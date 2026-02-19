O boală tropicală mortală se răspândește în Europa. Și România riscă să fie afectată: „E doar o chestiune de timp”

O boală tropicală extrem de dureroasă numită chikungunya poate fi transmisă acum de țânțari în cea mai mare parte a Europei, inclusiv România, arată un studiu citat de The Guardian.

Temperaturile mai ridicate cauzate de încălzirea climatică înseamnă că infecțiile sunt acum posibile timp de mai mult de șase luni pe an în Spania, Grecia și alte țări din sudul Europei și timp de 3-5 luni pe an în România și în alte țări din zonă. Este doar o chestiune de timp până când boala se va extinde mai departe spre nord, au spus oamenii de știință.

Analiza este prima care evaluează pe deplin efectul temperaturii asupra timpului de incubație al virusului la țânțarul tigru asiatic, care a invadat Europa în ultimele decenii. Studiul a constatat că temperatura minimă la care ar putea apărea infecțiile este cu 2,5 grade Celsius mai mică decât estimările anterioare, mai puțin robuste, ceea ce reprezintă o diferență „destul de șocantă”, au spus cercetătorii.

Virusul chikungunya a fost detectat pentru prima dată în 1952 în Tanzania și era limitat la regiunile tropicale, unde există milioane de infecții pe an. Boala provoacă dureri articulare severe și prelungite, extrem de debilitante, și care pot fi fatale la copiii mici și adulții în vârstă.

În ultimii ani, un număr mic de cazuri au fost raportate în peste 10 țări europene, dar focare la scară largă, cu sute de cazuri, au lovit Franța și Italia în 2025.

„Rata încălzirii globale în Europa este de aproximativ dublul ratei încălzirii globale la scară globală, iar limita inferioară de temperatură pentru răspândirea virusului contează foarte mult, așa că noile noastre estimări sunt destul de șocante. Extinderea spre nord a bolii este doar o chestiune de timp”, a spus Sandeep Tegar, de la Centrul pentru Ecologie și Hidrologie din Marea Britanie (UKCEH), autorul principal al studiului.

„Acum 20 de ani, dacă ai fi spus că vom avea chikungunya și dengue în Europa, toată lumea ar fi spus că ești nebun: acestea sunt boli tropicale. Acum totul s-a schimbat. Acest lucru se datorează acestui țânțar invaziv și schimbărilor climatice”, a spus și Dr. Steven White, tot de la UKCEH.

„Observăm schimbări rapide și aceasta este îngrijorarea. Până anul trecut, Franța înregistrase aproximativ 30 de cazuri de chikungunya în ultimii 10 ani. Anul trecut, au avut peste 800”, a adăugat el.

Virusul a fost purtat de călători din teritoriile franceze de la Tropice, unde au existat focare, inclusiv Réunion.

Țânțarul tigru asiatic (Aedes albopictus), care înțeapă în timpul zilei, se deplasează spre nord prin Europa pe măsură ce temperaturile cresc. Există vaccinuri costisitoare pentru chikungunya, dar cea mai bună protecție este să eviți înțepăturile de țânțari.

Dr. Diana Rojas Alvarez, care conduce echipa Organizației Mondiale a Sănătății care studiază virusurile transmise prin mușcături de insecte și căpușe, a spus că acest studiu este important deoarece indică faptul că transmiterea în Europa ar putea deveni și mai evidentă în timp. Ea a adăugat că chikungunya poate fi devastatoare, până la 40% dintre oameni suferind în continuare de artrită sau dureri foarte severe după cinci ani.

„Clima are un impact uriaș asupra acestui aspect, dar Europa are încă șansa de a controla răspândirea acestor țânțari”, a spus ea. Educația comunitară privind eliminarea apei stătătoare în care se reproduc țânțarii este un instrument important, în timp ce purtarea de haine lungi, de culoare deschisă, și utilizarea de repelente previn mușcăturile. Autoritățile sanitare trebuie, de asemenea, să instituie sisteme de supraveghere, a spus ea.

Studiul, publicat în Journal of Royal Society Interface, a utilizat date din 49 de studii anterioare privind virusul chikungunya la țânțarii tigru pentru a determina, pentru prima dată, timpul de incubație pe întreaga gamă de temperaturi.

Studiul a constatat că temperatura limită pentru transmitere este de 13°C-14°C, ceea ce înseamnă că infecțiile pot apărea mai mult de șase luni pe an în Spania, Portugalia, Italia și Grecia și timp de trei până la cinci luni pe an în România, Belgia, Franța, Germania, Elveția și alte zeci de țări europene. Temperatura minimă a fost estimată anterior la 16°C-18°C, ceea ce înseamnă că există riscul unor focare de chikungunya în mai multe zone și pentru perioade mai lungi decât se credea anterior.

Studiul oferă informații mult mai detaliate despre zonele cu risc.

„Identificarea locațiilor specifice și a lunilor de posibilă transmitere va permite autorităților locale să decidă când și unde să ia măsuri”, a spus Tegar.

Până acum, iernile reci din Europa au oprit activitatea țânțarilor tigru și au acționat ca o barieră pentru boală de la un an la altul.

Cu toate acestea, oamenii de știință încep să observe o activitate a țânțarilor tigru pe tot parcursul anului în sudul Europei, ceea ce înseamnă că focarele de chikungunya se vor amplifica probabil pe măsură ce continentul se încălzește. Echipa UKCEH investighează această problemă.

„Intuiția noastră este că vom avea focare mult mai mari, deoarece nu avem această barieră naturală”, a spus White.

