia are un avantaj numeric în infanterie.

„Au de cinci sau zece ori mai mulţi oameni decât noi. Dar nu pare că le pasă de ei. Continuă să trimită soldaţi înainte să moară.”

În ceea ce priveşte moralul, acesta spune că ucrainenii nu au alternativă.

„Nu avem de ales. Trebuie să luptăm până la capăt.”

El consideră că diferenţa majoră între cele două părţi este motivaţia.

„Ei înţeleg din ce în ce mai puţin pentru ce luptă. Noi ştim.”

Cum va arăta Ucraina după război

Comandantul crede că războiul a schimbat profund societatea ucraineană.

„Acum toată lumea înţelege că Ucraina există ca naţiune. Înainte eram mai puţin uniţi. Acum cred că vom rămâne uniţi.”

„La început, mulţi sperau că vom supravieţui, dar puţini credeau că putem câştiga. După primele luni, totul s-a schimbat. Am înţeles că putem rezista şi că putem avea succes şi că putem câştiga”, a mai declarat acesta.

Editor : Ș.A.