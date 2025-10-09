O termocentrală ucraineană, avariată grav într-un atac al rușilor. Kievul vorbesște despre o „teroare deliberată și sistematică”

Rusia a avariat grav o centrală termică ucraineană, într-un atac nocturn, au acuzat miercuri autorităţile ucrainene, în contextul în care Moscova îşi continuă campania anuală prin care vrea să-i lase pe ucraineni fără căldură, lumină şi apă curentă odată cu apropierea iernii, relatează Euronews.

Doi muncitori au fost răniţi în acest atac, a anunţat DTEK, cel mai mare operator de electricitate din Ucraina, care nu a furnizat alte informaţii.

Autorităţile ucrainene comunică în general puţine detalii despre atacurile ruseşti asupra reţelei electrice ucrainene, cu scopul de a nu furniza informaţii inamicului.

Rusia a lovit de asemenea infrastructuri energetice în regiunile Cernihiv (nord), Herson (sud) şi Dnipropetrovsk (sud-est).

Forţele Aeriene ucrainene au anunţat că au interceptat sau bruiat 154 dintre cele 183 de drone de atac şi momeli trase în noaptea de marţi spre miercuri.

Sectorul energiei este un câmp de luptă esenţial de când ce Rusia şi-a invadat vecinul, în februarie 2022.

Rusia încearcă, în fiecare an de atunci încoace, să paralizeze reţeaua aelectrică ucraineană înaintea instalării iernii, cu speranţa de a submina moralul populaţiei şi de a perturba producţia militară a ţării, notează News.ro.

„Asistăm la o tendinţă clară: ruşii lovesc în mod deliberat sectoarele care ne susţin economia şi le leagă populaţia - energia şi logistica - pentru a ne arunca oraşele în întuneric şi a ne perturba deplasările în ţară”, a acuzat premierul Iulia Svîrîdenko, denunţând „o teroare sistematică şi deliberată împotriva fundamentelor vieţii civile”.

Iarna ucraineană ţine de la sfârşitul lui octombrie şi până în martie, iar lunile ianuarie şi februarie sunt, în general, cele mai reci.

Ucraina îşi multiplică la rândul său atacurile cu rază lungă de acţiune împotriva aprovizionării energetice ruse, care au provocat recent pene în mai multe regiuni situate în apropierea frontierei.

Ministerul rus al Apărării a anunţat miercuri că apărarea antiaeriană a interceptat noaptea 53 de drone ucrainene deasupra a nouă regiuni ruse.

Cel puţin trei persoane au fost ucise în „tiruri de rachetă” ucrainene în regiunea Belgorod, a anunţat guvernatorul Viacelsav Gladkov.

Un centru sportiv şi două imobile locuite au fost atinse în tiruri, soldate cu mai mulţi răniţi, a anunţat el.

Pagubele sunt „considerabile”, a anunţat el, adăugând că persoane ar putea fi prinse sub dărâmături.

Rusia a estimat miercuri că dinamica creată recent de întâlnirea lui Vladimir Putin cu Donald Trump în Alaska pe tema Războiului din Ucraina s-a „epuizat în mare parte” şi i-a acuzat pe europeni că sunt responsabili de acest lucru.

Negocieri în care Rusia cere ca Ucraina să-i cedeze teritorii se află într-un punct mort, însă confruntările armate şi bombardamentele continuă.

În faţa acestui impas diplomatic, adjunctul ministrului rus de Externe Serghei Lavrov, Serghei Riabkov, şi-a exprimat regretul faţă de faptul apropierea faţă de Moscova lansată de către Washington nu a dat roade.

El consideră că „acţiunile distrugătoare, în primul rând ale europenilor” au împiedicat negocierile să avanseze şi să ajungă la o „antantă” în soluţionarea Războiului din Ucraina, care s-a soldat, din februarie 2022, cu zeci de mii de morţi în ambele tabere.

Editor : B.E.