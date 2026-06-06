Familia regală britanică s-a bucurat sâmbătă de o nuntă, Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, căsătorindu-se cu Harriet Sperling în Gloucestershire, Anglia.

Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Regele Charles al III-lea şi regina Camilla au fost întâmpinaţi cu urale de către mulţime la sosirea lor la nuntă.

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Peter Phillips s-a căsătorit cu asistenta medicală din cadrul NHS, Harriet Sperling, în cadrul unei ceremonii private la Biserica All Saints din Kemble, Gloucestershire, alegând acest loc deoarece Sperling locuia în satul respectiv când cei doi s-au cunoscut, potrivit News.ro.

Regele şi Regina s-au alăturat membrilor familiei regale, printre care Prinţul şi Prinţesa de Wales, Zara şi Mike Tindall, precum şi Ducele şi Ducesa de Edinburgh. Prinţesele Eugenie şi Beatrice au fost fotografiate la sosire, alături de soţii lor, Jack Brooksbank şi Edoardo Mapelli Mozzi.

Editor : C.L.B.