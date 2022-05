La doar 15 ani, o fată din Ucraina a devenit eroină după ce a salvat viața mai multor oameni răniți într-un atac în regiunea Lugansk. Cu toții se aflau într-o mașină care a fost atacată de soldații ruși. Șoferul și toți pasagerii, inclusiv copila, au fost răniți. Fata, rănită la ambii genunchi, a urcat la volan și a condus 30 de kilometri pe un drum minat pentru a ajunge la spital. Mărturia ei este cutremurătoare. Vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

-Am nimerit în ținta unor împușcături.

-În ce oraș?

-Popasna.

-Cum s-a întâmplat?

-Mergeam cu mașina și practic rușii ne-au împușcat.

-Cu cine erai în mașină?

-Trei bărbați și o femeie.

-Erau rudele tale?

-Nu. Doi bărbați au fost răniți de cioburi, unul foarte puternic.

-Am reușit să urc la volan și să îi duc la Bahmut.

-Cum ai luat această decizie, încă ești mică?

-Pur și simplu era nevoie de un ajutor urgent, pentru a nu pierde mult sânge.

-Acolo erau mine în ordinea unor căsuțe de șah, era imposibil să treci, dar am reușit cumva să merg cu mașina pe acolo. Acolo mai era un trup de femeie pe jos și un stâlp. Am reușit să trec și de astea, am virat la dreapta și ne-au împușcat. Practic nu puteam face nimic, mașina s-a blocat, abia am repornit-o, am pornit iar, dar mașina oricum s-a blocat, iar pentru că bateria a fost lovită de un glonț.

-Ai mers cu picioarele împușcate așa?

-Da... Cât am putut, am mers. Mi-a reușit cu mare efort, era foarte dureros, dar măcar am mers cumva. Nu aș fi rămas în bătaia focului.

Editor : A.P.