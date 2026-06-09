Numele lui Trump a fost eliminat de pe site-ul Centrului Kennedy. Ce se întâmplă cu cel de pe fațada clădirii

Centrul Kennedy a eliminat luni numele preşedintelui Donald Trump de pe site-ul său, dar nu încă şi de pe faţada prestigioasei săli de spectacole din Washington, relatează AFP, preluată de Agerpres.



Pe 29 mai, un judecător federal american a ordonat consiliului de administraţie să elimine, în termen de două săptămâni, orice referire la "preşedintele Trump sau orice altă persoană decât preşedintele Kennedy" de pe clădirea în sine, de pe site-ul Centrului Kennedy sau de pe orice mărci comerciale.



Donald Trump a răspuns anunţând că va "lucra cu Congresul pentru a-i transfera" controlul asupra Centrului Kennedy, renunţând astfel la intenţia de a prelua controlul instituţiei culturale.



După ce şi-a plasat aliaţii în consiliul de administraţie, preşedintele republican şi-a adăugat numele la cel al îndepărtatului său predecesor democrat asasinat, John F. Kennedy, în decembrie, redenumindu-l "Centrul Trump Kennedy".



Această schimbare a fost denunţată de familia preşedintelui Kennedy şi de opoziţia democrată, care i-a contestat legalitatea.



Judecătorul a suspendat, de asemenea, închiderea Centrului Kennedy timp de doi ani până la o nouă notificare, considerând că consiliul nu şi-a îndeplinit "obligaţia de diligenţă" prin faptul că nu a luat în considerare repercusiunile închiderii.



Cu toate acestea, el a autorizat continuarea reparaţiilor planificate, "a căror nevoie pare urgentă", şi a specificat că nu se va opune unei noi decizii de închidere dacă aceasta ar fi luată în urma unei evaluări mai amănunţite a dezavantajelor şi beneficiilor.

Editor : M.C