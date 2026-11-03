Televiziunea de stat iraniană a difuzat instrucțiuni prin care îi sfătuiește pe cetățeni cum să se protejeze în cazul unui atac nuclear, inclusiv să evite luminile puternice și să respecte alertele de urgență, relatează Al Arabiya.

Televiziunea de stat iraniană și agențiile de știri au difuzat un videoclip în care se oferă cetățenilor instrucțiuni privind modul de reacție în cazul unui atac nuclear.

🔴 Iranian state television and news agencies are broadcasting a video instructing citizens on how to respond in the event of a nuclear strike The instructions include: 🔴 Avoid looking directly at the intense flash of an explosion 🔴 If outdoors, take cover behind a barrier, lie flat and protect your head and face 🔴 After the blast wave passes, enter the nearest building. Do not remain outside to watch or take photographs, and do not shelter in a car 🔴 Move to a basement or the center of the building, away from windows and exterior walls 🔴 Close doors and windows and switch off air conditioning and ventilation systems drawing air from outside 🔴 Remove potentially contaminated outer clothing without shaking it, seal it in a bag and wash exposed skin with soap and water 🔴 Use bottled water and packaged food, and prepare to remain in shelter for at least 24 hours 🔴 Do not leave until authorities issue instructions on safe evacuation routes — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 3, 2026

Instrucțiunile îi sfătuiau pe oameni să nu privească lumina intensă, să se adăpostească în spatele unei bariere și să se întindă la pământ, acoperindu-și capul și fața.

Ghidul a recomandat, de asemenea, intrarea în cea mai apropiată clădire după trecerea undei de șoc, evitarea rămânerii pe loc pentru a privi sau a filma, evitarea adăpostirii în interiorul vehiculelor și menținerea distanței față de ferestre și pereții exteriori.

Instrucțiunile au subliniat importanța spălării corpului cu apă călduță și săpun și a utilizării unui șampon obișnuit, fără balsam. În cazul în care nu este posibilă spălarea cu un duș, oamenilor li s-a recomandat să-și curățe fața, mâinile și pielea expusă cu apă sau șervețele umede.

This is how serious the situation is: Iranian state media is broadcasting advice to its citizens on how to survive a US-Israeli NUCLEAR ATTACK ☢️ Do not look at the intense explosion light, take shelter behind a barrier, lie on the ground, and cover your head and face. ☢️ After the blast wave passes, enter the nearest building; do not stay to watch or take photos, do not take shelter inside a car. ☢️ Turn off ventilation, get yourself to a central part of the building where there are no windows and exterior walls. ☢️ Wash with lukewarm water and soap, and use regular shampoo without conditioner. If showering is not possible, clean your face, hands, and exposed skin with water or wet wipes. ☢️ Use bottled water and packaged food, and prepare to stay in the shelter for at least 24 hours; if fires break out in the building or there is a risk of its collapse, move to a safer shelter. ☢️Do not assume the environment is safe after the first 24 hours; follow official announcements and emergency broadcasts for the safe evacuation route. — Afshin Rattansi (@afshinrattansi) November 3, 2026

Ghidul recomanda utilizarea apei îmbuteliate și a alimentelor ambalate și sfătuia oamenii să se pregătească să rămână într-un adăpost timp de cel puțin 24 de ore. În cazul izbucnirii unui incendiu sau dacă clădirea prezintă risc de prăbușire, oamenii ar trebui să se deplaseze către un adăpost mai sigur.

Instrucțiunile subliniau faptul că nu trebuie să se considere că mediul este sigur după 24 de ore și că trebuie să se urmărească în continuare anunțurile oficiale și comunicatele de urgență pentru informații privind rutele de evacuare sigure.

🔴 Iranian state television and news agencies are broadcasting a video instructing citizens on how to respond in the event of a nuclear strike https://t.co/Vi8mnSDhg7 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 3, 2026

Instrucțiunile includ următoarele sfaturi:

Evitați să priviți direct către lumina intensă a unei explozii

Dacă vă aflați în aer liber, adăpostiți-vă în spatele unui obstacol, întindeți-vă la pământ și protejați-vă capul și fața

După ce trece unda de șoc, intrați în cea mai apropiată clădire. Nu rămâneți afară pentru a privi sau a face fotografii și nu vă adăpostiți într-o mașină



Deplasați-vă într-un subsol sau în centrul clădirii, departe de ferestre și de pereții exteriori

Închideți ușile și ferestrele și opriți sistemele de aer condiționat și de ventilație care aspiră aer din exterior

Scoateți hainele de exterior potențial contaminate fără a le scutura, sigilați-le într-o pungă și spălați pielea expusă cu apă și săpun

Folosiți apă îmbuteliată și alimente ambalate și pregătiți-vă să rămâneți în adăpost timp de cel puțin 24 de ore

Nu plecați până când autoritățile nu vor emite instrucțiuni privind rutele de evacuare sigure

Jurnalistul Tucker Carlson a scris luni pe rețeaua de socializare X că, 'sub presiunea premierului israelian Benjamin Netanyahu, administrația Trump ar putea fi la numai câteva zile distanță de un atac nuclear împotriva Iranului'.

Ținta unui astfel de atac, potrivit aceluiași jurnalist, ar fi 'Muntele Târnăcopului, în centrul Iranului, unde serviciile de informații israeliene susțin că guvernul iranian și-a reluat programul nuclear'.

Muntele Târnăcopului ('Pickaxe Mountain') este un complex nuclear fortificat în subteran, la sud de uzina nucleară de la Natanz.

Puține lucruri sunt cunoscute despre acest complex, a cărui construcție a început după ce, în iulie 2020, o explozie și un incendiu care a urmat au avariat sever halele supraterane de asamblare a centrifugelor pentru uzina de la Natanz.

Potrivit Teheranului, explozia de atunci a fost rezultatul unui sabotaj. Imagini din satelit publicate de presa americană arată intrări în tuneluri și instalații de securitate în jurul complexului subteran.

Obiectivul inițial al amenajării acestuia pare să fi fost asamblarea centrifugelor la un adăpost sigur, dar au existat speculații că același complex ar putea fi de asemenea folosit pentru îmbogățirea uraniului.

Analiza acelorași imagini sugerează că unele părți ale complexului ar putea fi fortificate la o adâncime de 80-100 de metri, ceea ce ar face dificilă distrugerea acestuia inclusiv cu bombele penetrante GBU-57, cea mai puternică bombă anti-buncăr din arsenalul SUA, muniție folosită anul trecut în atacul asupra instalației subterane de îmbogățire a uraniului de la Natanz.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat marți că nu există motive pentru a putea vorbi despre un posibil atac nuclear american împotriva Iranului, așa cum a susținut jurnalistul conservator american Tucker Carlson, relatează agenția EFE, preluată de Agerpres.

'Nu văd motive reale pentru a trage astfel de concluzii', a spus Lavrov în declarații consemnate de agenția Interfax. Șeful diplomației ruse a subliniat că declarațiile lui Carlson au fost făcute 'în ajunul alegerilor de la jumătatea mandatului' care au loc marți în SUA. Un comportament preelectoral de acest fel 'este folosit uneori' pentru a influența alegătorii, a remarcat Lavrov. 'Această informație (despre un posibil atac nuclear) nu a fost confirmată de alte surse', a insistat el. Rusia, a susținut Lavrov, nu a contactat Statele Unite pentru a solicita informații pe acest subiect, dar a 'luat act' de ceea ce a spus Carlson.

Editor : M.C