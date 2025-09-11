Live TV

O comisie parlamentară din Franța recomandă interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani

Un raport al Parlamentului francez privind TikTok, publicat joi, recomandă interzicerea reţelelor de socializare pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani şi instituirea unei restricţii privind orele de acces pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani, în încercarea de a combate „capcana algoritmică” care poate afecta sănătatea celor mai tineri, conform AFP, preluat de News.ro. 

O astfel de interdicţie ar permite „să se transmită un semnal atât copiilor, cât şi părinţilor că, înainte de vârsta de 15 ani, reţelele sociale nu sunt inofensive”, a declarat pentru AFP deputata partidului prezidenţial Laure Miller (EPR), raportoare a acestei comisii parlamentare de anchetă. 

Lansată în martie, comisia a audiat familiile victimelor, responsabilii reţelelor sociale şi influenceri pentru a analiza algoritmul TikTok, o aplicaţie extrem de populară în rândul tinerilor, al cărei design „a fost copiat de alte reţele sociale”, aminteşte Miller. 

Comisia a fost creată în urma chemării în judecată a TikTok în Franţa, la sfârşitul anului 2024, de către un colectiv de şapte familii care acuzau reţeaua că le-a expus copiii la conţinuturi care i-ar putea împinge la sinucidere. 

„Este complicat pentru noi, părinţii, să moderăm toate acestea”, explică pentru AFP Géraldine, în vârstă de 52 de ani, care face parte din grupul de reclamanţi. În februarie 2024, această mamă şi-a pierdut fiica, Pénélope, care s-a sinucis la vârsta de 18 ani. 

După moartea ei, a descoperit videoclipuri în care fiica ei se rănea și le publica pe TikTok. 

„Nu TikTok a ucis-o pe fiica noastră, pentru că, oricum, ea nu se simţea bine”, explică Géraldine. Dar pentru această mamă, care denunţă lipsa de moderare online, reţeaua a „împins-o” pe fiica sa către o stare de nefericire. 

TikTok asigură în mod regulat că siguranţa tinerilor este „prioritatea sa absolută”.  

Raportul recomandă interzicerea accesului persoanelor sub 18 ani dacă, în termen de trei ani, „reţelele de socializare nu îşi respectă în mod satisfăcător obligaţiile legale”, în special în ceea ce priveşte regulamentul european privind serviciile digitale (DSA). 

Mai multe ţări din UE, printre care Franţa, Spania şi Grecia, au solicitat recent Bruxelles-ului să reglementeze mai strict utilizarea platformelor online de către copii, în contextul îngrijorărilor legate de caracterul lor adictiv, dar şi de pericolele asociate hărţuirii online sau proliferării discursurilor de ură.  

În faţa comisiei parlamentare, responsabilii TikTok, companie parte a grupului chinez ByteDance, au evidenţiat o moderare stimulată de inteligenţa artificială, care le-ar fi permis să retragă în mod proactiv 98% din materialele care încălcau condiţiile de utilizare în Franţa anul trecut. 

Însă pentru deputaţi, aceste eforturi sunt insuficiente, ba chiar „deficitare”, cu reguli „foarte uşor de ocolit”. 

Între septembrie 2023 şi decembrie 2024, numărul moderatorilor francofoni ai TikTok a scăzut cu 26%, potrivit datelor din rapoartele sale de transparenţă.  

Conţinutul dăunător continuă astfel să prolifereze, combinat cu algoritmi de recomandare deosebit de puternici care pot închide tinerii în bule nocive, constată comisia de anchetă. 

