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O adolescentă de 17 ani, acuzată că a otrăvit soldați ucraineni pentru Rusia: cât i-a promis FSB pentru operațiune

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Poliție Ucraina
Foto: Profimedia
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Poliţia naţională ucraineană a anunţat vineri arestarea unei adolescente de 17 ani suspectate că a otrăvit soldaţi ucraineni în contul Rusiei, provocând moartea a doi militari, relatează AFP.

Potrivit anchetatorilor, tânăra trimitea prin poştă stupefiante, conţinând „doze letale de metadonă” unor soldaţi contactaţi pe Telegram, la instrucţiunile FSB (Serviciul Federal de Securitate al Rusiei).

„Urmând instrucţiunile unui coordonator rus, ea împacheta stupefiante şi le trimitea prin poştă, indicând informaţii false despre expeditor”, a indicat poliţia pe reţelele de socializare.

„I-au fost promise cel puţin 5.000 de hrivne pentru aceasta”, adică aproximativ 100 de euro, se menţionează în comunicat.

Militarii pe care îi contacta erau încurajaţi să consume aceste substanţe în faţa unei camere de filmat.

Doi dintre ei au murit în regiunea Jitomir, la vest de Kiev, potrivit poliţiei, care afirmă că a împiedicat moartea altor patru soldaţi.

Arestată în aceeaşi regiune, tânăra riscă până la 15 ani de închisoare pentru complicitate la ucidere cu premeditare în bandă organizată şi trafic de substanţe ilicite.

„Nu acceptaţi medicamente sau alte substanţe, nici mâncare sau băuturi de provenienţă dubioasă, de la persoane pe care nu le cunoaşteţi bine”, a transmis poliţia ucraineană.

De la începutul invaziei ruse în februarie 2022, serviciile ucrainene susţin că au deschis mii de anchete pentru colaborare cu inamicul şi anunţă periodic arestarea unor persoane suspectate că acţionează în beneficiul Rusiei.

În 2023, Kievul a acuzat Moscova că ar fi otrăvit-o soţia lui Kirilo Budanov, pe atunci şef al serviciului de informaţii militare ucrainean (GUR), în prezent şeful administraţiei prezidenţiale de la Kiev.

Editor : Sebastian Eduard

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