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„O cantitate uriașă”. Cum au reușit SUA să exporte milioane de barili de petrol, în secret, prin Strâmtoarea Ormuz

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Nave în Strâmtoarea Ormuz.
Nave în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia Images
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Statele Unite au creat în secret un coridor maritim în Strâmtoarea Ormuz pentru transportul zilnic a milioane de barili de petrol, au declarat pentru Axios două surse bine informate. Potrivit acestora, în cadrul operațiunii, în fiecare noapte, 15–20 de petroliere trec de-a lungul coastei Omanului și transportă aproximativ 10 milioane de barili, ceea ce reprezintă aproximativ jumătate din volumul dinainte de război.

„Controlăm partea de sud a Strâmtorii Hormuz de deja două luni. Garda Revoluției Islamice (IRGC) poate crea neplăceri, dar nu controlează strâmtoarea. Noi o facem”, a declarat unul dintre interlocutorii publicației.

Potrivit Axios, grupul care coordonează operațiunea are sediul în Carolina de Nord și își coordonează acțiunile cu partenerii din Orientul Mijlociu. Armata americană ajută petrolierele să intre în Golful Persic din Marea Arabiei, să încarce petrol în țările din regiune și apoi să iasă din acesta prin Strâmtoarea Ormuz. Convoaiele de nave se deplasează la ore prestabilite, conform instrucțiunilor armatei, care asigură protecția împotriva rachetelor de croazieră și a dronelor iraniene. După cum subliniază Axios, numai în această săptămână, SUA au doborât opt drone iraniene și două rachete de croazieră.

În acest context, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că prin Strâmtoarea Ormuz se exportă „o cantitate uriașă de petrol”. El a mai subliniat că, în prezent, nu se poartă negocieri cu Teheranul, deoarece acestea reprezintă „o pierdere de timp”. „Iranienii mai au încă forțe pentru a lupta, dar, în ansamblu, sunt doar o umbră a ceea ce au fost odată”, a spus șeful Casei Albe. De asemenea, liderul american a publicat pe rețeaua sa socială Truth Social o hartă a Strâmtorii Hormuz cu legenda „Noul teritoriu al SUA”. Anterior, el declarase că, după încheierea războiului cu Teheranul, va proclama strâmtoarea drept teritoriu american.

Înainte de izbucnirea războiului dintre SUA și Iran, prin Strâmtoarea Ormuz treceau până la 20% din exporturile mondiale de petrol. Teheranul a închis această rută maritimă de importanță strategică pentru nave, după ce a fost ținta unor atacuri masive asupra teritoriului său. Acest lucru a provocat o creștere bruscă a prețurilor mondiale la petrol. Ca răspuns la acțiunile Teheranului, SUA au impus o blocadă maritimă asupra porturilor iraniene. În cadrul soluționării conflictului, Iranul solicită dreptul de a percepe taxe pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz.

Editor : A.R.

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