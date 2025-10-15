Live TV

Număr record de bebeluși cu părinți străini înregistrat în Japonia, în plin scandal politic privind imigrația

Tineri Japonia
Numărul de copii născuți din părinți străini a atins un nivel record în Japonia în 2024. Schimbările demografice au făcut din migrație un subiect important în centrul dezbaterii politice din țară, scrie The Guardian.

Peste 20.000 de copii s-au născut din părinți străini, reprezentând peste 3% din totalul nou-născuților, potrivit ministerului sănătății - în contrast puternic cu o altă scădere bruscă a numărului de nou-născuți din părinți japonezi, scrie BBC.

Japonia este una dintre țările cu rata cea mai rapidă de îmbătrânire a populației și face eforturi pentru a crește rata natalității la nivelul necesar pentru a susține populația, care în prezent se ridică la aproximativ 125 de milioane de locuitori.

Populația străină s-a dezvoltat vertiginos în ultimii ani, deoarece tot mai mulți lucrători migranți sunt angajați pentru a umple golurile de pe piața muncii. Această tendință a transformat imigrația într-o problemă electorală.

Datele Ministerului Sănătății au arătat că 22.878 de copii străinis-au născut anul trecut, o creștere de peste 3.000 față de 2023 și o creștere de 50% față de acum 10 ani.

Femeile chineze au constituit cel mai mare grup de mame străine, urmate de femeile din Filipine și Brazilia.

Numărul rezidenților străini legali a crescut la 3,95 milioane, a anunțat săptămâna trecută agenția pentru servicii de imigrare. Mulți dintre ei au vârste între 20 și 30 de ani și sunt mai predispuși să rămână în țară mai mult timp și să aibă copii.

Diversitatea populației din multe orașe japoneze, cum ar fi Ōizumi, unde locuiesc zeci de naționalități, i-a determinat pe politicienii de dreapta să solicite reguli de imigrare mai stricte și o mai bună integrare.

La alegerile pentru camera superioară din iulie, partidul populist minoritar Sanseito a obținut numeroase voturi după ce a făcut campanie împotriva lucrătorilor străini.

De asemenea, Sanae Takaichi, noul lider al partidului liberal democrat aflat la guvernare, care speră să devină prim-ministru luna aceasta, a făcut din imigrație și din turiștii străini „cu comportament neadecvat” o parte cheie a campaniei electorale.

Dar se așteaptă ca deficitul de forță de muncă, combinat cu o populație îmbătrânită, să alimenteze mai multă migrația. Ministrul justiției, Keisuke Suzuki, a declarat recent că proporția rezidenților străini ar putea depăși 10% din populație până în 2040 – cu trei decenii mai devreme decât previziunile Institutului Național de Cercetare a Populației și Securității Sociale publicate în 2023.

 

