„Nu sunteți singuri”: aproape 400 de scrisori de susținere trimise soldaților ucraineni de către elevi americani

Cu câteva zile înainte de a patra aniversare a invaziei rusești în Ucraina, soldații Brigăzii 122 de Apărare Teritorială a Ucrainei — unitatea care este adesea prima care interceptează rachetele rusești lansate din Crimeea ocupată și din regiunea Herson către orașele ucrainene — au primit aproape 400 de scrisori de sprijin de la elevii din statul Pennsylvania.

„Dragi eroi ai Ucrainei! Vă mulțumim pentru curajul și sacrificiul vostru în apărarea țării voastre. Să știi că oamenii din întreaga lume se gândesc la tine și se roagă în fiecare zi pentru siguranța ta. Fie ca tu să simți puterea recunoștinței noastre și speranța pentru pace. Rămâi puternic, rămâi în siguranță și să știi că nu ești singur.” Acesta este textul trimis unui soldat ucrainean cu indicativul „Aizer” din partea unei fetițe americane pe nume Marcia.

Cum a început totul

Inițiativa a început cu un elev ucrainean de 17 ani pe nume Arsenii, care în prezent frecventează o școală americană. Arsenii locuiește în Statele Unite împreună cu mama și sora lui mai mică, în timp ce tatăl său servește în Forțele Armate Ucrainene.

„Pentru soțul meu era foarte important să plecăm cu copiii și să fim în siguranță. Astfel, el se putea concentra asupra serviciului său cu liniște sufletească”, a declarat mama lui Arsenii, Anzhela, pentru Ukrainska Pravda.

După cum spune Arsenii, s-a gândit mult timp la ce ar putea face pentru a sprijini Ucraina de peste ocean. După ce s-a consultat cu tatăl său, a decis să le sugereze colegilor săi de clasă să scrie scrisori militarilor ucraineni. Ideea a fost susținută atât de profesori, cât și de administrația școlii și, după cum s-a dovedit, de marea majoritate a elevilor.

„Mi-e dor de tata”

„Mi-e dor de tata. Foarte mult. Vreau să-l văd și să-l îmbrățișez. Și cred că nu sunt singurul dintre cei ai căror părinți sunt pe front. Toată lumea vrea să-și vadă părinții și speră că sunt în siguranță. Iar cel mai mic și mai ușor lucru pe care îl pot face este să scriu cărți poștale în care să spun asta direct. Sunt cărți poștale — sunt ușor de făcut. Pot să fac asta. Și mulți elevi pot să o facă. Așa s-a născut ideea”, - a spus Arsenii într-un interviu acordat Ukrainska Pravda.

Arsenii și mama lui spun că nu se așteptau la un sprijin atât de puternic din partea comunității școlare. Credeau că vor strânge câteva zeci de felicitări, dar au primit aproape 400 în doar trei zile.

O surpriză uriașă

„Speram să primim scrisori. Știam că vom primi ceva sprijin. Dar această participare a fost o surpriză uriașă. A fost incredibil de emoționant – bucurie și lacrimi – pentru că îți dai seama că este uimitor. Mai ales când am văzut că multe scrisori erau scrise în ucraineană. S-au străduit atât de mult – au desenat simbolurile noastre de Crăciun, steagul nostru. Îți dai seama că acești copii au abordat acest lucru cu sinceritate, că au studiat cu adevărat scrisorile noastre. A fost foarte emoționant, până la lacrimi”, a spus Anjela.

Brenda DeVincentis, o administratoare școlară care l-a ajutat pe Arsenii să organizeze această acțiune, a spus că elevii nu s-au limitat la a scrie mesaje — ci s-au și cufundat în cultura și limba ucraineană pentru a-și pregăti scrisorile.

„Deci, elevii de aici au fost expuși la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Dar nu cred că, la fel ca în cazul multor războaie, acest lucru nu ne afectează pentru că nu avem pe cineva cunoscut acolo. Nu avem niciun membru al familiei care să lupte în Ucraina. Așadar, acest lucru le-a deschis ochii și i-a făcut să realizeze că, de fapt, cunosc pe cineva care are un membru al familiei, prieteni sau alte rude care sunt direct afectați. Așadar, acest lucru le-a deschis ochii, inimile și mințile. Le-a dat un subiect de conversație pe care să-l ducă acasă părinților lor, pentru că, știți, Arsenii este tăcut. Este foarte rezervat. Așadar, când merge pe holuri, când este în clasă, nu vorbește despre luptele sale. Nu vorbește despre durerea sa, despre durerea familiei sale. Și acest lucru le-a deschis ochii elevilor și profesorilor noștri, adulților, familiilor, comunității, că acest lucru contează. Fiecare cuvânt contează. Fiecare gram de sprijin. Fiecare gram de iubire contează pentru cineva, și mai ales în acest moment, pentru ucraineni”, a explicat ea.

Nu numai Arsen și mama lui au fost surprinși de amploarea participării, ci și directorul școlii.

