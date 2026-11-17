Secretarul adjunct al apărării din SUA, Elbridge Colby, a criticat marţi în faţa aliaţilor Kievului, reuniţi la sediul NATO din Bruxelles, atacurile lansate de Ucraina în profunzimea teritoriului Rusiei, considerându-le o „sursă de escaladare” a conflictului, relatează AFP și Agerpres.

„Aceste atacuri, în special cele care vizează infrastructura civilă, precum Wildberries”, principalul retailer online rus ale cărui depozite sunt vizate cu regularitate de armata ucraineană, „au întărit probabil hotărârea publicului rus, precum şi disponibilitatea Kremlinului de a escalada conflictul”, a declarat el la o reuniune a Grupului de contact privind Ucraina, care reuneşte circa 40 de ţări aliate ale Kievului.

Elbridge Colby, subsecretar pentru politici de apărare din Pentagon, participă la reuniunea aşa-numitului "Grup Ramstein", format din susţinătorii militari ai Ucrainei, la sediul NATO, pentru discuţii privind modalităţile de a furniza mai multe arme către Kiev în perspectiva unei ierni grele, în timp ce Rusia îşi intensifică atacurile aeriene asupra infrastructurii civile.

Editor : A.P.