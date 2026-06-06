Live TV

Galerie Foto Nuntă în familia regală britanică: Peter Phillips, nepotul regelui Charles, s-a căsătorit cu o asistentă medicală

Data publicării:
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire, Anglia.
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia

Familia regală britanică s-a bucurat sâmbătă de o nuntă, Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, căsătorindu-se cu Harriet Sperling în Gloucestershire, Anglia.

Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia
Deschide galeria foto

Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia | Poza 1 din 11
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia | Poza 2 din 11
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia | Poza 3 din 11
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia | Poza 4 din 11
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia | Poza 5 din 11
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia | Poza 6 din 11
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia | Poza 7 din 11
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia | Poza 8 din 11
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia | Poza 9 din 11
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia | Poza 10 din 11
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia | Poza 11 din 11
Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în Gloucestershire. Foto: Profimedia
,

Regele Charles al III-lea şi regina Camilla au fost întâmpinaţi cu urale de către mulţime la sosirea lor la nuntă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Peter Phillips s-a căsătorit cu asistenta medicală din cadrul NHS, Harriet Sperling, în cadrul unei ceremonii private la Biserica All Saints din Kemble, Gloucestershire, alegând acest loc deoarece Sperling locuia în satul respectiv când cei doi s-au cunoscut, potrivit News.ro.

Regele şi Regina s-au alăturat membrilor familiei regale, printre care Prinţul şi Prinţesa de Wales, Zara şi Mike Tindall, precum şi Ducele şi Ducesa de Edinburgh. Prinţesele Eugenie şi Beatrice au fost fotografiate la sosire, alături de soţii lor, Jack Brooksbank şi Edoardo Mapelli Mozzi.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explzoie drona port constanta
1
Ucraina a pierdut controlul a patru drone, una s-a autodetonat în Portul Constanța...
Iran Officials, Tehran, Iran - 04 Jun 2026
2
Consilierul militar al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei îi cere lui Trump 24 de...
AMBASADA RUSIEI
3
Prima reacție a Rusiei după explozia din Portul Constanța: Ambasada de la București...
Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Rusia
4
Șoșoacă, față în față cu Putin la Sankt Petersburg: „Românii nu vă urăsc. Nu vrem să...
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - VICTOR PONTA - DEPUNERE CANDIDATURA -
5
Victor Ponta se rupe de PSD: a demisionat din grupul parlamentar al social-democraților...
Lovitură de teatru! Noul antrenor de la CFR Cluj a fost anunțat în direct
Digi Sport
Lovitură de teatru! Noul antrenor de la CFR Cluj a fost anunțat în direct
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trionda, mingea oficială a Campionatului Mondial 2026
Cine câștigă Cupa Mondială 2026? Ce spun casele de pariuri despre marea favorită și surprizele turneului
The building in white is recorded as William Shakespeare’s London home
A fost stabilit locul exact unde a fost casa din Londra a lui Shakespeare. Expertă: „Era aproape de locul de muncă”
young vaper man with beard vaping mechanical mod. Guy smokes an electronic cigarette by blowing a smoke vapor. Holds in hand on colorful background
Vapatul în mașinile în care se află copii ar putea fi interzis în Anglia
politisti inarmati la perchezitii
Percheziţii în Dolj, Buzău şi Londra într-un caz de proxenetism. Tinere, inclusiv rude, erau trimise să se prostitueze în Anglia
Containers of fruit fall into sea
„Invazie” de banane pe plajele din sudul Angliei: ce s-a întâmplat
Recomandările redacţiei
eugen tomac
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor...
Nicușor Dan a avut o ședință, la Constanța, pentru a analiza incidentul provocat de dronele marine care au explodat în Port și în largul Mării Negre.
Primele concluzii după explozia dronei navale în Portul Constanța...
ilie bolojan in vizita la o firma
Ilie Bolojan a vizitat trei investiţii finanţate prin PNRR: Arată cum...
ID330428_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Radu Miruță: Nu le cereţi militarilor să apere cu mâna goală...
Ultimele știri
Şeful Rosneft: Companiile americane sunt principalele beneficiare ale închiderii Strâmtorii Ormuz
Iranul acuză SUA că au încălcat armistițiul și lansează un avertisment pentru statele din Golf
Două străzi din centrul Capitalei vor deveni pietonale și amenajate cu mobilier urban: „Ca-n oraşele europene”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adevărul despre viața la conacul lui Hugh Hefner. O fostă iubită a rupt tăcerea: ”Se întâmplau lucruri de...
Cancan
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
Diletta Leotta, imagine spectaculoasă după ce a devenit mamă a doua oară. Complimentele au curs în valuri
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Nuno Campos, noul antrenor al lui Dinamo! Prima reacție a lui Andrei Nicolescu: „Știe dimensiunile clubului”...
Adevărul
Haos în lanțul de comandă. Cine răspunde pentru securitatea Portului Constanța în caz de criză?
Playtech
De ce nu poate România să doboare toate dronele rusești care îi încalcă spațiul aerian. Ce sisteme de apărare...
Digi FM
Cum a încercat un bărbat să ascundă uciderea iubitei însărcinate. S-a eschivat ani întregi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bojana Popovic, siderată după Metz - CSM București: "Nu înțeleg!". Cum și-a numit jucătoarele
Pro FM
Val de reacții după ce Bianca Censori a apărut într-o nouă ținută provocatoare. Topul nu i-a acoperit bustul...
Film Now
Toți au vorbit despre J.LO la premiera noului ei film. Detaliul care a declanșat zvonuri despre operații...
Adevarul
Haos în lanțul de comandă. Cine răspunde pentru securitatea Portului Constanța în caz de criză?
Newsweek
Ajutor la pensie de la Înalta Curte. Avocat: Cresc șansele ca pensionarii să ia bani în plus în instanță
Digi FM
Solistul de la Imagine Dragons și iubita sa au strălucit la prima apariție oficială de când formează un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu creierul tău când stai pe telefon până târziu în noapte. Medicii avertizează asupra unui...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Quentin Tarantino atacă Hollywood-ul și dezvăluie singurul film care l-a impresionat în ultimii șase ani...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...