„Ei bine, este cu siguranță prima dată când facem ceva de o asemenea amploare pentru un grup specific. Am scris scrisori soldaților americani și suntem o școală care își susține cu adevărat elevii, iar dacă părinții elevilor noștri sunt în armată, vrem să îi sprijinim, dar este prima dată când organizăm o campanie internațională de acest gen”, a spus Luca Passarelli, directorul școlii gimnaziale la care învață Arsenii.

Mai mulți elevi au declarat pentru Ukrainska Pravda că au fost inspirați în primul rând de colegul lor ucrainean, precum și de dorința de a-i sprijini pe soldații ucraineni și de a le arăta că există oameni în lume care „se roagă pentru ei, îi iubesc sincer și îi sprijină”.

„Dumnezeu este cea mai mare inspirație a mea în viață. Așa că, într-adevăr, m-am simțit motivată de asta. De asemenea, am fost foarte motivată de Arseny. Ceea ce face el este uimitor. Este un copil minunat. Și mi-am dorit foarte mult ca toți soldații curajoși să știe că există oameni care sunt alături de ei, că îi sprijinim în orice și că ne rugăm pentru ei aici”, a spus colega de clasă a lui Arsenii, Catherine Spor.

Nu doar o scrisoare, 30!

Prietena ei, Emery, a mers și mai departe – a scris nu doar o singură scrisoare, ci treizeci.

„Am vrut ca toată lumea să primească o scrisoare. Am vrut ca toată lumea să primească această motivație. Nu am vrut să fie doar pentru unii, am vrut să fie pentru toți. Așa că am încercat să scriu cât mai multe”, a spus Emery Calton.

„Probabil că inspirația mea a fost Arsenii. Ne-am mutat aici în clasa a X-a, așa că am avut multe ore împreună și eram colegi de clasă. Când am aflat, am vrut să ajut în orice fel puteam”, a spus un alt elev, Aiden Turner.

Un semnal important

Soldații înșiși spun că acest sprijin din partea copiilor americani transmite un semnal important – că, în ciuda declarațiilor critice auzite în ultimul an din partea Casei Albe și a dezbaterilor politice de la Washington, americanii obișnuiți încă susțin Ucraina.

„Este cu adevărat foarte emoționant. Acestea sunt lucruri intangibile care demonstrează sprijinul real din partea societății americane. Indiferent de ceea ce se întâmplă în cercurile politice, vedem ce gândesc cu adevărat copiii americani despre noi, despre lupta noastră. Și copiii, după cum știm, sunt viitorul. De aceea cred că prietenia noastră viitoare cu Statele Unite este în mâini sigure,” – a declarat Myroslav Otkovych, ofițer de comunicare al Comandamentului „Sud” al Forțelor de Apărare Teritorială ale Ucrainei, care a livrat personal scrisorile la pozițiile de pe linia frontului.

„Momente ca acesta ridică cu adevărat moralul. Este foarte emoționant că chiar și copiii mici dintr-o altă țară mare se îngrijorează pentru soldați, înțeleg situația și ne susțin. Ne motivează să continuăm să luptăm și ne oferă emoții pozitive. Chiar și un copil mic înțelege ce se întâmplă aici”, a spus soldatul cu indicativul Aizer.

Alți soldați, după ce au citit scrisorile, au spus că își doresc ca copiii americani să nu fie nevoiți să-și vadă părinții plecând la război.

„De exemplu, eu am un copil. El este acasă acum, iar eu sunt pe front. Le doresc (copiilor americani) ca părinții lor să fie mereu alături de ei. Nu ca aici. Lucrurile sunt puțin diferite pentru noi acum. Sunt momente când pleci în concediu, vii acasă și îți dai seama că nu ai mai fost acasă de șase luni, iar copilul tău crește. Și tu nu ești acolo să vezi asta. Și ești constant la telefon cu el. Tocmai a început clasa întâi și acum este foarte interesant să vorbesc cu el. Facem chiar și temele împreună. Dar aș vrea să nu fie așa. Aș vrea să pot fi acolo, să-l îmbrățișez, să-i spun povești. Ca să ne putem așeza și să ne jucăm. Așa că îmi doresc ca părinții copiilor să fie mereu acolo. Să-i asculte, să fie totul liniștit. Ca toată lumea să fie împreună. Și, bineînțeles, îmi doresc victoria”, a spus un soldat ucrainean cu indicativul Zioma.

Scrisoare de mulțumire

După ce au primit scrisorile de la elevii americani, soldații ucraineni au scris o scrisoare comună de mulțumire ca răspuns:

„Dragi copii, vă mulțumim pentru sprijinul vostru. Vă dorim cer senin și ca părinții voștri să nu fie nevoiți să meargă la război. Învățați bine, ascultați-vă părinții, creșteți sănătoși și fericiți. Vă mulțumim încă o dată pentru sprijinul vostru – ne motivați. Forțele Armate ale Ucrainei! Glorie Ucrainei!”

Răspunsul soldaților ucraineni este așteptat să fie livrat în câteva săptămâni. Profesorii și elevii din Pennsylvania îl așteaptă deja.

