Nu Putin decide când se vor organiza alegeri în Ucraina, spune Zelenski

volodimir zelenski la birou
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, sâmbătă, că nu Vladimir Putin este cel care trebuie să decidă cu privire la organizarea alegerilor în Ucraina. Reacția acestuia vine după ce liderul de la Kremlin a sugerat cu o zi înainte că Rusia ar putea înceta atacurile aeriene în profunzime în ziua în care vor avea loc alegeri, potrivit Reuters.

„Nu îi revine lui (Vladimir) Putin să decidă când şi în ce format vor avea loc alegerile în Ucraina”, a declarat Zelenski, excluzând orice posibilitate de organizare a acestora în teritorii ocupate în prezent de forţele ruse.

El a mai spus că SUA au propus o întâlnire cu negociatorii ucraineni şi ruşi la Miami, pentru a discuta planul pentru Ucraina.

Washingtonul a „propus un format, din câte ştiu eu, Ucraina, Statele Unite, Rusia”, a indicat Zelenski, adăugând că ar putea fi prezenţi reprezentanţi europeni şi că „ar avea sens să avem o astfel de întâlnire comună (...) odată ce vom vedea potenţialele rezultate ale întâlnirilor care au avut deja loc”.

Întrre timp, negociatori americani se întâlneasc sâmbătă, în Florida, cu oficiali ruşi pentru o nouă rundă de discuţii menite să ducă la încheierea războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, au declarat surse oficiale, citate de Reuters.

Administraţia Trump a încercat să accelereze negocierile pentru a pune capăt războiului, dar există în continuare diferenţe majore între poziţiile Ucrainei, Rusiei şi ale liderilor europeni – inclusiv în ceea ce priveşte posibila aderare a Ucrainei la NATO, garanţiile de securitate şi cererile Moscovei privind concesii teritoriale.

Rusia, care a trimis trupe în Ucraina în februarie 2022, susţine că implicarea Europei în negocieri nu ar face decât să împiedice procesul şi tinde să-i prezinte pe liderii continentului ca fiind în favoarea războiului.

