Doi oameni au murit și alți trei au fost răniți după ce o clădire cu șapte etaje s-a prăbușit miercuri în orașul Gebze, din nord-vestul Turciei, au anunțat oficialii, care au precizat că toate cele cinci victime sunt din aceeași familie, relatează Euronews.

Postul de știri TRT, deținut de stat, a raportat că victimele erau un bărbat de 43 de ani, o femeie de 37 de ani și cei trei copii ai lor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cadavrul lui Muhammed Emir Bilir, în vârstă de 12 ani, a fost recuperat de la locul incidentului, dar cealaltă victimă nu a fost încă identificată, a adăugat postul de televiziune.

Sute de lucrători ai Direcției pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență (AFAD) sunt angajați în operațiunile de salvare la fața locului.

Cauza prăbușirii clădirii este în prezent necunoscută, potrivit agenției de stat Anadolu. Cu toate acestea, Zinnur Büyükgöz, primarul orașului Gebze, a declarat reporterilor locali că prăbușirea ar fi putut fi cauzată de lucrările de construcție a metroului din apropiere.

Incidentul din Gebze survine la doar câteva zile după ce un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a lovit vestul Turciei luni, provocând prăbușirea a trei clădiri și a unui magazin cu două etaje în orașul Sındırgı din provincia Balıkesir.

Oficialii turci, care au declarat că nu au fost raportate victime, au explicat că respectivele clădiri erau nelocuite după ce fuseseră avariate în urma unui cutremur anterior.

Cutremurul de luni s-a produs la ora 22:48, la o adâncime de aproape 6 km, a transmis AFAD. Acesta a fost urmat de mai multe replici și a fost resimțit în Istanbul, precum și în provinciile învecinate Bursa, Manisa și Izmir.

Citește și:

Cel puțin 26 de replici în decurs de o oră, după cutremurul de 6,1 din Turcia. În provincia Balîkeșir școlile sunt închise marți

Editor : A.M.G.