O companie franceză este acuzată că a plătit soldații care au organizat un masacru într-o țară din Africa. „330 au fost decapitați”

Un raport olandez confirmă masacrul de la proiectul gazier TotalEnergies din Mozambic. O anchetă finanțată de guvern susține afirmațiile martorilor raportate pentru prima dată de POLITICO.

Soldații au separat sătenii în funcție de sex și le-au luat banii și telefoanele. Aproximativ 180 de persoane, în majoritate bărbați, au fost înghesuite în două containere de transport. O femeie a născut lângă uși. Nimănui nu i s-a dat mâncare sau apă. Apoi, în decurs de trei luni, soldații au luat majoritatea bărbaților și i-au executat.

Aceste scene – descrise în detaliu într-un raport privind drepturile omului comandat de Țările de Jos – constituie dovezi suplimentare că soldații guvernului mozambican plătiți de TotalEnergies au fost responsabili de masacrul din 2021, dezvăluit pentru prima dată de POLITICO.

Acestea se bazează pe mărturia a patru martori ai unui masacru petrecut între iulie și septembrie 2021 în portăria improvizată a unei vaste uzine de gaz construite de gigantul energetic francez în nordul Mozambicului. Doar 26 dintre bărbații închiși au supraviețuit.

Publicat săptămâna aceasta, în contextul în care guvernele britanic și olandez au anunțat că retrag sprijinul financiar în valoare de aproximativ 2,2 miliarde de dolari pentru uzina de gaz, raportul colectat corespunde în mare măsură cu cel al unei anchete realizate în 2024 de POLITICO. Acesta exercită o presiune suplimentară asupra unui proiect deja afectat de o insurgență locală și de două dosare penale.

Marți, după publicarea raportului, TotalEnergies a declarat că poziția sa cu privire la masacru rămâne neschimbată. Compania a susținut anterior că „cercetările aprofundate” pe care le-a efectuat cu privire la acuzații „nu au identificat nicio informație sau dovadă care să coroboreze acuzațiile de abuzuri grave și tortură”.

„TotalEnergies regretă că [cercetătorii] nu s-au deplasat în Mozambic și nu au efectuat investigații pe teren, ci au elaborat un raport bazându-se în principal pe informații colectate prin intermediul unor terți”, a declarat compania într-un comunicat.

Cele patru relatări – ale unui supraviețuitor, ale unei persoane care cunoștea unul dintre cei reținuți și ale doi martori oculari – au fost colectate independent una de cealaltă și de la POLITICO, care nu a fost informat că think tank-ul finanțat de guvern Clingendael reinvestiga atrocitatea.

Acestea vor furniza argumente suplimentare pentru o plângere penală în care se susține că TotalEnergies a fost complice la crime de război, deoarece a „finanțat direct și a sprijinit material” soldații mozambicani care protejau complexul său de o insurgență legată de ISIS.

Compania a declarat că „respinge ferm toate aceste acuzații”. Într-un mesaj trimis după publicarea acestui articol, un purtător de cuvânt al TotalEnergies a afirmat că acuzația este falsă, deoarece Total și-a evacuat personalul și nu se afla la fața locului în momentul masacrului.

În martie, un procuror francez a anunțat, de asemenea, deschiderea unei anchete penale oficiale împotriva TotalEnergies, pe baza acuzațiilor de omor involuntar în cadrul operațiunilor sale din Mozambic.

În centrul anchetei se află acuzația că, cu trei luni înainte de uciderea din container, compania a abandonat contractorii care construiau uzina sa de gaz, expunându-i unui atac devastator al ISIS în martie 2021 asupra orașului vecin Palma.

Un sondaj realizat de POLITICO din ușă în ușă a constatat că 1.354 de civili au fost uciși în acel atac, dintre care 330 au fost decapitați. Alte rapoarte au stabilit că 55 dintre cei morți erau angajați ai TotalEnergies. Compania, care a susținut că nu a pierdut niciun angajat în timpul atacului, neagă acuzațiile.

Abuzuri pe scară largă

Raportul olandez indică faptul că masacrul din container a făcut parte dintr-un model sistematic de violuri și execuții în masă, ca represalii pentru atacul ISIS, desfășurat de armată împotriva sătenilor care locuiau în jurul fabricii TotalEnergies.

Militanții ISIS au rătăcit prin zonă timp de săptămâni după atacul asupra Palma, iar 25.000-30.000 de persoane au căutat adăpost în afara porților Total, ceea ce „a agravat situația umanitară deja gravă”, se arată în raport.

„Până în iunie 2021, situația devenise catastrofală, iar oamenii (inclusiv mulți copii) mureau zilnic din cauza foametei, a bolilor sau a lipsei tratamentului medical”, se arată în raport. Răspunsul armatei a fost să fure ajutoarele și să vândă alimentele jefuite la prețuri umflate.

Tot în acest moment, o armată „incapabilă să facă distincția între «săteni» și «teroriști»” s-a răzbunat pe populația civilă.

„Sătenii au raportat descoperirea de cadavre în terenurile agricole din împrejurimi, considerate în general a fi victime ale violenței [armatei]”, se arată în raport. „Martorii oculari au raportat, de asemenea, cazuri de violență sexuală. În [un sat], localnicii au descris soldați beți care intrau fără permisiune în case și violau femei”.

Într-un alt sat, un sondaj aleatoriu realizat pe 60 de gospodării a arătat că 57% dintre acestea aveau cel puțin un membru care fusese ucis.

Cei înghesuiți de soldați în containere au îndurat trei luni de abuzuri fizice, potrivit raportului. Potrivit supraviețuitorului, într-o zi un grup mare a fost luat. „Alții au fost luați în grupuri mai mici, pentru a nu se mai întoarce niciodată. Supraviețuitorul crede că au fost interogați și executați”.

La eliberarea lor, un supraviețuitor a declarat că un soldat le-a spus să nu vorbească niciodată despre ucideri. „Cei care au murit, au murit – era război”, a spus soldatul. „Dacă cineva întreabă, spuneți că ceilalți erau în containere diferite și încă mai vin.”

În luna mai, o anchetă efectuată de U.K. Export Finance, care se angajase să împrumute proiectului Total 1,15 miliarde de dolari, a ascultat direct mărturiile a doi dintre cei 26 de supraviețuitori ai atrocității, prin intermediul unor apeluri video din Mozambic. Instituția financiară britanică nu a făcut încă publice concluziile anchetei.

Proiectul Total din Mozambic are un cost estimat de 20,5 miliarde de dolari. Acesta face parte dintr-un proiect mai amplu de dezvoltare a gazelor naturale, care, cu o valoare de 50 de miliarde de dolari, a fost odată salutat ca fiind cea mai mare investiție privată realizată vreodată în Africa.

Continuarea conform planului

În urma raportului olandez, activiștii pentru drepturile omului și mediul înconjurător au solicitat TotalEnergies să-și reconsidere proiectul, având în vedere pierderile de vieți omenești și abuzurile.

„De ani de zile este evident că acest proiect este un dezastru pentru comunitățile locale și pentru climă”, a declarat Antoine Bouhey de la Reclaim Finance.

Adam McGibbon de la Oil Change International a solicitat și altor creditori să „se retragă și să pună capăt definitiv acestui proiect de coșmar”.

Marți, TotalEnergies a declarat că proiectul său de gaze naturale se desfășoară conform planului și că ceilalți creditori „au convenit în unanimitate să furnizeze capital suplimentar” pentru a acoperi deficitul creat de retragerea britanică și olandeză.

