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„Nu vom fi intimidați”. Premierul Estoniei acuză Rusia de o campanie de sabotaj în Europa

Data publicării:
Paris, France. 13th July, 2026. Estonian Prime Minister Kristen Michal and his wife Evelin Oras arrive at the Élysée Palace for a dinner organised by the Coalition of Volunteers for Ukraine, in Paris, on 13 July 2026, - 13/07/2026 - France/Paris - Julien
Kristen Michal. Foto: Profimedia
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Din articol
„Nu vom fi intimidați” Ancheta penală continuă Trei suspecți, predați Estoniei

Premierul Estoniei, Kristen Michal, afirmă că atacul incendiar asupra unei clădiri folosite de compania din industria de apărare Milrem Robotics a fost ordonat de serviciile speciale ruse și susține că incidentul face parte dintr-o campanie mai amplă desfășurată de Moscova în Europa. „Nu vom fi intimidați”, a transmis oficialul estonian, după ce Rusia a respins acuzațiile.

„Nu vom fi intimidați”

„Atacul incendiar asupra Milrem Robotics a fost ordonat de serviciile speciale ruse. Acesta face parte dintr-o campanie mai amplă desfășurată de Rusia în Europa pentru a ne intimida și a ne slăbi sprijinul pentru Ucraina. Nu va funcționa”, a scris Kristen Michal pe X.

Premierul estonian a precizat că autoritățile de la Tallinn intenționează să răspundă prin consolidarea securității interne, intensificarea sprijinului acordat Ucrainei și creșterea presiunii asupra Rusiei.

„Răspunsul nostru va fi exact opusul: o securitate internă mai puternică, mai mult sprijin pentru Ucraina și o presiune mai mare asupra Rusiei. Nu vom fi intimidați”, a adăugat acesta.

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Ancheta penală continuă

Guvernul estonian a transmis că ancheta penală privind circumstanțele exacte ale incidentului este în continuare în desfășurare. Potrivit informațiilor preliminare strânse în cadrul anchetei, atacul ar fi fost comandat.

Suspecții despre care autoritățile cred că au comis efectiv atacul incendiar au fost reținuți și plasați în arest și nu mai reprezintă o amenințare.

Incendiul a izbucnit în noaptea de 15 august într-o clădire folosită de compania din industria de apărare Milrem Robotics, situată pe strada Betooni, în cartierul Lasnamäe din Tallinn.

Serviciile de urgență au intervenit imediat, iar focul a fost adus rapid sub control. Nicio persoană nu a fost în pericol.

Trei suspecți, predați Estoniei

Pe 17 august, doi cetățeni letoni suspectați că au comis atacul incendiar au fost reținuți în Letonia. Un al treilea suspect a fost reținut pe 18 august.

În urma perchezițiilor efectuate în Letonia în locații asociate suspecților, autoritățile au confiscat numeroase dispozitive de stocare a datelor, precum și obiecte care ar fi putut fi folosite pentru incendierea clădirii.

În perioada 17-18 septembrie, Letonia i-a predat Estoniei pe toți cei trei suspecți.

Editor : Ș.A.

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