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Nvidia ar putea rămâne fără CEO. O altă aventură a lui Jensen Huang, cu o angajată, a ieșit la iveală

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Jensen Huang, șeful Nvidia.
Jensen Huang, șeful Nvidia. Foto: Profimedia
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CEO-ul Nvidia este pe picior de plecare de la cârma valoroasei companii americane, susţin surse citate de The Wall Street Journal, după ce s-a mai descoperit o aventură a acestuia.

The New York Times, publicaţia care a descoperit şi a relatat prima despre aventura lui Huang cu presupusa spioană chineză Alice Huang, scrie acum că şeful Nvidia a mai avut o relaţie extraconjugală, potrivit News.ro.

Amanta, în acest al doilea caz, era Kimberly Powell, vicepreşedintă pe sănătate, direct subordonată lui Huang. Cei doi ar fi împărţit aceeaşi cameră de hotel în martie, pe parcursul conferinţei Nvidia GTC.

În ambele cazuri, problema nu este doar relaţia extraconjugală, ci şi persoanele alese de şeful Nvidia. Una este un angajat cu care lucrează direct, iar a doua este un presupus spion, care se bănuieşte că ar fi mijlocit importul ilegal de cipuri pentru AI în China via Singapore.

Conform surselor citate de The Wall Street Journal, consiliul director al Nvidia se va întâlni joi pentru a decide viitorul lui Huang.

După două zile de scăderi consecutive, care au dus la pierderea a peste 470 de milioane de dolari, după publicarea materialului despre legătura cu Powell, acţiunile Nvidia au scăzut miercuri, din nou, cu peste 9%.

Editor : M.B.

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