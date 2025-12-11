NYT: Cum s-au folosit frații Tate de politicieni români și de familia Trump pentru a fi eliberați. Presiunile din spatele deciziei

Frații Andrew și Tristan Tate, acuzați în România de viol și trafic de persoane, au reușit să plece din țară după ce o hotărâre extraordinară a justiției le-a ridicat interdicția de a călători. Potrivit unei ample investigații New York Times(NYT), în perioada în care erau anchetați, cei doi frați au cultivat relații cu personalități influente din dreapta americană, de la prezentatorul Tucker Carlson până la Barron Trump. Ancheta NYT, bazată pe zeci de interviuri și analiza documentelor judiciare, e-mailurilor și mesajelor text, arată cum cazul fraților Tate a ajuns să implice niveluri înalte ale politicii din România și Statele Unite.

„Vești de la administrația Trump”

Andrew și Tristan Tate, frați celebri în așa-numita „manosferă”, erau anchetați penal în România din 2022, fiind acuzați că au constrâns femei să participe la filme pornografice. Andrew Tate era, de asemenea, acuzat de viol și de întreținere de relații sexuale cu o minoră de 15 ani, pe care ar fi și bătut-o. Cei doi frați, cetățeni americani și britanici, au fost împiedicați să părăsească România în timp ce procurorii își construiau cazul.

Într-un mesaj text trimis pe 14 ianuarie 2025, Andrew Tate a indicat că ajutorul lor era pe drum. „Am primit vești de la administrația Trump că sunt la curent cu situația”, a scris el unei persoane apropiate, adăugând că i s-a spus că va fi eliberat în curând, dar că Donald Trump vrea să îl vadă în Miami, potrivit NYT.

Luna următoare, procurorii români au primit un ordin extraordinar de la cele mai înalte niveluri ale guvernului, să găsească un compromis cu frații Tate. În ciuda rezervelor, aceștia au ridicat restricțiile de călătorie, o decizie menită să mulțumească administrația Trump, potrivit prim-ministrului României. Pe 27 februarie, frații au plecat cu un avion privat către Florida, anunțându-și adepții că „s-au întors în forță”.

Rolul lui Barron Trump

Sosirea fraților în Statele Unite a stârnit suspiciuni privind intervenția Casei Albe. Investigația NYT arată că sprijinul oficialilor administrației Trump a jucat un rol crucial. Interviurile cu zeci de persoane din România, SUA și Marea Britanie și analiza documentelor judiciare și a mesajelor private arată cum Andrew Tate a creat alianțe cu consilieri și membri ai familiei Trump.

Andrew și Tristan Tate au promovat o mișcare șovină, în timp ce au fost acuzați de trafic de persoane și violență fizică. Ei neagă comiterea de infracțiuni, dar și-au lăudat recrutarea femeilor pentru a crea conținut sexual profitabil și au vândut cursuri care îi învățau pe tineri cum să urmeze exemplul lor. Andrew Tate a explicat că nu este vorba doar de a seduce femei, ci de a le determina să se mute cu el, să lucreze și să-i dea toate câștigurile lor.

Tate a cultivat relații cu vedete media de dreapta precum Tucker Carlson și cu Donald Trump Jr. și fratele său mai mic, Barron, care a discutat cu Andrew pe platforma online Zoom despre procesul din România, considerându-l o încercare de a reduce la tăcere frații Tate.

O nouă acuzație de agresiune. Ciolacu nu a comentat

După realegerea lui Trump în funcția de președinte al SUA, susținătorii fraților au ajuns în administrație. Richard Grenell a discutat de două ori cazul lor cu oficiali români, iar procurorii au ridicat restricțiile de călătorie, chiar dacă inițial considerau că frații reprezintă un pericol public și exista riscul să fugă. Decizia a provocat indignare în rândul diplomaților americani și al conservatorilor tradiționali, de la guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, la Megyn Kelly, care a numit situația „masculinitate toxică”.

Întoarcerea fraților în SUA a dus la o nouă acuzație de agresiune din partea unei foste iubite, care a afirmat că Andrew Tate a bătut-o și strangulat-o. Procurorii nu au formulat acuzații, dar femeia a intentat proces și a primit un ordin de restricție, în timp ce Andrew a dat-o în judecată pentru calomnie.

Procuratura română a afirmat că acțiunile sale în cazul Tate au fost legale, iar Marcel Ciolacu, care era premierul României la momentul eliberării, nu a comentat, notează NYT. Casa Albă a declarat că nu a fost implicată, iar Donald Trump Jr. nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Avocatul fraților Tate a numit informațiile prezentate de NYT drept „știri false”.

Frații și-au reluat stilul de viață extravagant, vizitând personalități precum Kanye West și promovându-și afacerea. Andrew Tate a publicat un videoclip în care apare conducând un Bugatti, declarând că „tot ce face este să câștige”.

Victor Ponta la Mar-a-Lago

Mulți dintre susținătorii fraților Tate și-au găsit rolurile în noul guvern american. Paul Ingrassia, numit inițial reprezentant al Casei Albe la Departamentul de Justiție, făcuse parte anterior din echipa juridică a fraților Tate. Alina Habba, consilieră a președintelui, care ulterior a ocupat pentru scurt timp funcția de procuror șef al statului New Jersey, i-a spus lui Andrew într-un podcast că „îl susține”.

