O centrală nucleară din Iran a fost lovită de un proiectil, în timpul unui atac, anunță Agenția Internațională pentru Energie Atomică

Centrala nucleară de la Bushehr, Iran. Foto: Profimedia

Centrala nucleară Bushehr din sudul Iranului a fost lovită de un "proiectil" marţi seara, dar nu au fost raportate daune aduse infrastructurii sau răniţi, a anunţat miercuri Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), relatează Le Monde.

AIEA, agenţia ONU cu sediul la Viena, în Austria, "a fost informată de Iran că un proiectil a lovit instalaţiile centralei nucleare Bushehr marţi seara. Nu au fost raportate daune la centrală şi nici răniţi în rândul personalului", a precizat AIEA pe contul său de X.

Directorul general al Agenţiei, Rafael Grossi, "reiterează apelul său la reţinere în timpul conflictului pentru a evita orice risc de accident nuclear", a adăugat aceasta.

Centrala Bushehr, singura centrală nucleară operaţională din Iran, are o capacitate de producţie de 1.000 de megawaţi, ceea ce reprezintă doar o fracţiune din necesarul de energie electrică al ţării. 

Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
Petrolistul din umbră care l-a convins pe Trump că înlocuirea lui Maduro cu lidera...
Primele detalii, după ce Dan Petrescu a fost operat de urgență
Armata SUA a bombardat baze de rachete antinavale iraniene lângă Strâmtoarea Ormuz, după ce aliații NATO au refuzat să-l ajute pe Trump
Cum a devenit conflictul din Iran un război economic global. Axios: „Când SUA strănută, omenirea face gripă”
Cum afectează războiul anti-Iran securitatea energetică a Chinei. Adevăratul test pentru Bejing: momentul când va pune presiune pe SUA
Război în Orientul Mijlociu, ziua 19. Trump acuză NATO de „greșeli nechibzuite”. Asaltul SUA în Ormuz ar putea prelungi conflictul
Război în Orientul Mijlociu, ziua 18. Iranul a confirmat moartea liderului său politic de facto. Demisie la nivel înalt în SUA
Kremlinul ascultă de pe acoperișurile Vienei. Au revenit platformele...
Cele patru motive pentru care Europa nu-i oferă sprijin lui Trump în...
Pîslaru, despre jalonul PNRR legat de pensiile magistraţilor...
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul...
ÎPS Teodosie dă în judecată Primăria Constanța. Care este motivul
Liderul european care i-a ţinut piept lui Trump chiar la el acasă. „Perspectiva este oarecum diferită”
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji singuri
Trei zodii intră într-o nouă etapă puternică începând cu 17 martie 2026. Încep să creadă mai mult în drumul...
Carol din Râmnicu Vâlcea a murit, după ce a fost călcat de tren. Avea doar 18 ani și se întorcea de la...
LIVE BLOG Alegeri FRF 2026. Cine devine noul președinte al Federației Române de Fotbal
Pericolele rețelelor sociale sunt atribuite responsabilității personale și nu marilor companii de tehnologie
Anunțul momentului despre Mirel Rădoi! Câți bani a refuzat Gigi Becali. Exclusiv
Cum reușește Iranul să riposteze în continuare? Strategia „apărării în mozaic” învățată din căderea lui...
Cumulul pensiei cu salariul la stat, schimbat. Cum se pot angaja pensionarii fără să își piardă venitul
Dan Negru nu a avut niciodată prieteni la serviciu. Prezentatorul TV rupe tăcerea
Eșec total! Iranul a apelat, fără succes, la o variantă fără precedent
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Teyana Taylor, după ce a fost criticată pentru reacțiile entuziaste de la Oscar 2026, deși a ratat premiul...
Ministerul Apărării pune la îndoială reforma centrelor militare județene: „Poate conduce la scăderea...
100 de lei la pensie și pentru persoanele cu handicap, cu ocazia Paștelui. Care oraș oferă tichetele?
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Adevărul din spatele rochiei extravagante purtate de Demi Moore la Premiile Oscar. Apariția actriței a...
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026