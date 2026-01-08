Live TV

„O axă a războiului”. Rusia respinge forța multinațională propusă pentru Ucraina și atacă planul european

Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025,
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Plan european pentru o forță de supraveghere a încetării focului Avertismentele Moscovei și poziția Statelor Unite Atacuri asupra infrastructurii și pierderi teritoriale

Rusia a respins joi planul statelor europene de a desfășura o forță multinațională în Ucraina după încheierea războiului, acuzând Kievul și aliații săi de „declarații militariste” și avertizând că o asemenea inițiativă ar reprezenta o „axă a războiului”, potrivit unor declarații ale diplomației ruse. În paralel, Moscova continuă bombardamentele asupra Ucrainei, vizând în special infrastructura energetică.

Peste un milion de locuitori din centrul Ucrainei au rămas joi fără apă și căldură, la temperaturi glaciale, în urma unor atacuri nocturne cu drone, relatează News.ro.

„Noile declarații militariste ale așa-zisei Coaliții de Voință și ale regimului de la Kiev reprezintă o adevărată «axă a războiului»”, a denunțat purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova.

Aceasta este prima reacție a Moscovei după summitul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, care a reunit marți, la Paris, liderii celor 35 de state membre, în principal europene. La reuniune a participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Plan european pentru o forță de supraveghere a încetării focului

Participanții la summit au convenit să desfășoare o forță multinațională în Ucraina și să participe la supravegherea unei potențiale încetări a focului, sub „leadershipul” Statelor Unite, după încheierea unui eventual acord cu Rusia.

Regatul Unit și Franța au semnat cu această ocazie o „Declarație de intenție” cu Ucraina, prin care își exprimă disponibilitatea de a desfășura militari britanici și francezi pentru menținerea păcii, în cazul unei încetări a focului.

„Toate aceste unități și instalații vor fi considerate ținte militare legitime ale forțelor armate ale Rusiei. Aceste avertismente au fost repetate în mai multe rânduri la cel mai înalt nivel și rămân de actualitate”, a avertizat Maria Zaharova.

Avertismentele Moscovei și poziția Statelor Unite

Rusia a avertizat în repetate rânduri că orice desfășurare militară occidentală în Ucraina reprezintă, pentru ea, o linie roșie.

Statele Unite nu au semnat „Declarația de la Paris”, iar conturul exact al angajamentului lor militar rămâne în continuare vag.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat însă joi că documentul privind garanțiile de securitate oferite de Washington Ucrainei este „practic gata” să fie supus aprobării președintelui american Donald Trump.

Citește și: Donald Trump urmează să decidă asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Anunțul lui Zelenski

Miercuri, Zelenski și-a exprimat regretul că „nu a primit un răspuns clar” din partea aliaților europeni cu privire la modul concret în care aceștia ar reacționa în cazul unui nou atac rus după încheierea războiului declanșat în 2022.

Totodată, liderul ucrainean a apreciat că Ucraina trebuie să își mențină, pentru propria securitate, o armată de aproximativ 800.000 de militari, de două ori mai mare decât armatele franceză și britanică la un loc, dotată cu „armament adecvat”.

Atacuri asupra infrastructurii și pierderi teritoriale

Pe teren, în urma unui nou atac rus, peste un milion de gospodării din regiunea Dnipropetrovsk, situată în centrul Ucrainei, au rămas joi fără apă și electricitate, potrivit autorităților locale.

În noaptea de miercuri spre joi, guvernatorul regiunii, Vladîslav Gaivanenko, a anunțat că „o infrastructură critică ce alimenta cu electricitate cea mai mare parte a regiunii” a fost avariată în urma atacurilor ruse.

„Războiul Rusiei este îndreptat în mod deliberat împotriva poporului nostru, împotriva vieții în Ucraina – o încercare de a frânge Ucraina”, a declarat Zelenski.

Potrivit furnizorului de energie DTEK, aproximativ 600.000 de gospodării din regiunea Dnipropetrovsk erau în continuare private de electricitate joi, la prânz.

După dezvăluirea, la sfârșitul lunii noiembrie, a unui plan propus de Washington, eforturile diplomatice pentru a pune capăt celui mai sângeros război din Europa de după Al Doilea Război Mondial s-au intensificat, în principal între Kiev și Occident.

Rusia continuă să ceară retragerea forțelor ucrainene din aproximativ 20% din teritoriul regiunii Donețk, aflat sub controlul său, precum și un angajament juridic obligatoriu al Ucrainei de a nu adera la NATO.

La sfârșitul lunii decembrie, președintele rus Vladimir Putin a dat asigurări că Rusia își va atinge obiectivele, fie pe cale diplomatică, fie prin folosirea armelor.

Pe teren, forțele ruse, mai numeroase și mai bine echipate, își continuă înaintarea. Joi, Ministerul rus al Apărării a revendicat cucerirea localității Brațlav, din sudul regiunii Dnipropetrovsk.

Site-ul de cartografie militară DeepState, apropiat armatei ucrainene, a anunțat miercuri seara că trupele ruse au cucerit localitățile Andriivka, în regiunea Sumî, și Novomarkove, în regiunea Donețk.

