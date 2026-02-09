Live TV

O barcă cu migranți s-a răsturnat în Marea Mediterană: 53 de oameni au murit sau sunt dați dispăruți

Data publicării:
Navă cu migranți:
Navă cu migranți. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Profimedia

Agenția ONU pentru migrație a declarat că 53 de persoane au murit sau sunt date dispărute după ce o barcă s-a răsturnat în Marea Mediterană, în largul coastelor libiene. Doar doi supraviețuitori au fost salvați, relatează The Guardian.

Organizația Internațională pentru Migrație a declarat că barca s-a răsturnat vineri, la nord de Zuwara.

„Doar două femei nigeriene au fost salvate în timpul unei operațiuni de căutare și salvare efectuate de autoritățile libiene”, a declarat OIM într-un comunicat, adăugând că una dintre supraviețuitoare a spus că și-a pierdut soțul, iar cealaltă a spus că „și-a pierdut cei doi copii în tragedie”.

OIM a declarat că echipele sale au acordat celor două supraviețuitoare îngrijiri medicale de urgență.

„Potrivit relatărilor supraviețuitorilor, barca – care transporta migranți și refugiați de naționalitate africană – a plecat din Al-Zawiya, Libia, în jurul orei 23:00, pe 5 februarie. Aproximativ șase ore mai târziu, s-a răsturnat după ce s-a umplut cu apă”, a declarat agenția.

„OIM deplânge pierderea de vieți omenești în încă un incident mortal de-a lungul rutei centrale mediteraneene.”

Agenția cu sediul la Geneva a declarat că rețelele de trafic și contrabandă exploatează migranții de-a lungul rutei din Africa de Nord către sudul Europei, profitând de traversări periculoase în ambarcațiuni improprii navigării și expunând oamenii la „abuzuri grave”.

Aceasta a solicitat o cooperare internațională mai strânsă pentru a combate rețelele, alături de căi de migrație sigure și regulate pentru a reduce riscurile și a salva vieți.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

S-a lăsat de droguri și a trecut la alt viciu: 420.000 de euro în două săptămâni! "Își va pierde toată averea"
Digi Sport
S-a lăsat de droguri și a trecut la alt viciu: 420.000 de euro în două săptămâni! "Își va pierde toată averea"
