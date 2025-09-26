Numele lui Elon Musk apare în dosarele referitoare la Jeffrey Epstein

Numele miliardarului american Elon Musk a apărut în dosarele referitoare la Jeffrey Epstein, cu o referire la posibilitatea ca cel mai bogat om din lume să fi vizitat insula pedofilului. Ducele de York, fratele regelui Charles al III-lea, este, de asemenea, menționat ca pasager al avionului privat al infractorului sexual în documentele publicate de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, relatează Sky News.

Acestea îl indică pe Musk ca potențial vizitator al insulei lui Epstein, Little St James, la 6 decembrie 2014 - la șase ani după ce Epstein a fost înregistrat ca infractor sexual.

Numele său apare pe ceea ce pare a fi programul zilnic al lui Epstein, cu mențiunea: „Memento: Elon Musk pe insulă la 6 decembrie (mai este valabil?)”.

În iunie anul acesta, Musk a afirmat că președintele Donald Trump apare în dosarele referitoare la finanțatorul căzut în dizgrație și a susținut că administrația sa ascunde informații despre asocierea președintelui SUA cu Epstein.

El nu a prezentat dovezi pentru afirmația pe care a făcut-o pe X și, ulterior, a șters postările.

Sky News l-a contactat pe Musk pentru a obține un comentariu, dar nu a relatat nimic referitor la un eventual răspuns.

Documentele arată, de asemenea, că prințul Andrew, fratele regelui Charles, figura pe lista pasagerilor unui zbor cu avionul lui Epstein de la Teterboro, New Jersey, la Palm Beach, Florida, pe 12 mai 2000.

El este menționat alături de Epstein, de iubita sa de atunci, Ghislaine Maxwell, care este acum condamnată pentru trafic sexual, și de două nume care au fost cenzurate.

Prinţul Andrew a negat cu vehemenţă orice faptă ilegală, iar Musk a declarat anterior că Epstein l-a invitat pe insulă, dar el a refuzat.

Datele parţiale provin dintr-un al treilea calup de documente furnizate de Jeffrey Epstein Estate. Democraţii din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanţilor spun că acestea includ înregistrări ale mesajelor telefonice, copii ale jurnalelor de zbor, copii ale registrelor financiare şi programul zilnic al lui Epstein.

Pe lângă Musk şi prinţul Andrew, dosarele făcute publice conţin şi numele altor personalităţi, printre care antreprenorul Peter Thiel şi Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump, devenit o figură centrală a mişcării radicale MAGA.

Maxwell a fost condamnată în 2021 pentru conspiraţie cu Epstein în vederea traficării de fete în scopuri sexuale.

În dosare există şi o menţiune referitoare la un prânz planificat cu Peter Thiel în noiembrie 2017. Există, de asemenea, o menţiune referitoare la un mic dejun planificat cu Steve Bannon pentru 17 februarie 2019.

Nu se sugerează că persoanele menţionate în dosare erau la curent cu presupusa activitate infracțională pentru care Epstein a fost ulterior arestat, precizează BBC.

Epstein s-a sinucis în celula sa din închisoarea din New York în august 2019, în timp ce aştepta procesul pentru acuzaţii de trafic sexual.

În 2008, Epstein a ajuns la o înţelegere cu procurorii după ce părinţii unei fete de 14 ani au declarat poliţiei din Florida că Epstein le-a molestat fiica în casa sa din Palm Beach.

El a fost arestat din nou în iulie 2019 pentru acuzaţii de trafic sexual.

Sara Guerrero, purtătoare de cuvânt a democraţilor din Comisia de Supraveghere, a îndemnat-o pe procurorul general Pam Bondi să facă publice mai multe dosare legate de Epstein. „Ar trebui să fie clar pentru fiecare american că Jeffrey Epstein era prieten cu unii dintre cei mai puternici şi mai bogaţi oameni din lume. Fiecare document nou produs oferă informaţii noi în eforturile noastre de a face dreptate supravieţuitorilor şi victimelor”, a spus ea.

