O bază navală care adăpostește submarine nucleare franceze, survolată de drone suspecte. Pușcașii marini au deschis focul

Data publicării:
Blick bei Sonnenuntergang von der Pointe de l Armorique über die Bucht Rade de Brest mit der kleinen Insel Ile Ronde, hi
Île Longue, zona survolată de drone. Foto: Profimedia

Franța începe să fie „testată”. Joi seara, mai multe drone au survolat baza submarină din Île Longue (Finistère), care adăpostește submarinele nucleare lansatoare de rachete (SNLE) ale forței de descurajare nucleară franceze, a anunțat jandarmeria, citată de 20minutes.fr. În total, cinci drone au fost detectate tehnic, în jurul orei 19:30, deasupra bazei, care se află lângă portul din Brest. A fost pus în funcțiune un dispozitiv de combatere a dronelor și de căutare. Batalionul de pușcași marini, care asigură protecția bazei, a efectuat mai multe focuri anti-drone, potrivit aceleiași surse.

La o zi după ce dronele au survolat baza submarină din Île Longue (Finistère), care adăpostește submarinele nucleare lansatoare de rachete (SNLE) ale forței de descurajare nucleară franceze, parchetul militar din Rennes va deschide o anchetă judiciară, a anunțat vineri prefectura maritimă a Atlanticului.

Zborurile cu drone în această zonă interzisă nu sunt chiar rare. În noaptea de 17 spre 18 noiembrie a fost semnalat un zbor cu drona deasupra peninsulei Crozon, din care face parte Île Longue, dar fără a survola zona militară.

Sanctuar al descurajării nucleare franceze, baza de pe Île Longue este protejată de 120 de jandarmi maritimi, în coordonare cu puşcaşii marini.

Baza asigură întreţinerea celor patru submarine nucleare franceze, dintre care cel puţin unul se află permanent pe mare pentru a asigura descurajarea nucleară.

Condiţiile de lumină erau deosebit de bune joi seara deasupra portului Brest, datorită Lunii pline şi orbitei sale apropiate de Pământ, un fenomen frecvent numit Superlună.

În ultimele luni, în Europa de Nord s-au multiplicat semnalările de survoluri cu drone în aeroporturi şi alte locuri sensibile, inclusiv militare, liderii acestor ţări văzând mâna Moscovei în spatele acestor acţiuni.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

