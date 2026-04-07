O companie chinezească de inteligență artificială ajută Iranul să țintească forțele americane cu „o precizie incredibilă”

Cine este MizarVision Iranul externalizează informațiile militare Furnizorii de servicii prin satelit și-au suspendat activitatea din cauza riscurilor de securitate

Imaginile obținute din sateliți, îmbunătățite cu ajutorul inteligenței artificiale de o companie chinezească, ar putea ajuta Iranul să țintească forțele americane și ale aliaților cu o precizie de câțiva centimetri, afirmă analiștii militari, potrivit site-ului ABC.

ABC a dezvăluit că Agenția de Informații a Apărării din SUA (DIA) a evaluat că un instrument de inteligență artificială utilizat de compania chineză MizarVision reprezintă o amenințare pentru forțele americane.

Tehnologia identifică și marchează bazele militare și alte operațiuni pe suprafețe vaste.

Generalul-maior în rezervă al Forțelor de Apărare Australiene, Gus McLachlan, a declarat că forțele armate ar trebui să țină cont de capacitatea Iranului de a viza potențial ținte de dimensiuni mai mici de un metru pătrațt.

„Vedem ținte, inclusiv un avion american E-3 Sentry, lovite cu o precizie incredibilă. Forțele noastre ar lua această amenințare foarte în serios - și pe bună dreptate”, a spus el.

„Aceasta este o evoluție periculoasă, deoarece le permite iranienilor să aleagă exact ce să vizeze. Orice obiect lăsat într-un loc timp de 24 de ore ar putea fi vulnerabil acum.”

Aproximativ 100 de soldați australieni sunt staționați în Orientul Mijlociu, inclusiv în baze afectate de un atac iranian din Emiratele Arabe Unite, din 18 martie.

Analistul militar american Ryan Fedasiuk, membru al serviciului public al Departamentului de Stat al SUA, a declarat că imaginile satelitare îmbunătățite cu ajutorul IA create de MizarVision ar putea permite forțelor iraniene să țintească trupele și bazele americane aproape în timp real.

„Soldații australieni și americani din Orientul Mijlociu ar putea fi uciși din această cauză. Acestea sunt informații de pe câmpul de luptă în timp real care sunt folosite pentru a le face rău soldaților americani. Este remarcabil”, a spus Fedasiuk, reacționând la reportajul ABC.

MizarVision a folosit software-ul pentru a identifica diferite capacități militare, inclusiv tipul avioanelor, locația aeronavelor militare și desfășurarea sistemelor de apărare aeriană în Orientul Mijlociu.

Înainte, o astfel de capacitate necesita resursele unei agenții naționale de informații.

Cine este MizarVision

Ryan Fedasiuk, autor al unor lucrări privind utilizarea militară a inteligenței artificiale, inclusiv în cadrul Armatei Populare de Eliberare a Chinei, a mai afirmat că, înainte de război, Iranul nu avea capacitatea de a localiza în timp aproape real obiectivele militare americane.

„Iranul nu dispune de acces solid la capacități satelitare. Acest lucru le oferă această capacitate”, a spus el.

Conform registrelor comerciale, MizarVision este o companie privată fondată în 2021, în care statul chinez deține o participație de 5,5%.

Site-ul web al MizarVision precizează că misiunea companiei este de a reduce „barierele din calea descoperirii și analizei informațiilor geospațiale… astfel încât acestea să nu mai fie o capacitate exclusivă a câtorva organizații”.

Iranul externalizează informațiile militare

Ryan Fedasiuk a afirmat că Iranul externalizează, de fapt, datele privind țintele primite din China.

„Aceasta reprezintă o escaladare suplimentară a ajutorului acordat, în mod destul de direct, forțelor iraniene. Poate că este cel mai mare grad de sprijin acordat de China unei forțe proxy împotriva Statelor Unite în război”, a spus el.

„Este o evoluție semnificativă. Compania s-a concentrat asupra forțelor americane și este vorba de informații valoroase, utile pentru IRGC [Garda Revoluționară Islamică].”

Într-o reacție la solicitarea ABC, Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a afirmat că relatările potrivit cărora o companie chineză ar ajuta forțele iraniene sunt „senzaționaliste”.

„Se înțelege că imaginile satelitare publicate de companiile relevante au fost obținute din surse deschise și reprezintă o practică obișnuită pe piață”, a declarat MAE chinez pentru ABC.

Ministerul a mai arătat că întreprinderile chineze au fost întotdeauna obligate „să își desfășoare activitatea în conformitate cu legile și reglementările”.

Ryan Fedasiuk a afirmat că, în trecut, capacitățile în domeniul inteligenței artificiale erau limitate la doar câteva țări și că China are responsabilitatea de a interveni.

„Deși există întrebări legitime cu privire la gradul de sprijin din partea guvernului chinez, este greu de crezut că guvernul Chinei nu poate controla acest lucru — deși s-ar putea ca China să nu fie conștientă de amploarea valorii pe care aceste informații o oferă IRGC.”

Furnizorii de servicii prin satelit și-au suspendat activitatea din cauza riscurilor de securitate

În weekend, compania americană de sateliți Planet Labs a declarat că guvernul SUA a solicitat tuturor furnizorilor de imagini din satelit să nu mai difuzeze imagini din regiunea afectată de conflict.

„Există îngrijorări reale cu privire la utilizarea datelor Planet Labs referitoare la Iran, precum și o perioadă de risc prelungită pentru imaginile recente”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru ABC înainte de acest anunț.

Restricția a extins o întârziere de 14 zile privind imaginile din Orientul Mijlociu pe care Planet Labs a implementat-o luna trecută.

Compania cu sediul în SUA a declarat că această măsură a fost menită să împiedice adversarii să utilizeze imaginile pentru a ataca SUA și aliații săi.

MizarVision nu a răspuns la solicitările repetate de comentarii ale ABC.

Editor : B.P.

