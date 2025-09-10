„Nu, Viktor.” Ministrul de Externe al Poloniei, replică tăioasă la reacția lui Orban față de incidentul cu dronele rusești

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, i-a dat o replică dură cu premierului maghiar, Viktor Orban, care susținea că poziția Ungariei pentru o pace cât mai rapidă este soluția pentru războiul din Ucraina. Oficialul de la Varșovia a spus că, în schimb, e timpul ca Orban „să ia o poziție clară și să condamne agresiunea rusească” asupra Ucrainei și Poloniei.

Viktor Orban a exprimat pe platforma X solidaritatea Ungariei cu Polonia, calificând intrarea dronelor rusești pe teritoriul polonez drept „inacceptabilă”. El a adăugat că incidentul reconfirmă că politica Ungariei „de a face apel la pace este rezonabilă și rațională”.

„Să trăiești în umbra unui război înseamnă riscuri și pericole. Este timpul să punem capăt acestui lucru. În acest scop, sprijinim eforturile președintelui Donald Trump care vizează realizarea păcii”, a scris Orban.

„Nu, Viktor. Incidentul dovedește că trebuie să ai o poziție clară și să condamni agresiunea rusă”, a fost replica lui Sikorski.

„Îți cerem să deblochezi distribuirea fondurilor UE pentru apărare, să aprobi sancțiuni mai dure împotriva agresorului și să-ți retragi veto-ul privind începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE”, a continuat el.

Schimbul de replici de pe X vine după ce armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone rusești care au încălcat spaţiul său aerian. Premierul Donald Tusk a spus că forţele militare poloneze „au folosit arme împotriva obiectelor”.

Mai multe aeroporturi poloneze au fost închise, imediat după escaladare, fiind redeschise ulterior. Presa locală anunță că o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială din regiunea Lublin.

În fața amenințării, Varșovia a invocat Articolul 4 din Tratatul NATO, lucru care nu s-a mai întâmplat din 2022, de la momentul invaziei ruse în Ucraina. Reacții au venit și de la Kiev. Încălcarea spațiului aerian al Poloniei cu drone rusești reprezintă „un nou nivel de escaladare”, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv”, a fost reacția președintelui Nicușor Dan.

