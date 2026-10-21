Live TV

O breșă majoră de securitate: site-uri web din întreaga lume au fost blocate. Este afectat limbajul de programare PHP, foarte răspândit

Data publicării:
Illustrative: Vulnerabilities Surrounding the Php Programming Language, MIERLO, The Netherlands - 21 Oct 2026
Breșă de securitate: este afectat limbajul de programare PHP. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
CERT recomandă scoaterea site-urilor web offline  Efecte concrete asupra vieții publice

O vulnerabilitate gravă, descoperită recent, pune în pericol la nivel mondial fundamentul a numeroase site-uri web și servicii online. Este afectat limbajul de programare PHP, foarte răspândit, pe care se bazează o mare parte a întregului Internet – de la simple bloguri și mari portaluri de știri până la magazine online complexe și sisteme de gestionare a conținutului, precum WordPress, scrie focus.de.

După cum informează, printre alții, compania de securitate IT Huntress, Echipa Federală de Intervenție în Situații de Urgență Informatică (CERT) și echipa oficială de securitate PHP, este vorba de o situație de urgență acută, care îi obligă pe administratorii site-urilor web din întreaga lume să acționeze rapid. În Germania, până la ora 16:00  (17:00, ora României) trebuia instalat un patch care să remedieze vulnerabilitatea.

Prin urmare, orașul Dresda și-a dezactivat site-ul web ca măsură de precauție. Site-ul web și toate celelalte pagini ale municipalității nu vor fi accesibile, probabil, până joi, a anunțat municipalitatea.

De asemenea, spitalul universitar Charité din Berlin și-a dezactivat site-ul web ca măsură de precauție. În prezent, pacienții nu pot programa acolo consultații online.

CERT recomandă scoaterea site-urilor web offline 

În cazul în care instalarea directă nu este posibilă, CERT recomandă măsuri drastice. Operatorii ar trebui, dacă este necesar, să-și scoată site-urile web și aplicațiile offline până când patch-ul poate fi instalat.

Primele site-uri web au urmat deja această recomandare.

Sub denumirea „PHP2Shell”, experții în securitate avertizează asupra a două vulnerabilități critice din nucleul limbajului de programare, înregistrate sub numerele oficiale CVE-2026-109618 și CVE-2026-109619. Potențialul de risc al acestor vulnerabilități este, prin urmare, extrem de ridicat: actorii rău intenționați pot exploata vulnerabilitatea pentru a rula de la distanță cod malicios pe serverele afectate.

În practică, acest lucru le permite atacatorilor să preia controlul complet asupra unui site web, să acceseze date sensibile ale clienților sau să abuzeze de infrastructură pentru alte atacuri cibernetice.

Deoarece informații detaliate despre vulnerabilitate au ajuns accidental în avans la cunoștința publicului, întreaga industrie IT globală se află sub o presiune considerabilă de timp. Experții din domeniu se tem că infractorii vor folosi în curând scripturi automatizate pentru a identifica și a ataca la scară largă serverele neprotejate de pe internet.

Efecte concrete asupra vieții publice

Situația acută de amenințare are deja efecte concrete asupra vieții publice. Primele municipalități, autorități, universități și spitale au reacționat la avertismentele autorităților de securitate germane și și-au retras serviciile online de pe rețea pe termen scurt, pentru a preveni posibile atacuri.

Pentru operatorii de site-uri web, magazine online și platforme digitale ale întreprinderilor, se aplică în prezent cel mai înalt nivel de alertă. Experții IT recomandă insistent să se ia imediat legătura cu administratorii de sistem, furnizorii de servicii IT sau furnizorii de găzduire web competenți. Actualizările de securitate puse la dispoziție pentru mediul PHP, precum și pentru sistemele utilizate, trebuie instalate fără întârziere.

Pentru utilizatorii obișnuiți de internet, nu este necesară o acțiune directă în timpul navigării zilnice pe smartphone sau PC, deoarece vulnerabilitatea nu se află pe dispozitivele finale ale utilizatorilor, ci pe serverele din fundal. Cu toate acestea, consumatorii pot fi afectați indirect – de exemplu, prin întreruperi temporare ale serviciilor online sau potențiale scurgeri de date pe site-urile web care nu au fost protejate la timp.

