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O asasină plătită a FSB-ului a fost arestată în timp ce pregătea un atentat împotriva unei personalități a opoziției ruse la Kiev

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Asasina plătită a FSB, reținută de SBU. Foto SBU
Asasina plătită a FSB, reținută de SBU. Foto: SBU
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Din articol
Ea riscă închisoarea pe viață

Serviciile de securitate ucrainene afirmă că au arestat la Kiev o ucraineancă suspectată că pregătea asasinarea unui oponent al Kremlinului care servește în armata ucraineană. Suspecta a fost reținută în timp ce efectua o recunoaștere în apropierea locului de muncă al țintei sale, scrie Le Parisien.

Serviciile secrete ucrainene (SBU) au arestat o agentă a serviciilor secrete ruse (FSB) care se pregătea să-l asasineze pe un opozant rus angajat de partea Ucrainei încă din 2022, a anunțat SBU pe rețelele sociale.

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Persoana vizată, al cărei nume nu a fost făcut public, conduce în prezent o organizație ucraineană și lucrează ca antrenor de kick-boxing la Kiev, precizează United 24. Potrivit autorităților ucrainene, Moscova încerca să-l elimine pe acest oponent rus care a plecat să lupte pentru Ucraina încă din 2022.

Agenții serviciului ucrainean de contraspionaj au reținut-o pe suspectă chiar înainte ca aceasta să treacă la fapte, în timp ce efectua o recunoaștere pentru a-și alege poziția de tragere în apropierea sălii de sport unde lucrează ținta sa. În timpul percheziției efectuate în camera sa de hotel, anchetatorii afirmă că au confiscat arma, muniția și un telefon care conținea conversații cu contactul său rus.

Ea riscă închisoarea pe viață

Conform anchetei, suspecta este o locuitoare șomeră din Melitopol, un oraș ucrainean ocupat de Rusia. Se pare că ar fi fost recrutată de FSB în schimbul renunțării la urmărirea penală pentru deținere ilegală de droguri. SBU afirmă că ea a urmat apoi o pregătire într-o „filială” locală a serviciilor secrete ruse.

Trecând prin Belarus și apoi prin Jitomir înainte de a ajunge la Kiev, ea ar fi schimbat frecvent hotelurile și ar fi luat numeroase măsuri de precauție pentru a evita o eventuală supraveghere. Ofițerul ei de legătură i-ar fi transmis coordonatele unei ascunzători într-o zonă împădurită a capitalei ucrainene, de unde a recuperat o armă de foc și muniție, potrivit SBU.

Pusă în arest preventiv fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, suspectei i s-a comunicat de către anchetatorii SBU că este acuzată în temeiul părții a II-a a articolului 111 din Codul penal ucrainean, pentru înaltă trădare comisă în timpul stării de urgență. Ea riscă închisoarea pe viață.

Editor : M.C

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