O alunecare de teren a distrus o porţiune de autostradă şi zeci de metri de cale ferată în Norvegia. Un om a murit

alunecare de teren in norvegia
O alunecare de teren în vestul Norvegiei a distrus sâmbătă o porţiune de autostradă şi câteva zeci de metri de cale ferată, provocând moartea unei persoane, au anunţat autorităţile, relatează AFP.

O groapă enormă traversează cele două sensuri ale autostrăzii E6 şi calea ferată care se află de-a lungul carosabilului la Levanger, unde s-a produs alunecarea de teren, potrivit imaginilor difuzate de media norvegiene.

Un danez care muncea la faţa locului, dat dispărut, este considerat mort, a anunţat poliţia din districtul Trondelag într-un comunicat.

Două case apropiate de locul alunecării de teren au fost evacuate, notează AFP, citată de Agerpres.

Compania publică însărcinată cu gestionarea infrastructurii căilor ferate norvegiene efectua lucrări pentru stabilizarea solului de-a lungul căii ferate, a precizat compania pentru canalul de televiziune NRK.

Este totuşi prea devreme pentru a afirma că aceste lucrări au provocat alunecarea de teren, potrivit grupului. În acest loc solul este în mare parte format din argilă, care poate provoca astfel de fenomene, potrivit experţilor citaţi de agenţia de presă TNB.

Autostrada E6 va fi închisă timp de mai multe zile, potrivit administraţiei norvegiene a drumurilor.

