O centrală nucleară din Iran a fost lovită de un proiectil, în timpul unui atac, anunță Agenția Internațională pentru Energie Atomică

Centrala nucleară Bushehr din sudul Iranului a fost lovită de un "proiectil" marţi seara, dar nu au fost raportate daune aduse infrastructurii sau răniţi, a anunţat miercuri Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), relatează Le Monde.

AIEA, agenţia ONU cu sediul la Viena, în Austria, "a fost informată de Iran că un proiectil a lovit instalaţiile centralei nucleare Bushehr marţi seara. Nu au fost raportate daune la centrală şi nici răniţi în rândul personalului", a precizat AIEA pe contul său de X.



Directorul general al Agenţiei, Rafael Grossi, "reiterează apelul său la reţinere în timpul conflictului pentru a evita orice risc de accident nuclear", a adăugat aceasta.



Centrala Bushehr, singura centrală nucleară operaţională din Iran, are o capacitate de producţie de 1.000 de megawaţi, ceea ce reprezintă doar o fracţiune din necesarul de energie electrică al ţării.

