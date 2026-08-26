Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, apare în înregistrări legate de cel mai recent dosar de corupție (presă)

Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, apare în înregistrări audio realizate de anchetatori în cadrul celui mai recent caz de corupție la scară largă, scrie Kyiv Independent, preluând publicația Hromadske, care citează materiale din dosar.

Înregistrările au fost făcute publice în cadrul unei investigații majore de corupție împotriva fostului adjunct al șefului de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Irina Mudra, și a altor suspecți. Săptămâna trecută, aceștia au fost puși sub acuzare de Biroul Național Anticorupție (NABU) pentru preluare ostilă de companii (corporate raiding) și spălare de bani.

Noul caz are legătură cu ancheta de anul trecut privind monopolul de stat în energie nucleară, Energoatom - cea mai mare investigație de corupție din mandatul lui Zelenski. Cazul Mudra vine, de asemenea, la scurt timp după acuzațiile de corupție aduse în luna mai fostului șef de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak.

În cadrul unei ședințe de judecată din 25 august, un avocat al directorului executiv al Sense Bank, Oleksii Stupak (unul dintre suspecții din acest caz), a citat public înregistrări NABU care făceau referire la „Kirilo Oleksiovici”, o persoană al cărei prenume și patronimic coincid cu cele ale lui Budanov. Avocatul nu i-a menționat numele de familie.

„Ascultă, a sunat Kirilo Oleksiovici și a întrebat ce se întâmplă cu Sense Bank”, ar fi spus Mudra, potrivit înregistrărilor citate de avocat.

Între timp, transcrierile incluse în cererile procurorilor din dosar precizează explicit că Budanov a luat parte la conversații, a relatat Hromadske.

În transcrierile menționate, Budanov i-a mulțumit fostului parlamentar Maxim Mikitas, suspect în dosar, pentru activitatea sa.

„Sunt cu Kirilo Oleksiovici”, i-ar fi spus Mudra lui Mikitas. „L-am dat pe difuzor.”

„Mulțumesc, bună ziua”, ar fi răspuns Budanov. „Mulțumesc mult.”

„Trebuie să negociem ceva pentru noi”

Conform transcrierilor, pe 9 iunie, Mudra și Mikitas au discutat despre o solicitare a lui Timur Mindich, suspect în dosarul Energoatom și un apropiat al lui Zelenski, de a prelua controlul asupra fluxurilor financiare ale Sense Bank.

„Mindich s-a dus la Kirilo”, ar fi spus Mudra, într-o aparentă trimitere la Kyrylo Budanov.

„Pentru a prelua controlul... Așteaptă, sunt niște fluxuri financiare serioase acolo... Nu are cine să le preia acum. Înțelegi? Iar odată ce Gera (o aparentă trimitere la fostul ministru al justiției și energiei, Herman Halușcenko) iese, va pune din nou mâna pe acele fluxuri. Așa că trebuie să negociem ceva pentru noi înainte să se întâmple asta.”

Potrivit acorași transcrieri, Mudra a spus că conducerea Sense Bank era pregătită să urmeze instrucțiunile lui Kirilo - o altă referire aparentă la Budanov.

„Sunt gata să facă orice”, ar fi spus ea. „Adică, oriunde le zice Kirilo să aducă (banii), îi vor duce... Vor face orice spune el.”

Mudra și Mikitas sunt acuzați de spălarea a 150 de milioane UAH (3,4 milioane dolari) și de transferul fondurilor prin Sense Bank pentru a plăti cauțiunea lui Halușcenko.

Halușcenko a fost pus sub acuzare în februarie în dosarul Energoatom.

Pe 17 iunie, Mikitas ar fi declarat că Mindich i-a dus personal bani cash lui „Kirilo Oleksiovici” pentru cauțiunea lui Halușcenko.

„Și dacă facem asta fără probleme acum, n-ai idee...”, ar fi spus Mikitas. „Adică Kirilo Oleksiovici... Îi face o mare favoare lui Mindich chiar acum. Și a adus banii, apropo. Mindich i i-a dus personal.”

De asemenea, Mudra ar fi spus că „Timur” l-a sunat pe „Kirilo” și i-a zis: „Ascultă, Kirilo, te rog preia tu Sense Bank.”

„Nu poți lăsa banca pe mâna acestor escroci, iar prin ea trec fluxuri de bani”, ar fi spus ea, citându-l pe Timur. „Fluxuri serioase de bani, zice el... ‘Ia banca sub controlul tău’, zice el... Vezi cât de repede și-a schimbat Mindich abordarea. Avea mâna pe toate fluxurile de bani.”

Conform cererilor procurorilor, Mikitas și Mudra au discutat, de asemenea, măsuri pentru a evita să fie detectați pe 9 februarie 2026, potrivit transcrierilor publicate de Hromadske.

„Corupția trebuie sistematizată și controlată”

În timpul conversației, Mudra i-a spus lui Mikitas că a fost invitată la o întâlnire la care erau așteptați să participe președinți de instanțe. Însă a decis să nu meargă, pentru că nu dorea să fie văzută cu judecători într-un restaurant de către NABU.

„M-au invitat”, ar fi spus Mudra. „Ei bine, nu mă duc. Nu ar fi corect. Adică, îți spun, dacă află Budanov... Mai ales că se întâlnesc la restaurante care sunt cu siguranță pe radarul NABU, știi?”

„Păi, Budanov a spus să nu ne întâlnim la restaurante”, a spus Mikitas.

Mudra a mai susținut în transcrieri că i-ar fi spus lui Budanov că își dorește „să facă lucrurile corect”.

„Cred că lupta împotriva corupției este un lucru foarte bun, iar dacă reușim să ratificăm această convenție acum și să devenim parte la ea, va fi ceva cu care noi doi ne vom putea mândri”, ar fi spus ea.

Budanov ar fi întrebat-o apoi, citat de Mudra: „Chiar vrei să lupți împotriva corupției?”

„Ei bine, nu vreau ca țara mea să se afunde în corupție”, ar fi răspuns Mudra.

„Uite, asta este o abordare greșită”, ar fi spus Budanov. „Corupția trebuie sistematizată și controlată.”

Mudra i-ar fi mai spus lui Mikitas în conversațiile lor că primea regulat plăți neoficiale de 20.000 - 30.000 de dolari de la „Kirilo”, o altă referire aparentă la Budanov.

Publicația Ukrainska Pravda a relatat, de asemenea, pe 20 august, citând surse proprii, că numele lui Budanov este menționat în rechizitoriul acuzațiilor aduse lui Mudra.

În înregistrările publicate oficial de NABU, Mudra se referă în mod repetat la „șeful” ei. Mudra are doi șefi: Zelenski și Budanov.

În afară de Mudra, Mikitas și Stupak, parlamentarul Vadim Stolar și Viktor Dubovik, șeful departamentului de politică juridică din cadrul Biroului Președintelui, au fost, de asemenea, puși sub acuzare în acest dosar săptămâna trecută. Stolar a fugit în străinătate.

Stolar, Mudra și Mikitas sunt, de asemenea, acuzați de preluarea ilegală de bunuri imobiliare prin piratarea registrului comerțului, falsificarea de documente și mituirea judecătorilor și a organelor de drept.

Kyiv Independent a solicitat un punct de vedere din partea Biroului Președintelui și va publica răspunsul de îndată ce îl va primi.

Editor : B.P.