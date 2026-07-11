O capitală europeană, desemnată, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bun oraș din lume pentru a trăi

Europa domină clasamentul celor mai atractive destinații urbane, întocmit de Economist Intelligence Unit. Pentru al doilea an la rând, capitala Danemarcei a fost desemnată cel mai bun oraș din lume pentru a trăi, în clasamentul realizat de Economist Intelligence Unit (EIU).

Studiul a analizat 173 de orașe din întreaga lume, evaluând cinci criterii esențiale: stabilitatea, sistemul de sănătate, educația, infrastructura și oferta culturală și de mediu.

Copenhaga a obținut punctaj maxim la capitolele stabilitate, infrastructură și educație. Potrivit EIU, orașul impresionează prin echilibrul dintre serviciile publice de înaltă calitate, transportul eficient, spațiile verzi generoase și oferta culturală diversă, elemente care îl transformă într-o destinație apreciată atât de localnici, cât și de turiști.

Europa domină clasamentul, cu mai multe orașe aflate în primele poziții.

Viena, care a ocupat primul loc timp de trei ani consecutivi înainte de 2025, se află pentru al doilea an la rând pe locul al doilea.

Elveția este reprezentată de Zürich și Geneva, în timp ce Australia impresionează cu trei orașe în Top 10.

Top 10 cele mai bune orașe pentru trai în 2026:

Copenhaga (Danemarca)

Viena (Austria)

Melbourne (Australia)

Sydney (Australia)

Zürich (Elveția)

Geneva (Elveția)

Osaka (Japonia)

Adelaide (Australia)

Vancouver (Canada)

Tokyo (Japonia)

Raportul evidențiază și schimbări importante în alte regiuni ale lumii.

Orașele din Orientul Mijlociu au pierdut teren din cauza deteriorării indicatorilor de stabilitate, pe fondul conflictului dintre Iran și Israel. Muscat și Kuwait City au înregistrat unele dintre cele mai mari scăderi din clasament.

În schimb, mai multe orașe din Asia au urcat în ierarhie datorită investițiilor consistente în sistemele de sănătate și extinderii serviciilor medicale.

La polul opus, Damasc rămâne orașul cu cele mai dificile condiții de trai din lume, în timp ce Teheran și Kiev se află, de asemenea, în partea inferioară a clasamentului.

Pentru turiști, clasamentul confirmă faptul că marile capitale europene continuă să fie nu doar destinații fascinante pentru city break-uri, ci și exemple de dezvoltare urbană, siguranță și calitate a vieții.

Copenhaga, cu portul său pitoresc Nyhavn, pistele de biciclete, gastronomia nordică și atmosfera relaxată, rămâne una dintre cele mai atractive destinații pentru cei care își doresc să descopere farmecul Scandinaviei.

Editor : M.C