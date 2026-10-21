O breșă majoră de securitate: site-uri web din întreaga lume au fost blocate. Este afectat limbajul de programare PHP, foarte răspândit

O vulnerabilitate gravă, descoperită recent, pune în pericol la nivel mondial fundamentul a numeroase site-uri web și servicii online. Este afectat limbajul de programare PHP, foarte răspândit, pe care se bazează o mare parte a întregului Internet – de la simple bloguri și mari portaluri de știri până la magazine online complexe și sisteme de gestionare a conținutului, precum WordPress, scrie focus.de.

După cum informează, printre alții, compania de securitate IT Huntress, Echipa Federală de Intervenție în Situații de Urgență Informatică (CERT) și echipa oficială de securitate PHP, este vorba de o situație de urgență acută, care îi obligă pe administratorii site-urilor web din întreaga lume să acționeze rapid. În Germania, până la ora 16:00 (17:00, ora României) trebuia instalat un patch care să remedieze vulnerabilitatea.

Prin urmare, orașul Dresda și-a dezactivat site-ul web ca măsură de precauție. Site-ul web și toate celelalte pagini ale municipalității nu vor fi accesibile, probabil, până joi, a anunțat municipalitatea.

De asemenea, spitalul universitar Charité din Berlin și-a dezactivat site-ul web ca măsură de precauție. În prezent, pacienții nu pot programa acolo consultații online.

CERT recomandă scoaterea site-urilor web offline

În cazul în care instalarea directă nu este posibilă, CERT recomandă măsuri drastice. Operatorii ar trebui, dacă este necesar, să-și scoată site-urile web și aplicațiile offline până când patch-ul poate fi instalat.

Primele site-uri web au urmat deja această recomandare.

Sub denumirea „PHP2Shell”, experții în securitate avertizează asupra a două vulnerabilități critice din nucleul limbajului de programare, înregistrate sub numerele oficiale CVE-2026-109618 și CVE-2026-109619. Potențialul de risc al acestor vulnerabilități este, prin urmare, extrem de ridicat: actorii rău intenționați pot exploata vulnerabilitatea pentru a rula de la distanță cod malicios pe serverele afectate.

În practică, acest lucru le permite atacatorilor să preia controlul complet asupra unui site web, să acceseze date sensibile ale clienților sau să abuzeze de infrastructură pentru alte atacuri cibernetice.

Deoarece informații detaliate despre vulnerabilitate au ajuns accidental în avans la cunoștința publicului, întreaga industrie IT globală se află sub o presiune considerabilă de timp. Experții din domeniu se tem că infractorii vor folosi în curând scripturi automatizate pentru a identifica și a ataca la scară largă serverele neprotejate de pe internet.

Efecte concrete asupra vieții publice

Situația acută de amenințare are deja efecte concrete asupra vieții publice. Primele municipalități, autorități, universități și spitale au reacționat la avertismentele autorităților de securitate germane și și-au retras serviciile online de pe rețea pe termen scurt, pentru a preveni posibile atacuri.

Pentru operatorii de site-uri web, magazine online și platforme digitale ale întreprinderilor, se aplică în prezent cel mai înalt nivel de alertă. Experții IT recomandă insistent să se ia imediat legătura cu administratorii de sistem, furnizorii de servicii IT sau furnizorii de găzduire web competenți. Actualizările de securitate puse la dispoziție pentru mediul PHP, precum și pentru sistemele utilizate, trebuie instalate fără întârziere.

Pentru utilizatorii obișnuiți de internet, nu este necesară o acțiune directă în timpul navigării zilnice pe smartphone sau PC, deoarece vulnerabilitatea nu se află pe dispozitivele finale ale utilizatorilor, ci pe serverele din fundal. Cu toate acestea, consumatorii pot fi afectați indirect – de exemplu, prin întreruperi temporare ale serviciilor online sau potențiale scurgeri de date pe site-urile web care nu au fost protejate la timp.

Dezvoltatorii limbajului de programare, precum și furnizorii de servicii de găzduire din întreaga lume lucrează în prezent non-stop pentru a pune la dispoziție și a distribui versiuni corectate ale software-ului. Experții în securitate IT subliniază cu tărie că acest incident nu se referă în mod expres la actualizări de rutină, ci la una dintre cele mai grave situații de securitate din ultimii ani.

Editor : M.C