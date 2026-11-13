„Nu se pune problema”: Prim-ministrul polonez afirmă că Europa nu va accepta un acord de securitate dictat de SUA sau Rusia

Donald Tusk a declarat că țările europene trebuie să aibă un cuvânt de spus în orice acord care să remodeleze arhitectura de securitate a continentului. Prim-ministrul polonez a avertizat că Europa nu va permite ca SUA și Rusia să negocieze un acord de securitate „pe la spatele nostru”, pe fondul unor informații conform cărora Washingtonul ar fi solicitat Moscovei să propună un nou aranjament de securitate pentru continent, scrie TVPWorld.

Vorbind joi cu reporterii la summitul Comunității Politice Europene de la Dublin, Tusk a subliniat necesitatea implicării europene în orice discuții privind securitatea continentului.

„În niciun caz nu vom permite nimănui să stabilească noi reguli de securitate în această parte a lumii fără consultarea noastră - fără consultarea Poloniei și a Europei”, a spus el.

„Nu vom construi o nouă arhitectură de securitate doar pentru că președintele rus sau, de exemplu, cineva din Statele Unite dorește acest lucru. Este exclus.”

Avertismentul a venit după ce site-ul de știri american Axios a relatat, citând două surse familiarizate cu discuțiile, că administrația președintelui Donald Trump a solicitat Rusiei să prezinte propuneri pentru un viitor acord de securitate cu Europa.

Conform articolului, emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, au solicitat Moscovei să-și prezinte cerințele de securitate și să propună măsuri pentru atenuarea tensiunilor cu Europa în cadrul negocierilor de pace mediate de SUA dintre Rusia și Ucraina, desfășurate la Abu Dhabi la începutul acestei săptămâni, care s-au încheiat fără un progres semnificativ.

Rusia urmărește de mult timp impunerea unor restricții asupra extinderii NATO și reducerea prezenței militare occidentale în Europa de Est, cerințe pe care Washingtonul le-a respins anterior.

Implicații pentru Polonia

Trump a declarat săptămâna trecută că lucrează la un „acord mare și frumos” care ar putea implica întreaga Europă, deși a oferit puține detalii.

Pentru Polonia, care se învecinează cu Ucraina și cu exclava Kaliningrad a Rusiei, puternic militarizată, perspectiva unui astfel de acord are o importanță deosebită.

Varșovia se află în stare de alertă sporită încă de la invazia rusă din Ucraina în 2022 și a acuzat în repetate rânduri Moscova de sabotaj și alte activități ostile.

Europa primește un loc la masa negocierilor

Între timp, Witkoff a declarat joi că președintele rus Vladimir Putin a fost de acord să permită reprezentanților europeni să se alăture următoarei runde de negocieri de pace privind Ucraina.

„Europenii se vor alătura la următoarea întâlnire, moment pe care îl considerăm foarte important, deoarece ei sunt partenerii noștri și este important pentru noi ca aceștia să participe”, a declarat Witkoff pentru televiziunea de stat rusă după întâlnirea cu Putin la Moscova.

Ar fi prima dată când reprezentanții europeni se alătură negocierilor de pace mediate de SUA de când Trump și-a lansat efortul diplomatic după revenirea la Casa Albă anul trecut, deși rămâne neclar dacă Moscova este pregătită să facă concesii semnificative în vederea unui acord de pace.

„Nicio fisură” în Europa

Tusk a afirmat că a observat o poziție europeană unitară în această chestiune, adăugând că orice acord de pace trebuie să garanteze că „Ucraina își păstrează suveranitatea și, mai presus de toate, că arhitectura de securitate din Europa de Est rămâne neschimbată”.

„Pot spune cu o mare liniște sufletească că nu văd diviziuni interne, nici fisuri, între țările Uniunii Europene”, a spus el.

Tusk a recunoscut, de asemenea, că obiectivele diplomatice ale Washingtonului s-ar putea să nu se alinieze pe deplin cu așteptările Europei.

„Obiectivele diplomației americane ar putea diferi oarecum de ceea ce așteaptă Europa”, a spus el.

Editor : M.C