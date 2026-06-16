Numărul donatorilor de organe a crescut brusc în Norvegia după ce prinţesa moştenitoare a ajuns pe lista de aşteptare pentru transplant

Numărul donatorilor potenţiali de organe a crescut brusc în Norvegia după ce prinţesa moştenitoare Mette-Marit a fost înscrisă pe o listă de aşteptare în vederea realizării unui transplant de plămâni, informează DPA, citată de Agerpres.

Pe 5 iunie, Palatul Regal din Oslo a anunţat că prinţesa Mette-Marit a fost înscrisă pe o astfel de listă de aşteptare. De atunci, aproximativ 12.000 de persoane s-au înregistrat ca donatori de organe, a raportat marţi agenţia de presă norvegiană NTB, citând Fundaţia pentru Donarea de Organe din Norvegia.

Acest număr reprezintă o creştere de 180 de ori - sau cu aproape 18.000% - faţă de luna precedentă.

Prinţesa Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani, suferă de o boală incurabilă, fibroză pulmonară, o maladie care cauzează cicatrizarea ţesutului pulmonar şi care face respiraţia să devină din ce în ce mai dificilă. În viaţa ei de zi cu zi, soţia prinţului moştenitor Haakon, care are tot 52 de ani, utilizează de acum un echipament de asistenţă respiratorie - o canulă nazală conectată la un aparat de oxigen.

Pentru a se califica spre a fi incluşi pe lista de aşteptare pentru un transplant pulmonar, pacienţii trebuie să aibă, în general, o speranţă de viaţă de aproximativ un an în absenţa unui transplant.

Potrivit Fundaţiei pentru Donarea de Organe, aproximativ 600 de pacienţi aşteaptă, în prezent, un organ de la un donator în Norvegia. Lista de aşteptare pentru transplanturile de plămâni este relativ scurtă în această perioadă, a declarat medicul specialist în pneumologie Are Holm.

Norvegia aplică un sistem de renunţare la donarea de organe ("opt-out"), ceea ce înseamnă că persoanele decedate sunt considerate donatori potenţiali, cu excepţia cazului în care s-au opus în mod explicit unui astfel de demers în timpul vieţii lor.

Cu toate acestea, rudele sunt întotdeauna consultate şi pot refuza prelevarea organelor.

Editor : M.B.