O anchetă preliminară dezvăluie că forțe americane ar fi implicate în atacul asupra școlii de fete din Iran

Data publicării:
profimedia-1079776785
Morminte săpate pentru copiii morți în atacul asupra unei școli primare din Minab, Iran, 3 martie 2026. Foto: Profimedia
Din articol
SUA și Israelul şi-au împărţit atacurile în Iran

Anchetatorii militari americani consideră că este probabil ca forţele SUA să fie responsabile pentru un presupus atac asupra unei şcoli de fete din Iran, care a ucis zeci de copii sâmbătă, dar nu au ajuns încă la o concluzie finală şi nu au finalizat încă ancheta, au declarat doi oficiali americani pentru Reuters.

Lovitura pare să fi făcut parte dintr-un atac asupra unei baze navale operate de Garda Revoluționară Islamică (IRGC) din sudul Iranului, unde, potrivit oficialilor, operau forțele americane, arată o analiză  New York Times

Declarațiile oficiale potrivit cărora forțele americane atacau ținte navale în apropierea Strâmtorii Ormuz sugerează că acestea sunt cel mai probabil responsabile de atac, mai notează publicația. 

Reuters precizează că nu a putut afla mai multe detalii despre anchetă, inclusiv ce dovezi au contribuit la evaluarea provizorie, ce tip de muniţie a fost utilizată sau de ce SUA ar fi putut lovi şcoala.

Şcoala de fete din Minab, în sudul Iranului, a fost lovită sâmbătă, în prima zi a atacurilor americane şi israeliene asupra ţării. Ambasadorul Iranului la sediul ONU din Geneva, Ali Bahreini, a declarat că atacul a ucis 150 de elevi. Reuters nu a putut confirma în mod independent numărul victimelor.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a recunoscut miercuri că armata americană investighează incidentul.

Oficialii care au vorbit cu Reuters despre anchetă, sub condiţia anonimatului, nu au exclus posibilitatea apariţiei unor noi dovezi care să absolve SUA de responsabilitate şi să indice o altă parte responsabilă pentru incident.

Reuters nu a putut stabili cât va mai dura ancheta sau ce dovezi caută anchetatorii americani înainte de finalizarea evaluării.

Pentagonul a direcţionat întrebările Reuters către Comandamentul Central al armatei americane, al cărui purtător de cuvânt, căpitanul Timothy Hawkins, a declarat: „Ar fi nepotrivit să comentăm, având în vedere că incidentul este în curs de investigare”.

Nici Casa Albă nu a comentat direct despre anchetă, dar purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a spus într-o declaraţie pentru Reuters: „În timp ce Departamentul de Război investighează în prezent această chestiune, regimul iranian vizează civili şi copii, nu Statele Unite ale Americii”.

Întrebat despre incident în cadrul unei conferinţe de presă, miercuri, Hegseth a declarat: „Investigăm acest lucru. Noi, desigur, nu vizăm niciodată ţinte civile. Dar analizăm şi investigăm acest lucru”.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni reporterilor că Statele Unite nu ar viza în mod deliberat o şcoală.

„Departamentul de Război ar investiga acest lucru, dacă ar fi fost vorba de un atac al nostru, şi v-aş redirecţiona întrebarea dumneavoastră către ei”, a spus Rubio.

SUA și Israelul şi-au împărţit atacurile în Iran

Forţele israeliene şi americane şi-au împărţit până acum atacurile în Iran atât din punct de vedere geografic, cât şi în funcţie de tipul ţintelor, a declarat un înalt oficial israelian şi o sursă cu informaţii directe despre planificarea comună. În timp ce Israelul a lovit bazele de lansare a rachetelor din vestul Iranului, Statele Unite au atacat astfel de ţinte, precum şi ţinte navale, în sud.

Biroul ONU pentru drepturile omului, fără a preciza cine crede că este responsabil pentru atacul asupra şcolii, a solicitat marţi o anchetă. „Responsabilitatea de a investiga atacul revine forţelor care l-au efectuat”, a declarat Ravina Shamdasani, purtătorul de cuvânt al Biroului ONU pentru drepturile omului, într-o conferinţă de presă la Geneva.

Imaginile de la înmormântarea fetelor, care a avut loc marţi, au fost difuzate de televiziunea de stat iraniană. Sicriele lor mici au fost acoperite cu steaguri iraniene şi transportate cu un camion prin mulţimea numeroasă până la locul înmormântării.

Atacarea deliberată a unei şcoli, a unui spital sau a oricărei alte structuri civile ar constitui probabil o crimă de război în conformitate cu dreptul internaţional umanitar.

Dacă s-ar confirma implicarea SUA, atacul s-ar număra printre cele mai grave cazuri de victime civile din ultimele decenii de conflicte ale SUA în Orientul Mijlociu.