Dezvoltatorii limbajului de programare, precum și furnizorii de servicii de găzduire din întreaga lume lucrează în prezent non-stop pentru a pune la dispoziție și a distribui versiuni corectate ale software-ului. Experții în securitate IT subliniază cu tărie că acest incident nu se referă în mod expres la actualizări de rutină, ci la una dintre cele mai grave situații de securitate din ultimii ani.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică...
Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
2
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20...
US dollars
3
Compromis între SUA și Iran: 6 miliarde de dolari vor fi deblocate în schimbul vizitei...
Luca Niculescu.
4
Traian Băsescu, despre cine va fi de fapt „şeful real al miniştrilor”: „Va obține tot ce...
856684938_1768701085256127_5522680648279944275_n
5
Darău a cerut sesizarea DNA după ce a descoperit că statul a plătit milioane de lei...
”Dumnezeu mi-a cerut să demisionez”. A ajuns la ZERO și a mărturisit: ”Am făcut milioane, am pierdut totul”
Digi Sport
”Dumnezeu mi-a cerut să demisionez”. A ajuns la ZERO și a mărturisit: ”Am făcut milioane, am pierdut totul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
hacker securitate cibernetica
Breșă de securitate cibernetică în Danemarca. Datele a 8,8 milioane de oameni, mai mulți decât populația țării, au fost accesate ilegal
The Pentagon is seen from above in Arlington, USA - 09 Feb 2025
O breșă de securitate la Pentagon a scos la iveală date sensibile despre aproape 3 milioane de persoane
Hackeri Rusia
Hackeri ruși au furat datele de autentificare ale angajaților guvernamentali britanici. Cu cât au fost scoase la vânzare pe dark web
Cell,Culture,Media,At,The,Safety,Cabinet
Date medicale de la 500.000 de persoane din Marea Britanie au fost scoase la vânzare pe un site chinez
Signal - Whatsapp
Signalgate: Administrația Trump, obligată de un judecător federal să păstreze mesajele din grupul de Signal despre atacul din Yemen
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan și Donald Trump
Nicușor Dan susține eforturile lui Trump, dar nu crede că Rusia e...
luca niculescu educatie fb
Luca Niculescu anunţă „un plan concret de acțiune” pentru siguranţa...
klaus iohannis face declaratii
Când va recupera ANAF banii de la Klaus Iohannis. Anunțul lui Adrian...
Steve Witkoff și Vladimir Putin.
După întâlnirea Putin-Witkoff în Rusia, Kremlinul face un anunț...
Ultimele știri
Witkoff, lingușitor cu Putin: „Sunteți un om cu spirit umanitar”. Rusia și-a intensificat atacurile ucigașe asupra Ucrainei
CNAIR testează sistemele de monitorizare ale tunelului Momaia de pe Autostrada Sibiu – Pitești. Când ar putea fi deschisă circulația
Luca Niculescu, discuție cu premierul Bulgariei despre securitatea la Marea Neagră: „Trebuie să colaborăm și cu Turcia”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, apariție rară în public alături de fiul ei, Navarone. Cei doi au mers împreună în Germania
Cancan
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Fanatik.ro
Eugen Trică, declarație cu care își pune toată Oltenia în cap: „Îmi doresc ca ei să câștige titlul”
editiadedimineata.ro
UE investighează campanii de dezinformare din jurul protestelor din Franța
Fanatik.ro
Pescobar, suporter de lux pentru FCSB. Imaginile cu sponsorul din Ghencea care i-au înfuriat pe fani: „Forța...
Adevărul
Mai merită să revii în România în 2027? Dilema unei românce din Irlanda, cu soț german și 30.000 de euro puși...
Digieconomic
Cum să citești factura la energie electrică în 2026: ce înseamnă fiecare cost și cum verifici suma de plată
Digi FM
Un Lamborghini de 300.000 de euro, parcat pe trotuar în București, a stârnit revoltă pe internet: “De unde să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Șomerul” din România care încasează 120.000 € pe an: ”Nu mă încântă banii”
Pro FM
Laurențiu Duță are o familie de revistă. Cum arată soția lui, pe care a cunoscut-o în copilărie, și fiica lor...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cu părul cărunt, chipul îmbătrânit și mai suplu, Dwayne Johnson e greu de recunoscut. S-a transformat într-un...
Adevarul
Calendarul admiterii la liceu 2027–2028 a fost modificat. Când vor avea loc repartizarea computerizată și...
Newsweek
Impozitul pe pensiile militare ar putea fi restituit în 2 ani. Ce pot face ceilalți pensionari „civili”?
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Șase oase vechi de 46.000 de ani, descoperite într-o peșteră, i-au surprins pe oamenii de știință. ADN-ul lor...
Digi Animal World
Peștele cu față de om care a devenit viral în mediul online. Gura și nasul sunt clar vizibile
Film Now
Michael Douglas își schimbă radical viața la 82 de ani. Ce planuri are actorul: „Valorile mele s-au schimbat”
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...