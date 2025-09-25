Live TV

O bază militară din nord-estul Franţei a fost survolată de mai multe drone. Ce spun autoritățile

Zboruri ale unor drone neidentificate au fost observate în acest weekend deasupra bazei militare din Mourmelon-le-Grand, din departamentul Marne, în nord-estul Franţei, a declarat joi pentru AFP delegaţia militară departamentală (DMD), confirmând o informaţie publicată de ziarul local L'Union, citat de News.ro.

A fost vorba de aparate de mici dimensiuni, nu de „drone pilotate de militari”, a precizat DMD . Acest incident „este excepţional”, a subliniat DMD.

Conform procedurii în cazul zborurilor cu drone, „s-au întărit măsurile de securitate puse în aplicare pentru a face faţă acestei situaţii” şi s-a depus o plângere la jandarmerie.

Niciun element nu permite să se considere, în acest moment, că ar putea fi vorba de o interferenţă străină, consideră DMD, în condiţiile în care aeroporturile din Copenhaga şi Oslo au fost închise temporar la începutul săptămânii din cauza prezenţei unor drone neidentificate. Alte aeroporturi civile din Danemarca, precum şi o bază aeriană militară daneză au fost survolate de drone în noaptea de marţi spre miercuri.

Tabăra militară din Mourmelon-le-Grand a găzduit anul trecut soldaţi ucraineni în curs de instruire, în cadrul grupului operativ „Champagne”. Din acest an, baza găzduieşte şi un „centru de antrenament tactic pentru drone” (CETD).

