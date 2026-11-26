Miniștrii polonezi de Externe și ai Apărării consideră că NATO și, în special, SUA ar trebui să accepte cererea Ucrainei de a doborî rachete rusești deasupra teritoriului acestei țări, după ce trei rachete de croazieră Kh-101 s-au prăbușit vinerea trecută pe teritoriul Poloniei, în timpul unui nou atac aerian rusesc asupra Ucrainei.

Ministrul polonez al Apărării, Wladislaw Kosiniak-Kamysz, a deplâns faptul că „încă o dată, cum s-a întâmplat și în iulie, probabil că reacția nu a fost cea pe care o așteptam”, amintind de un incident asemănător, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres.

Același ministru a adăugat că nu își dă seama dacă reacția NATO a fost una calculată pentru a nu provoca Rusia sau dacă a fost nevoie mai întâi de dovezi că rachetele au fost lansate de Rusia. Aceasta din urmă a negat orice intenție de a lovi teritoriul polonez. „Este vorba despre căutarea unei poziții conciliante sau despre o confirmare că este încă nevoie de date mai detaliate, pe care în mod evident le vom furniza?”, a întrebat ministrul Kosiniak-Kamysz.

El a insistat că „partea americană participă, de asemenea, la examinarea obiectelor găsite în Polonia”, referindu-se la o declarație a președintelui american Donald Trump, care a vorbit despre „câteva mici rachete” lansate din greșeală.

„Nu văd nicio determinare”

La rândul său, ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorsky, a amintit că „Ucraina ne cere să doborâm obiecte amenințătoare deasupra teritoriului său”. „O rachetă sau o dronă care se apropie de spațiul nostru aerian constituie deja o amenințare directă. Prin urmare, cred că doborârea lor deasupra Ucrainei, la cererea Ucrainei, s-ar încadra în legitima apărare”, consideră el.

Totuși, ministrul polonez al Apărării a semnalat că nu vede în prezent nicio disponibilitate din partea aliaților din NATO de a autoriza astfel de acțiuni. „Nu am văzut până acum vreo decizie a aliaților, necesară pentru o astfel de hotărâre. Văd probabil mai multă disponibilitate pentru dialog, dar nu văd nicio determinare”, a criticat ministrul Kosiniak-Kamysz.

Armata poloneză și-a revizuit în octombrie regulile de angajament pentru a autoriza doborârea obiectelor ostile doar în urma unei „identificări pozitive”, efectuate pe baza datelor furnizate de sistemele radar, a traiectoriei și a comportamentului țintelor aeriene, fără a mai fi necesară identificarea vizuală a acestora de către piloții aeronavelor de luptă.

Însă avioanele de vânătoare aflate sub comanda NATO sunt obligate să realizeze identificarea vizuală a țintelor înainte de a deschide focul, o procedură care a împiedicat avioanele suedeze Gripen, care patrulau în spațiul aerian din estul Poloniei vinerea trecută, să tragă asupra rachetelor rusești.

Editor : C.S.