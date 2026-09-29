O breșă de securitate la Pentagon a scos la iveală date sensibile despre aproape 3 milioane de persoane

O breșă de securitate în vasta bază de date a personalului Pentagonului a scos la iveală informații sensibile aparținând unui număr imens de membri ai personalului militar, inclusiv numere de asigurare socială și detalii despre funcțiile pe care le-au ocupat, potrivit unui oficial al Apărării din SUA, citat de ABC News.

Breșa a afectat 2,76 milioane de persoane în viață și alte 294.000 care au decedat, a declarat oficialul. Amploarea și caracterul sensibil al informațiilor expuse ar putea ridica îngrijorări legate de securitatea națională, în special deoarece fișierele includeau detalii despre funcțiile îndeplinite de personalul militar și civil.

„Un sistem informatic al Centrului de Date privind Personalul din Domeniul Apărării (DMDC) a fost supus unui acces neautorizat la informații de identificare personală de către un număr redus de utilizatori neautorizați între octombrie 2025 și iulie 2026. Imediat ce s-a constatat această situație, DMDC a remediat imediat vulnerabilitatea”, a declarat oficialul.

Centrul de Date privind Personalul din Domeniul Apărării (DMDC) servește drept unul dintre principalele depozite de date ale Pentagonului pentru dosarele de personal, deținând informații despre trupele active și de rezervă, angajații civili, contractanții, pensionarii, veteranii și membrii familiilor personalului militar.

Agenția gestionează peste 60 de milioane de dosare de personal. Publicația Military Times a raportat pentru prima dată această breșă de securitate săptămâna trecută.

Nu există încă dovezi că vreuna dintre datele expuse ar fi fost utilizată în mod abuziv

Accesul neautorizat s-a întins din octombrie 2025 până în iulie, când DMDC a descoperit vulnerabilitatea și a remediat sistemul afectat, potrivit oficialului din domeniul apărării, care a adăugat că nu există încă dovezi că vreuna dintre datele expuse ar fi fost utilizată în mod abuziv.

Oficialii din domeniul apărării au declarat că nu au găsit până în prezent dovezi că informațiile expuse ar fi fost utilizate în mod abuziv și oferă resurse de protecție a identității și de monitorizare a creditelor.

Breșa de securitate de la FBI

Vestea privind breșa de securitate de la Pentagon vine în contextul în care FBI-ul a trimis vineri o notificare angajaților, prezentând răspunsul său la o breșă de securitate a portalului său de locuri de muncă FBIJobs.gov.

Un actor rău intenționat a declarat că va publica date care includ numele angajaților FBI, adresa de domiciliu, informațiile de contact personale și profesionale, numerele de asigurare socială, data nașterii și informațiile de contact în caz de urgență, au declarat surse pentru ABC News, iar biroul acționează ca și cum informațiile personale ale fiecărui angajat al FBI ar fi fost compromise.

Însă, într-o declarație adresată luni ziarului New York Times și 404 Media, grupul de hackeri shinyhunters a afirmat că nu va publica datele, așa cum anunțase anterior.

„Încă de la începutul acestui incident, am subliniat fără echivoc și cu insistență că NU este vorba de șantaj, NU este vorba de o cerere de răscumpărare și NU există motive financiare”, se arată în declarație. „Totul a fost o campanie de marketing menită să ne protejeze afacerea și să combată activ dezinformarea. Dacă am fi făcut această declarație în mod obișnuit, atâta atenție acordată cuvintelor și intențiilor noastre nu s-ar fi răspândit niciodată atât de mult.”

ABC News nu a verificat în mod independent afirmațiile grupului.

Angajații afectați au început, de asemenea, să fie înștiințați, iar FBI a precizat că sistemul afectat — FBIJobs.gov — nu era clasificat.

FBI a emis, de asemenea, un avertisment pentru cei care ar putea fi afectați, sfătuindu-i să rămână atenți la situație și să nu răspundă la apeluri suspecte. De asemenea, vor avea loc ședințe interne de informare pentru angajații afectați.

De asemenea, conform avertismentului descris pentru ABC News, se precizează că angajații nu trebuie să vorbească cu mass-media, iar în cazul în care mass-media „încalcă proprietatea”, angajații trebuie să sune la 911.

Editor : M.C