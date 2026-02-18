Live TV

„O bătălie geopolitică”. Europa îşi înăspreşte poziţia faţă de marile companii de tehnologie, riscând tensiuni cu Washingtonul

Data publicării:
copii tineri retele socializare telefoane
Mai multe state europene intensifică presiunea asupra marilor platforme de socializare, pe fondul îngrijorărilor legate de siguranţa copiilor, într-o mişcare care riscă să provoace reacţii negative din partea Statelor Unite, unde îşi au sediul giganţi precum Meta şi platforma X, deţinută de Elon Musk.

Spania a cerut marţi procurorilor să investigheze Meta, X şi TikTok pentru presupusa răspândire de imagini cu minori generate prin inteligenţă artificială, relatează Reuters, citată de News.ro.

Decizia vine după un demers similar în Marea Britanie. În paralel, Irlanda a deschis o investigaţie oficială privind chatbotul Grok al platformei X, analizând modul în care acesta procesează date personale şi generează imagini cu conţinut sexualizat.

Un număr tot mai mare de ţări europene - Franţa, Spania, Grecia, Danemarca, Slovenia şi Cehia - au anunţat în ultimele săptămâni iniţiative pentru interzicerea accesului adolescenţilor la reţelele sociale, invocând riscuri legate de dependenţă, abuz online şi scăderea performanţei şcolare. Germania şi Marea Britanie analizează măsuri similare.

Acţiunile statelor reflectă atât presiunea politică internă, cât şi nemulţumirea faţă de ritmul de reacţie al instituţiilor europene.

Deşi Regulamentul privind serviciile digitale (DSA), intrat în vigoare în 2024, permite aplicarea unor amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală anuală a platformelor care nu combat conţinutul ilegal sau dăunător, aplicarea sancţiunilor este sensibilă din punct de vedere politic.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat în repetate rânduri cu tarife şi sancţiuni în cazul în care statele UE impun taxe suplimentare companiilor tech sau aplică DSA într-un mod care afectează firmele americane.

La rândul său, Comisia Europeană a respins acuzaţiile că ar trata cu indulgenţă marile companii americane, subliniind că a deschis mai multe investigaţii, inclusiv împotriva platformei X.

Retorica a devenit tot mai tensionată. Preşedintele francez Emmanuel Macron a descris opoziţia SUA faţă de reglementările europene drept „o bătălie geopolitică”.

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a invocat riscurile pe care reţelele sociale le pot avea asupra dezvoltării copiilor, în timp ce oficiali spanioli au vorbit despre necesitatea reducerii dependenţei digitale de Statele Unite.

În acest context, mai multe guverne europene par dispuse să adopte măsuri unilaterale, chiar dacă acestea implică provocări juridice şi diplomatice, în încercarea de a răspunde rapid preocupărilor publice privind protecţia minorilor online.

