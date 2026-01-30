Live TV

Numai 5% dintre groenlandezi doresc apropierea de SUA (sondaj danez)

Data publicării:
case in groenlanda
Foto: Profimedia

Un sondaj efectuat în rândul locuitorilor Groenlandei şi publicat vineri de ziarul danez Copenhagen Post arată că numai 5% dintre aceştia ar dori ca insula lor arctică, ce are statut de teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să se orienteze spre o cooperare mai strânsă cu SUA, dacă ar avea de ales între Uniunea Europeană şi ţara preşedintelui Donald Trump, care doreşte să anexeze Groenlanda, relatează agenţia daneză de ştiri Ritzau, citată EFE.

„Numai 5% dintre groenlandezi ar alege o cooperare mai strânsă cu SUA dacă ar trebui să aleagă între UE şi SUA”, scrie agenţia daneză într-un comentariu asupra acestui sondaj.

Conform datelor sondajului, efectuat între 22 şi 29 ianuarie pe un eşantion reprezentativ de 610 persoane din populaţia totală de aproximativ 56.000 de locuitori a insulei arctice, 65% dintre cei chestionaţi au răspuns că ar prefera „consolidarea cooperării cu UE”, în timp ce 29% nu au exprimat nicio opinie când au fost întrebaţi despre opţiunea lor dacă ar trebui să aleagă între SUA şi UE.

Perioada efectuării sondajului coincide cu cele mai serioase tensiuni transatlantice cunoscute în perioada recentă, după ce preşedintele american Donald Trump a sugerat că nu exclude folosirea forţei pentru a prelua controlul asupra insulei arctice, dacă Danemarca nu doreşte să o vândă de bunăvoie, notează EFE, citată de Agerpres.

El a invocat raţiuni de securitate naţională legate de presupuse ameninţări din partea Rusiei şi Chinei în motivaţia exprimată pentru anexarea acestui teritoriu important din punct de vedere strategic şi de asemenea bogat în resurse minerale, inclusiv pământuri rare.

În cele din urmă, la forumul economic de la Davos, Trump a ajuns la un acord preliminar cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru consolidarea securităţii în zona Groenlandei, astfel că şi-a retras ameninţarea privind folosirea forţei, după anunţarea cadrului acordului despre care el şi Danemarca au versiuni diferite şi ale cărui detalii sunt în curs de negociere.

Editor : Liviu Cojan

FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un mesaj mai brutal”
Digi Sport
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un mesaj mai brutal”
