Live TV

Numărul milionarilor a crescut în 2025 mai mult decât în orice alt an. Țările în care s-au îmbogățit cei mai mulți oameni

Data publicării:
teanc bancnote de 100 de dolari
Teanc de dolari. Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Averea personală a înregistrat în 2025 cel mai rapid ritm de creştere din ultimii ani, generând aproape un milion de noi milionari în dolari americani la nivel mondial, arată banca elveţiană UBS în raportul anual privind averea globală, publicat marţi.

UBS realizează în fiecare an un raport privind averea la nivel mondial, intitulat „Global Wealth Report”, care evaluează evoluţia averii gospodăriilor. Acesta vizează ansamblul activelor lor financiare şi nefinanciare (în principal imobiliare), din care se scad datoriile. Pentru a facilita comparaţiile între ţări, valoarea activelor este convertită în dolari, relatează Reuters şi AFP, citate de News.ro.

Anul trecut, aproape un milion de persoane din întreaga lume, sau echivalentul a 2.600 de persoane pe zi în medie, au văzut cum valoarea patrimoniului lor a atins pragul de un milion de dolari, incluzând atât activele financiare, cât şi cele imobiliare, conform estimărilor gigantului elveţian. În 2025, „au existat mai mulţi milionari ca niciodată, peste tot”, a afirmat banca în raport.

Aproape jumătate dintre aceşti noi milionari au fost în SUA, precizează banca, „cu peste 440.000 de persoane în plus”, urmate de China continentală, Japonia, Germania, Regatul Unit şi Franţa.

Conform acestui studiu, care se bazează pe un eşantion de 56 de ţări, averea personală, indiferent de nivelul acesteia, a crescut cu 10,8% în 2025, faţă de 4,6% în 2024 şi 4,2% în 2023, înregistrând astfel „cel mai rapid ritm de creştere din 2017", a calculat banca elveţiană.

„A fi milionar în dolari nu înseamnă a avea un milion în bancă sau într-un portofoliu de investiţii", precizează studiul, locuinţa principală reprezentând cel mai mare activ al majorităţii gospodăriilor.

Această creştere se explică prin „vigoarea pieţelor financiare" şi „creşterea activelor nefinanciare", adaugă UBS, care remarcă totuşi că aceste câştiguri au fost inegale, în funcţie de regiuni şi de segmentele de avere.

„Creşterea a fost deosebit de puternică în segmentele de avere de peste 5 milioane de dolari", subliniază banca.

Elveţia se află în fruntea clasamentului, cu o avere medie pe adult de 910.382 de dolari, urmată de Statele Unite (696.277 de dolari) şi Luxemburg (654.732 de dolari). Franţa se clasează pe locul 15, cu o avere medie de 341.359 de dolari, în urma Germaniei (346.613 dolari), dar înaintea Taiwanului (332.533 de dolari).

Averea exprimată în dolari americani a crescut disproporţionat de rapid în Europa, în mare parte datorită deprecierii dolarului faţă de euro de anul trecut, a constatat UBS.

Deşi averea medie a crescut, inegalitatea s-a accentuat începând cu 2020, a precizat UBS. Averea mediană, care reflectă mai bine nivelul mediu al scalei, a scăzut în majoritatea ţărilor, evidenţiind o prăpastie tot mai mare între cei mai bogaţi şi restul populaţiei, a adăugat banca.

Pentru acest raport, UBS a analizat 56 de pieţe care, potrivit estimărilor sale, reprezintă peste 92% din averea mondială.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
2
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
soldati-rusi-in uniforma
3
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în...
George Simion și Silvia Uscov.
4
Avocata AUR Silvia Uscov a anunțat că demisionează din partid: „Nu suntem animați de...
Nicusor Dan
5
Crește presiunea pe scena politică: parlamentarii intră în vacanță peste două zile...
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
Digi Sport
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Milionar
Numărul bogaţilor şi averea lor au ajuns la noi recorduri. Care sunt noile „pepiniere” de milionari ale lumii
Elon-Musk
Elon Musk este la un pas să devină primul trilionar din lume. Evaluarea uriașă estimată pentru listarea SpaceX
peter magyar face declaratii
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă: Ungaria pregătește introducerea taxei pe avere
profimedia-1053854489
România, în topul Europei la creșterea numărului de multimilionari. Averile mari aproape s-au dublat în 5 ani
Gina Rinehart
Cea mai bogată persoană din Australia trebuie să-și împartă averea de miliarde. Cine va primi banii
Recomandările redacţiei
furtuna byc
Cod roșu de furtună în București și mai multe județe. Patru mesaje...
nicusor dan face declaratii
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Câți bani are...
azile de batrani
Guvernul a alocat bani pentru transferul în alte centre al...
Ultimele știri
„Abonatul se află în afara ariei de acoperire”. Ucraina anunță că a lovit din nou un mare nod de comunicații prin satelit al Rusiei
„Opțiunea Ceaușescu” și trădarea Chinei: Care sunt marile amenințări la adresa lui Putin și ce semne prevestesc sfârșitul regimului său
Conflictul din Ucraina remodelează mediul natural. Cuiburi de păsări din cabluri de fibră optică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mircea Radu și soția sa, mai tânără cu 20 de ani decât el, au divorțat în secret. Primele declarații făcute...
Cancan
George Radu și-a PRESIMȚIT moartea. Ce le-a spus luptătorul RXF apropiaților, cu puțin timp înainte de...
Fanatik.ro
Șoc în Parlament! Gigi Becali a votat împotriva proiectului de modificare a Legii 4. Video
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, la CFR Cluj! Noi detalii despre participarea echipei lui Varga în Europa – ei sunt...
Adevărul
Criza de carburant din Rusia afectează masiv mașinile moderne. Șoferii raportează defecțiuni grave
Playtech
Cât costă o apă plată la 500 ml pe litoralul românesc. Un turist a fotografiat prețul pentru dovadă: „Prețuri...
Digi FM
Noile azile ale groazei? 400 de persoane au murit și au fost îngropate pe un teren din apropierea cimitirului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neymar nu s-a putut abține, după ce ”echipa care va câștiga Cupa Mondială 2026” a fost eliminată în...
Pro FM
Dua Lipa și-a cucerit fanii cu cele mai intime imagini din luna de miere. S-a lăsat pozată goală în cadă și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce a ucis-o pe Daveigh Chase, vedeta din „The Ring”, la doar 35 de ani. Medicii au dezvăluit cauza oficială a...
Adevarul
Vremurile când România avea climă tropicală, iar temperaturile erau și cu 15 grade mai mari. Dovezile unui...
Newsweek
Victorie ! Cum a obținut un român încadrarea în condiții speciale de muncă și sute de lei în plus la pensie?
Digi FM
Șeful asociației acuzate că abuzează de oameni vulnerabili în Bihor: "Erau trimiși de către statul român la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum folosești corect aerul condiționat pe timp de caniculă. Avertismentul unui medic de la Floreasca: „Nu ar...
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Cum arată viața fostei soții a lui Richard Gere după divorțul de actor. Carey Lowell a dispărut din lumina...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...