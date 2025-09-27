Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri

Numele Prințului Andrew apare în noile dosare făcute publice de democrații din Statele Unite în dosarul lui Jeffrey Epstein. De asemenea, în dosar apare și numele miliardarului american Elon Musk, cu referire la posibilitatea ca acesta să fi vizitat insula pedofilului.

Potrivit publicației italiene Ansa, care citează informațiile The Times, numele ducelui de York a apărut de mai multe ori pe lista pasagerilor care s-au aflat la bordul avionului privat, „Lolita Express” al finațistului. Destinația era chiar insula privată a acestuia, cunoscută drept „insula orgiei”. Numele acestuia apare într-un „registru general” în care toate numele au fost șterse, cu excepția ducelui. Acesta este menționat în serviciile din data de 11 februarie 2002, referitoare la „masaj, gimanstică și yoga”, totul pentru un cost de 200 de dolari. Ducele de York este deja implicat în mai multe scanduri în Marea Britanie, fiind în cele din urmă interzis din toate rolurile reprezentative din cadrul familiei regale britanice.

„Prințul Andrew figurează ca pasager pe avionul lui Epstein, iar situațiile financiare oferă dovezi posibile ale plăților efectuate de Epstein către maseuze în numele unei persoane identificate ca fiind "Andrew", a declarat purtătoarea de cuvânt a comisiei, Sara Guerrero, potrivit sursei citate.

De asemenea, în dosar apare și numele lui Elon Musk, Steve Bannon și miliardarul Peter Thiel, unul dintre cei mai mari donatori ai Partidului Republican. Documentele arată că Elon Musk planificase o călătorie pe insula notoriului finanțator pedofil pe 6 decembrie 2014. În timp ce un alt document face referire la un prânz cu antreprenorul din domeniul tehnologiei Peter Thiel pe 27 noiembrie 2017 și un mic dejun cu strategul politic conservator Bannon pe 16 februarie 2019, cu câteva luni înainte ca Epstein să fie acuzat de trafic sexual cu minori.

Purtătoarea de cuvânt a comisiei care a dezvăluit noile documente susține că informațiile recente demonstrează legătura dintre cei mai puternici oameni ai lumii și Jeffrey Epstein.

„Ar trebui să fie clar pentru fiecare american că Jeffrey Epstein era prieten cu unii dintre cei mai puternici și bogați oameni din lume", a declarat Sara Guerrero, purtătoarea de cuvânt a democraților din comisie, într-o declarație după publicarea noilor documente.

Datele parţiale provin dintr-un al treilea calup de documente furnizate de Jeffrey Epstein Estate. Democraţii din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanţilor spun că acestea includ înregistrări ale mesajelor telefonice, copii ale jurnalelor de zbor, copii ale registrelor financiare şi programul zilnic al lui Epstein.

Jeffrey Epstein s-a sinucis în celula sa din închisoare din New York în august 2019, în timp ce aștepta să fie judecat pentru acuzații de trafic sexual. În 2008, Epstein a ajuns la o înţelegere cu procurorii după ce părinţii unei fete de 14 ani au declarat poliţiei din Florida că Epstein le-a molestat fiica în casa sa din Palm Beach. Acesta a fost arestat din nou în iulie 2019 pentru acuzaţii de trafic sexual.

Editor : A.R.