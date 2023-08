O companie aeriană a pierdut cățelușa unei pasagere pe cel mai aglomerat aeroport din lume

O femeie din Republica Dominicană trăiește un coșmar după ce angajații unei companii aeriene i-au pierdut cățelușa pe aeroportul din Atlanta, cel mai aglomerat din lume, relatează CNN.

Paula Rodriguez zbura de acasă, din Republica Dominicană, în California, pentru o vacanță de două săptămâni. A luat-o cu ea pe Maia, o cățelușă de șase ani, însă în final niciuna nu a ajuns la destinație. Mai mult, Paula a rămas și fără animalul de companie.

Ca să ajungă în San Francisco, avionul a făcut o escală pe Aeroportul Internațional Hartsfield-Jackson din Atlanta. Rodriguez spune că acolo, poliția de frontieră a informat-o că nu întrunește condițiile pentru viza turistică, așa că i-au anulat-o și i-au spus că trebuie să se întoarcă acasă cu următorul zbor.

Când angajații de la frontieră au realizat că nu are niciun avion către casă până a doua zi, i-au spus că trebuie să petreacă noaptea în centrul de detenție, însă acolo nu o poate lua și pe Maia.

„Au chemat un agent de la Delta (compania aeriană cu care zbura, n.r.) Am început să întreb unde va sta (Maia) peste noapte, și le-am că a fost stresată în timpul zborului. Când am ajuns acolo, a vomitat din cauza stresului. Mi-au spus să nu îmi fac griji, că a fost dusă într-un loc unde sunt angajați pregătiți pentru asta și că îi vor da mâncare și apă și vor avea grijă de ea”, a spus femeia.

Angajații de la frontieră i-au spus femeii că îi vor aduce câinele la poarta de îmbarcare, înaintea zborului programat în dimineața zilei următoare. Dar când femeia a ajuns acolo a doua zi, cățelușa ei nu era pe nicăieri.

„Un manager mi-a spus că o caută și că ar trebui să fie pe undeva prin unitate, dar că nu au timp să o caute și ar trebui să ma urc în avion. M-am panicat și le-am spus că nu pot să plec când ei îmi spun că nu știu unde se află câinele meu”, a spus ea.

Cum nu avea voie să rămână pe teritoriul SUA mai mult de 24 de ore fără viză, femeia a fost nevoită să ia un zbor către Punta Cana, dar fără Maia. Ea a povestit că la întoarcere a avut un atac de panică în timpul zborului.

Toți cei care mă cunosc știu ce înseamnă ea pentru mine. Nu merg nicăieri fără ea. Se comportă atât de bine încât o duc la restaurante, literalmente peste tot. Ea este partenerul meu în toate”, a spus ea pentru CNN.

La aterizare la Punta Cana, femeia a depus plângere. „Am sunat la Delta, la aeroportul din Atlanta, chiar și la San Francisco. Am depus toate cererile posibile. Am sunat la toate adăposturile și cabinetele veterinare pe care le-am putut găsi în Atlanta. Am fost în agonie timp de două zile fără niciun răspuns”, a spus Rodriguez.

Luni, la două zile după ce câinele a dispărut, ea spune că a fost sunată de un reprezentant al Delta Airlines din Santo Domingo.

„El a spus că ea a fost transportată [la avion] pe pistă, iar personalul i-a deschis cușca, iar ea a coborât din mașină și a scăpat în mijlocul pistei. Avioanele decolau și aterizau. El a spus că au urmărit-o, dar ea a fugit din ce în ce mai repede și a scăpat. Asta este tot ce știu", a spus femeia.

A doua zi, a fost sunata de un alt reprezentant Delta, care a informat-o ca el se va ocupa de cazul ei.

„Echipele Delta au lucrat pentru a localiza și reuni acest animal cu clientul și rămânem în legătură cu clientul pentru a oferi actualizări. Reprezentanții Delta se simt profund îngrijorați de client și de câine și ne angajăm în eforturile continue de căutare, lucrând îndeaproape cu Departamentul de Aviație al orașului Atlanta și cu alte părți interesate”, a transmis compania pentru CNN.