Richard Grenell, trimisul special al președintelui, a discutat în privat cazul fraților Tate cu oficialii români. În decembrie, la Mar-a-Lago, Grenell s-a întâlnit cu Victor Ponta, consilier al prim-ministrului României.

Ponta s-a deplasat la clubul lui Trump din Florida pentru a stabili legături cu cercul apropiat al președintelui SUA, anticipând că diplomația informală va fi importantă în viitoarea administrație. Grenell, care urma să negocieze eliberarea unor deținuți americani din Venezuela, se poziționa deja ca un operator influent.

Inițial, Ponta a confirmat că a discutat cu Grenell despre frații Tate, dar ulterior a spus că nu-și amintește și, în final, că nu a avut această discuție. Grenell a mai discutat cazul fraților Tate cu ministrul de Externe de la acea vreme, Emil Hurezeanu, la o conferință de securitate în München, însă a spus că întâlnirea a fost scurtă și că nu i-a întâlnit niciodată pe frați. La scurt timp după conferință, prim-ministrul României a postat că Statele Unite nu au făcut nicio solicitare oficială față de România.

Dosarul din România

În decembrie 2022, frații au fost arestați în România pentru formarea unui grup criminal organizat și traficarea a șapte femei. Andrew Tate a fost acuzat de viol. Actul de acuzare de 360 de pagini arată că frații au păcălit femeile să creadă că se află într-o relație pe termen lung, apoi le-au constrâns să participe la producții pornografice. Victimele erau supravegheate și li se rețineau salariile dacă încălcau regulile sau plângeau în fața camerei.

România tratează astfel de cazuri ca „Lover Boy”, bazate pe romantism, coerciție psihologică și amenințări. Două dintre femei au spus că nu se consideră victime, însă procurorii au stabilit contrariul. Documentele arată că, din 2014, frații au constrâns peste 30 de femei să participe la operațiuni similare. Andrew a fost acuzat că a întreținut relații sexuale cu o minoră de 15 ani și că a încercat să o mituiască pentru a păstra tăcerea; victima a relatat că a fost bătută cu o curea și strangulată până a leșinat. Frații au negat acuzațiile și au contestat acțiunile civile împotriva lor.

În 2023, instanța română a invalidat acuzarea din motive procedurale, iar procurorii au continuat ancheta. La sfârșitul lunii februarie 2025, frații au obținut ridicarea restricțiilor de călătorie printr-un ordin care le permitea să negocieze cu procurorii, emis pe fondul convingerii că administrația Trump va fi mulțumită de rezultat.

Legătura cu media de dreapta și Trump

După arestare, Andrew Tate l-a angajat pe avocatul Joseph McBride, care l-a prezentat lui Tucker Carlson. Interviul din 2023, filmat la reședința lui Tate din București, a strâns peste 112 milioane de vizualizări și a consolidat notorietatea fraților în rândul publicului de dreapta, notează NYT.

Carlson a minimalizat acuzațiile penale din România, iar alți influenceri conservatori, precum Charlie Kirk și Candace Owens, i-au acordat vizibilitate și susținere.

Andrew Tate a comparat experiența sa cu cea a lui Donald Trump, susținând că amândoi au fost urmăriți penal și eliminați de pe platformele sociale. Tristan Tate și familia lui au primit sprijin din partea unor oficiali și susținători ai lui Trump, inclusiv la Mar-a-Lago, unde Barron Trump a participat la întâlniri cu influenceri.

Urmărirea penală din România continuă

Susținători ai fraților Tate, precum Paul Ingrassia și Alina Habba, au ocupat funcții în administrația Trump. Grenell a discutat cazul lor cu oficiali români, iar Victor Ponta a călătorit la Mar-a-Lago pentru a stabili legături cu cercul lui Trump. Documentele consultate de NYT arată că decizia de a ridica restricțiile de călătorie a venit în urma unor negocieri și ordinului prim-ministrului, care considera că administrația Trump va fi mulțumită.

Ridicarea restricțiilor a fost un punct de cotitură în cazul lor: frații Tate au plecat oficial din România pe 27 februarie, eveniment surprins într-un videoclip intitulat „The Tate Escape”.

În ciuda controversei și a criticilor publice, inclusiv din partea diplomaților americani și a conservatorilor tradiționali, frații au sosit în Florida. La intrarea pe teritoriul SUA, dispozitivele lor electronice au fost confiscate de autoritățile vamale, iar încercările susținătorilor lor de a le recupera telefoanele au fost fără succes.

Procurorii români au fost nemulțumiți de ordin, considerând că ridicarea restricțiilor s-a făcut fără să respecte pe deplin procedura legală și că frații prezintă un risc de fugă și reprezintă pericol public. Chiar și așa, măsura a fost aplicată, iar frații Tate și-au putut continua călătoria și stilul de viață ostentativ în Statele Unite.

Andrew și Tristan Tate continuă să fie urmăriți penal în România și Marea Britanie. În SUA, Departamentul de Securitate Internă îi investighează pentru trafic de persoane de ani de zile. Frații Tate și-au păstrat notorietatea, dar sprijinul public s-a diminuat, excepție făcând personalități precum Nick Fuentes, care îi susține pentru retorica lor antisemită și sexistă.

