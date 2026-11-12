O bandă de români a escrocat sistemul de garanție-returnare din Austria. Care era metoda prin care au obținut circa 150.000 de euro

Ingeniozitatea malefică nu cunoaște limite. O bandă de români a reușit să fraudeze sistemul de garanție-returnare din Austria. Deși pare greu de înțeles cum a fost posibil așa ceva, iată că soluția a fost găsită: sticle contrafăcute. Unul dintre făptași a fost prins, iar trei sunt încă în libertate, scrie Heute.

Se pare că banda formată din șapte membri ar fi încasat bani în toată Austria cu ajutorul a 600.000 de sticle contrafăcute returnabile.

Potrivit poliției, suspecții au acționat pe întreg teritoriul Austriei. Un bărbat a fost deja condamnat, iar alți doi suspecți au fost arestați în România.

Escrocheria a fost descoperită pe 6 martie 2026 în Wiener Neustadt. Un român în vârstă de 29 de ani a încercat să încaseze la casă bonuri pentru sticle goale obținute ilegal într-un magazin alimentar de tip discount. Polițiștii au intervenit și l-au reținut provizoriu pe bărbat.

În timpul controlului autovehiculului său, polițiștii au făcut o descoperire senzațională: în mașină se afla o cantitate mare de sticle refolosibile falsificate. Bărbatul de 29 de ani a fost dus la penitenciarul din Wiener Neustadt.

600.000 de sticle valorificate în toată Austria

Ancheta ulterioară a scos la iveală un sistem sofisticat. Unul dintre suspecți închiriase un depozit în districtul Bruck an der Leitha. Potrivit anchetatorilor, sticlele pregătite special, cu etichete falsificate, erau livrate cu camioane și apoi transportate cu autoutilitare la numeroase filiale de supermarketuri.

Suspecții ar fi obținut recipientele în străinătate, le-ar fi aplicat etichete false și le-ar fi introdus în automatele de colectare ale supermarketurilor austriece.

Metoda de fraudare ar fi exploatat o particularitate a sistemelor automate de returnare.

Recipientele de aceeași marcă, același sortiment și aceeași capacitate folosesc, de regulă, același cod de bare, care identifică tipul produsului, nu fiecare sticlă în parte.

Suspecții ar fi reprodus aceste coduri pe recipiente contrafăcute, astfel încât automatele să le recunoască drept ambalaje eligibile pentru rambursarea garanției.

Prejudiciul se ridică la o sumă de ordinul zecilor de mii de euro, circa 150.000.

În urma unor anchete ample, au fost identificați încă șase suspecți. Împotriva a cinci dintre aceștia au fost emise mandate de arestare europene.

În cele din urmă, pe 27 și 29 octombrie 2026, în România s-au pus cătușele: doi acuzați în vârstă de 37 de ani au fost arestați. Ceilalți trei suspecți sunt în continuare căutați.

Pentru primul suspect arestat, în vârstă de 29 de ani, înșelăciunea a avut deja consecințe. La mijlocul lunii august, acesta a fost condamnat la 15 luni de închisoare, dintre care zece luni cu suspendare. Hotărârea judecătorească este definitivă, scrie Heute.

Editor : M.C