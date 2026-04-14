O companie din industria cimentului, condamnată pentru finanțarea terorismului. Bani pentru ISIS și Frontul al-Nusra

Producătorul francez de ciment Lafarge și opt foști directori au fost găsiți vinovați luni de către Tribunalul din Paris de finanțarea terorismului în anii 2013 și 2014, pentru că au plătit grupuri jihadiste pentru a permite funcționarea unei fabrici în timpul războiului din Siria.

Tribunalul Corecțional din Paris a stabilit că, între 2013 și 2014, compania Lafarge, parte a grupului Holcim, a plătit aproximativ 5,6 milioane de euro către grupuri armate, inclusiv ISIS și Frontul al-Nusra, pentru a menține în funcțiune fabrica de ciment din Jalabiya, nordul Siriei.

Fostul său director general, Bruno Lafont, a fost condamnat la șase ani de închisoare cu executare imediată pentru finanțarea terorismului. De asemenea, tribunalul a condamnat alți șapte foști responsabili ai producătorului de ciment la pedepse cuprinse între 18 luni și șapte ani de închisoare. De asemenea, a dispus încarcerarea imediată a fostului director general adjunct Christian Herrault, condamnat la cinci ani de închisoare.

Compania, preluată între timp de firma elvețiană Holcim, a efectuat plăți către trei organizații jihadiste, printre care gruparea Statul Islamic (SI), în valoare de aproape 5,6 milioane de euro, a stabilit tribunalul penal în hotărârea sa. Acești bani le-au permis să „pregătească atentate teroriste”, în special cele din ianuarie 2015 din Franța.

„Această modalitate de finanțare a organizațiilor teroriste, și în principal a Statului Islamic, a fost esențială pentru controlul exercitat de organizația teroristă asupra resurselor naturale ale Siriei, permițându-i să finanțeze acte teroriste în zonă și proiectate în exterior, în special în Europa”, a subliniat președinta tribunalului, Isabelle Prévost-Desprez.

Compania a stabilit un „adevărat parteneriat comercial cu SI”, a subliniat ea, menționând că suma plătită organizațiilor jihadiste, „fără precedent”, a contribuit la „gravitatea extremă a faptelor”.

În timpul procesului acerb din noiembrie-decembrie, apărarea a încercat să infirme narațiunea conform căreia cimentația din Jalabiya, o investiție nouă de 680 de milioane de euro, a fost menținută în funcțiune din motive pur financiare, în detrimentul siguranței celor aproximativ o mie de angajați ai săi.

Sentința a fost pronunțată pe 13 aprilie 2026.

Este prima dată când o companie franceză, ca persoană juridică, este condamnată pentru finanțarea terorismului.

Lafarge a primit o amendă de 1,125 milioane de euro și o amendă vamală de 4,57 milioane de euro.

